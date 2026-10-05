Visszaesőben a Suzuki, nagyon jönnek fel a kínaiak: ki nem találod, melyik Magyarország kedvenc autója 2026-ban

Kilőtt a magyar autópiac: szeptemberben 12 488 új személyautót helyeztek forgalomba, 20 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Az idei első kilenc hónapban már 108 422 autónál járunk, amire az elmúlt két évben még nem volt példa. Közben a márkák versenye is átrendeződött, a kínai gyártók pedig látványosan törnek előre: a BYD és az Omoda mellett a tavaly év végén megjelent Chery növekedése is kiugró.

Kilőtt a magyar autópiac, 12 488 személyautó állt forgalomba szeptemberben a Datahouse adatai szerint, ami 37 százalékkal több, mint 2024-ben volt és a tavaly szeptemberi adatoknál is több mint 20 százalékkal magasabb.

2026 egészében már 108 422 darabnál járunk, az utóbbi két évben ilyenkor még nem sikerült átlépni a 100 ezer darabot sem - 2024-ben még épphogy 89 ezer forgalomba helezés volt az első 9 hónapban, tavaly pedig majdnem 96 ezer.

Hasonló trend mutatkozik a negyedéves adatokban: az idei harmadik negyedév mérlege 33 509 forgalomba helyezett új személyautó, ami 12 százalékkal több a tavalyi harmadik negyedévnél, 2024 hasonló időszakához képest pedig több mint 30 százalékos a bővülés.

A márkák versenyét szeptemberben a Toyota nyerte 1327 forgalomba helyezéssel, mögötte a Suzuki 1299-cel, a bronzérmes Skodából pedig 1102 állt forgalomba - ezeken kívül más márka nem került 1000 darab fölé a hónapban. A negyedik helyen a Volkswagen végzett 971 darabbal, ötödik pedig a Kia 621-gyel.

Éves összevetésben 9 hónap után a Toyota vezet 11 419 forgalomba helyezéssel, második a Skoda 10 129 darabbal, míg a korábban rendre éllovas Suzuki csak a harmadik helyen áll 9581-gyel. Negyedik a Volkswagen 7786 darabbal, de nem sokkal marad le tőle a Nissan sem 7335-tal.

Nagyon jönnek fel a kínaiak

2026 első kilenc hónapjában látványosan átrendeződött a magyar újautó-piac a márkák teljesítménye alapján. A legnagyobb nyertesek között egyértelműen a kínai gyártók vannak: a BYD forgalomba helyezései 166,21 százalékkal, az Omodáé 101,09 százalékkal nőttek egy év alatt. Mellettük a Nissan 82,96 százalékos bővülése is kiemelkedő, miközben az Opel 33,62, a Skoda 22,60, a Hyundai 20,90, az MG pedig 20,22 százalékos pluszt ért el.

A lista élén azonban messze a Chery áll, amely 1503,31 százalékos növekedést produkált. Ezt az adatot érdemes külön kezelni, hiszen a Chery viszonylag új szereplő a magyar piacon, nem egészen egy éve vannak jelen, ráadásul jelentős bevezető akciókkal indítottak. Emiatt a tavalyihoz képest rendkívül alacsony bázisról történő növekedés okozza a kiugró százalékos eredményt, így ezt nem lehet ugyanúgy értelmezni, mint egy régóta jelen lévő márka több tíz százalékos bővülését.

A hagyományos nagy márkák között az Opel, a Skoda és a Hyundai teljesítménye emelkedik ki, miközben a Volkswagen 16,71, a Toyota pedig 11,09 százalékkal tudta növelni forgalomba helyezéseit. A prémiumszegmensben az Audi 4,84, a BMW 3,45 százalékos növekedést ért el, míg a Mercedes gyakorlatilag stagnált, mindössze 0,56 százalékos visszaesést mutatva.

A vesztesek oldalán a Kia 23,51 százalékos visszaesése a legnagyobb, de komoly mínuszban van a Renault (-19,58%), a Ford (-18,06%) és a Peugeot (-16,19%) is. A Suzuki 11,07, a Volvo pedig 10,38 százalékkal kevesebb autót helyezett forgalomba, miközben a Dacia 3,44 százalékos csökkenést könyvelt el.

Ez a magyarok kedvenc autója

A magyarok kedvenc új autója 2026 első kilenc hónapjában a Nissan Qashqai volt, amelyből 5489 darabot helyeztek forgalomba. A második helyen a Skoda Octavia végzett 4806 példánnyal, míg a harmadik a Suzuki S-Cross lett 4590-nel. A Suzuki Vitara 3843, a Hyundai Tucson pedig 2499 forgalomba helyezéssel követte őket.

A Toyota több modellel is bekerült az élmezőnybe: a Corollából 2478, a Yaris Crossból 2267, a C-HR-ből 1615, a Corolla Crossból pedig 1125 darab fogyott. A Kia Sportage 2231, a Dacia Duster 1823, a Ford Kuga 1566, a Skoda Kodiaq pedig 1508 forgalomba helyezést ért el.

A húszas élmezőnyben szerepel még a Volkswagen T-Roc 1359, a Ford Tourneo Custom 1355, a Skoda Superb 1284, a Volkswagen Golf 1271, a Ford Puma 1093, a Chery Tiggo 8 pedig 1047 példánnyal. A sort a Toyota Aygo X zárja 1046 forgalomba helyezéssel.

A húsz legnépszerűbb modell között 13 SUV vagy crossover található. A hagyományos személyautók közül a Skoda Octavia bizonyult a legnépszerűbbnek, de a Toyota Corolla, a Skoda Superb és a Volkswagen Golf is bekerült a húsz legnagyobb darabszámban értékesített modell közé.