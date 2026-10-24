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Rossz hír a fővárosi autósoknak: lezárják az egyik legforgalmasabb felüljárót, óriási dugók jöhetnek
Október 26. és 28. között burkolatjavítás miatt lezárják a Hungária körúti felüljáró külső sávját az M3-as autópálya bevezetője felé vezető oldalon, ezért az arra közlekedőknek jelentős torlódásokra kell számítaniuk - írta a vezess.hu.
A Budapest Közút Zrt. tájékoztatása szerint a jövő hétfőn kezdődő munkálatok során a megbízott kivitelező garanciális javítást végez, amelynek keretében kicserélik a dilatációs elemek melletti aszfaltot. A mintegy 300 méter hosszú munkaterületen a külső sáv nem lesz járható, így az autósok három helyett csupán két sávot használhatnak. Az M3-as autópálya bevezető szakaszára történő felhajtás ugyanakkor a korlátozások ideje alatt is biztosított marad.
A nyitva maradó belső és középső sávban 30 km/h-s sebességkorlátozás lép életbe. A közútkezelő arra kéri a járművezetőket, hogy a munkaterület mellett fokozott óvatossággal, a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket betartva közlekedjenek.
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