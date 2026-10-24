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forgalmi dugók a városban, út, csúcsforgalom
Autó

Rossz hír a fővárosi autósoknak: lezárják az egyik legforgalmasabb felüljárót, óriási dugók jöhetnek

Pénzcentrum
2026. október 24. 10:17 1 perc

Október 26. és 28. között burkolatjavítás miatt lezárják a Hungária körúti felüljáró külső sávját az M3-as autópálya bevezetője felé vezető oldalon, ezért az arra közlekedőknek jelentős torlódásokra kell számítaniuk - írta a vezess.hu.

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A Budapest Közút Zrt. tájékoztatása szerint a jövő hétfőn kezdődő munkálatok során a megbízott kivitelező garanciális javítást végez, amelynek keretében kicserélik a dilatációs elemek melletti aszfaltot. A mintegy 300 méter hosszú munkaterületen a külső sáv nem lesz járható, így az autósok három helyett csupán két sávot használhatnak. Az M3-as autópálya bevezető szakaszára történő felhajtás ugyanakkor a korlátozások ideje alatt is biztosított marad.

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A nyitva maradó belső és középső sávban 30 km/h-s sebességkorlátozás lép életbe. A közútkezelő arra kéri a járművezetőket, hogy a munkaterület mellett fokozott óvatossággal, a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket betartva közlekedjenek.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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