Ennyi volt, lehúzza a rolót az Audi-gyár egyik beszállítója: az egész üzemet beszántják 2026 végén

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Év végén bezárja egyik szlovéniai üzemét az Odelo autóipari beszállító, miután jelentősen visszaestek a kínai piacra szánt Audi-modellekhez kapcsolódó megrendelések. A cresnjevci telephelyen autólámpákhoz szükséges alkatrészeket és félkész termékeket gyártanak, a döntés pedig újabb jele az autóipart sújtó piaci nehézségeknek.

Címlapkép: Getty Images

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