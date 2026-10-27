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Autó

Ennyi volt, lehúzza a rolót az Audi-gyár egyik beszállítója: az egész üzemet beszántják 2026 végén

MTI
2026. október 27. 10:20 1 perc

Év végén bezárja egyik szlovéniai üzemét az Odelo autóipari beszállító, miután jelentősen visszaestek a kínai piacra szánt Audi-modellekhez kapcsolódó megrendelések. A cresnjevci telephelyen autólámpákhoz szükséges alkatrészeket és félkész termékeket gyártanak, a döntés pedig újabb jele az autóipart sújtó piaci nehézségeknek.

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Az év végén bezárja cresnjevci üzemét az Odelo autóipari beszállító, miután jelentősen visszaestek a kínai piacra szánt Audi-modellekhez kapcsolódó megrendelései - írta kedden a Vecer című szlovén napilap.

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A gyárban elsősorban hátsó autólámpákhoz szükséges alkatrészeket és a sorozatgyártásban felhasznált félkész termékeket állítanak elő. A lap szerint a tulajdonosok már meghozták a végleges döntést a telephely bezárásáról, amelyre várhatóan 2026 végén kerül sor.

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Címlapkép: Getty Images
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