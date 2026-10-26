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Autó

Veszélyes helyzetbe került a magyar üzemanyagpiac: elapadhat az import a kutakon

Pénzcentrum
2026. október 26. 08:15 3 perc

A befagyasztott kiskereskedelmi árak és a magas nemzetközi beszerzési költségek miatt idén őszre gyakorlatilag eltűnt a hazai dízelpiac védőpuffere, ami komoly ellátásbiztonsági kockázatot jelent. Mivel a nagykereskedelmi árrés negatívba fordult, a hazai fogyasztás harmadát fedező import gazdaságtalanná vált, így egy újabb nemzetközi ársokk azonnali ellátási zavarokhoz vezethet - jelentette a Portfolio.

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Bár a nemzetközi energiapiacon továbbra is rendkívül feszült a helyzet, a hazai gázolaj ára 2026. szeptember 17. óta változatlanul 709 forint literekenként. Ez a látszólagos stabilitás azonban komoly árat követel a háttérben. Az importbeszerzési ár és a nettó eladási ár közötti árréspuffer, amely idén januárban még 88 forint volt, augusztusra 17 forintra, szeptemberre pedig alig 2,6 forintra olvadt. Kilenc hónap alatt a piac korábbi mozgástere szinte teljesen elenyészett.

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A háttérfolyamatok még ennél is aggasztóbbak. Míg a kiskereskedelmi árrés – amelyből a töltőállomásoknak a működési költségeket és az adókat is fedezniük kell – stabilan 16-17 forint körül alakult, a nagykereskedelmi árrés szeptemberben mínusz 13,5 forintra zuhant. Különösen a hónap második felében romlott a helyzet, amikor a nagykereskedelmi szintű veszteség megközelítette a literenkénti 21 forintot. Bár október első felében némileg enyhült a nyomás, a mutató továbbra is mélyen a negatív tartományban maradt. Mivel Magyarország a dízelszükségletének mintegy 30 százalékát importból fedezi, a hazai értékesítési árnál tartósan magasabb külföldi beszerzési költség gazdaságtalanná teszi a behozatalt, ami a szűkös piacon gyorsan ellátási hiányt idézhet elő.

A rugalmatlan hazai árképzés másik hátulütője a regionális árkülönbségekből fakadó üzemanyagturizmus felélénkülése. Bár már nem nálunk a legolcsóbb a gázolaj a régióban, a térségi átlagárhoz képest még mindig 14 forintos árelőny tapasztalható. Az osztrák kutakhoz viszonyítva literenként nagyjából 65, a román árakhoz képest pedig 33 forinttal olcsóbb a magyar dízel. Ez egy 50 literes tankolásnál akkora megtakarítást jelent, ami már könnyen átcsábítja a határ menti autósokat, tovább apasztva az amúgy is kritikus szinten lévő hazai készleteket. Az importvonzóképesség javítása és az ellátásbiztonság érdekében indokolt lenne az árakat legalább a régiós átlagig emelni, bár az üzemanyagturizmus teljes megállításához a szakma egy része akár 50 forintos drágulást is szükségesnek tartana.

A kilátások ráadásul nemzetközi szinten sem adnak okot a bizakodásra. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) friss jelentése és a hazai elemzők szerint a globális dízelpiaci feszültségek – részben az iráni konfliktus és a folyamatos termeléskiesések miatt – várhatóan még 2027-ben is éreztetik hatásukat. Mivel a magyar piacról teljesen eltűnt az importárak emelkedését tompító tartalék, egy újabb világpiaci ársokk azonnal és kíméletlenül begyűrűzne a hazai piacra. Bár a hazai finomítói termelés felpörgetése és a meglévő készletek ideig-óráig mérsékelhetik a problémát, a hazai fogyasztás stabil kielégítéséhez elengedhetetlen, hogy az üzemanyag-behozatal újra gazdaságilag fenntarthatóvá és vonzóvá váljon az importőrök számára.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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