Elképesztő fordulat a magyar autópiacon: már alig drágább az új kocsi, mint a használt?

Látványosan átalakult a hazai autópiac az elmúlt hónapokban: megindult az árverseny az új autóknál, egyre komolyabb tényezővé válnak az eddig kevésbé ismert márkák, miközben a használt autók átlagára is 5 millió forint fölött jár. A CashTag legújabb adásában Szánthó Péter, a Pénzcentrum szerkesztője arról beszélt, miért kerülhettek újra 6 millió forint alá egyes új modellek, hogyan hat mindez a használtautó-piacra, és érdemes-e most autót venni, vagy jobb inkább kivárni.

Valami nagyon megváltozott a magyar autópiacon. Miközben néhány évvel ezelőtt még sokak számára elképzelhetetlennek tűnt, hogy 6 millió forint alatt új autót találjanak, most több modell is befér ez alá a lélektani határ alá. Ezzel párhuzamosan a használt autók átlagára is 5 millió forint fölé emelkedett, ami új helyzetet teremt a vásárlók számára.

A CashTag adásában Szánthó Péter, a Pénzcentrum szerkesztője arról beszélt: az új autók piacán érzékelhető élénkülés látszik, amiben fontos szerepe van a forint erősödésének, az importőrök árazási döntéseinek és az egyre látványosabb kereskedői akcióknak.

Erőre kapott az újautó-piac

Szánthó Péter szerint az új autóforgalomba helyezések havi adatai 2026-ban már jócskán meghaladják a tavalyi trendeket, vagyis a magyarországi újautó-piac kezd magához térni. Ebben az egyik fontos tényező a forint árfolyamának alakulása.

EZ IS ÉRDEKELHET Beszálltak az árháborúba a kínaiak, ezek most a legolcsóbb elektromos autók: nagy meglepetés a dobogón Az erősödő forint mellett az importőrök árpolitikája és az egyre élesebb piaci verseny is komoly szerepet játszik az árváltozásokban.

Mint mondta, az autóimportőrök jellemzően euróban vásárolnak, ezért az euró-forint árfolyamnak komoly hatása van a hazai autóárakra. A forint erősödése ugyan nem azonnal és nem teljes egészében épül be az árakba, de a hatása idővel megjelenhet a kereskedői kedvezményekben vagy akár a listaárak csökkentésében is.

Nem egy tálca tojásról beszélünk, amit hetente át lehet árazni a boltokban. Az autókereskedelemben fontos a stabilitás, nem szerencsés, ha hetente vagy kéthetente változnak az árak

– magyarázta Szánthó Péter. A szerkesztő szerint az importőrök jellemzően év elején kalkulálnak egy adott euróárfolyammal, és ha attól jelentősen eltér a piac, akkor kénytelenek hozzányúlni az áraikhoz. Most ez lefelé történt: több márkánál kedvezményekkel vagy végleges árcsökkentéssel reagáltak.

Új autó 6 millió alatt: visszatért a lélektani határ

A változás egyik leglátványosabb jele, hogy ismét több új autó is elérhető 6 millió forint alatt. A Pénzcentrum körképe szerint augusztus végén a legolcsóbb új autó a Kia Picanto volt 5 millió 899 ezer forintos indulóárral. Ezt követte többek között a Volkswagen Polo, a Citroën C3, a Fiat Panda és az Opel Corsa.

Az MG3 szintén éppen befért a 6 millió forintos határ alá, 5 millió 990 ezer forintos indulóárral. Ez azt jelenti, hogy jelenleg hat különböző új modell közül is választhatnak azok, akik új autót keresnek, de nem szeretnének 6 millió forint fölé menni.

Szánthó Péter szerint ugyanakkor fontos látni, hogy ezért az összegért jellemzően kisautókat lehet venni.

Ma Magyarországon 6 millió forint alatt jellemzően pici autókat lehet venni, kevés extrával. Ezek inkább városi szaladgálós autóknak jók, nem feltétlenül családi használatra

– mondta. A legolcsóbb modellek többsége kisautó: ilyen például a Volkswagen Polo, az Opel Corsa vagy a Dacia Sandero. A korábbi évekhez képest ugyanakkor előrelépés, hogy ezekben az alapmodellekben ma már jellemzően van klímaberendezés, de erős motorokra és bőséges extralistára ebben az árkategóriában nem érdemes számítani.

A használt autóknak is versenyezniük kell

Az új autók árversenye közvetve a használtautó-piacra is hat. Ha egy vásárló azt látja, hogy egy használt autó árához közel már új modellt is kaphat, ráadásul garanciával, akkor könnyen újragondolhatja a döntését. Szánthó Péter szerint ez különösen azoknál lehet fontos, akik eddig 7-8 millió forint környékén nézelődtek a használt autók között. Ha ebben az ársávban az új autók piacán is megjelennek vonzó ajánlatok, akkor a vevő akár inkább bemegy egy szalonba, és új autót választ.

A vásárló meggondolja, hogy ugyanennyi pénzért vegyen-e egy használt autót, vagy inkább egy olyan új autót, amibe ő ül bele először, és amin több garancia van

– fogalmazott. A használt autóknál ugyanis mindig ott van a kockázat: egy rejtett hiba, egy korábbi sérülés vagy egy költséges javítás könnyen jelentős pluszkiadást okozhat. Új autó esetében ez a kockázat jellemzően jóval kisebb.

Már 5,3 millió forint körül jár a használt autók átlagára

A legnagyobb hazai használtautós portál adatai alapján a hirdetett autók átlagára jelenleg 5,3 millió forint körül alakul. Ez is jól mutatja, mennyire megdrágultak a használt autók az elmúlt években.

Közben a hirdetett autók átlagéletkora csökkenni kezdett: az adatok szerint a kínálatban szereplő járművek átlagos életkora már 13 év alá került. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a teljes magyar autóállomány is látványosan fiatalodna. Szánthó Péter kiemelte: Magyarországon az autók átlagéletkora továbbra is nagyjából 16 év. Vagyis bár a hirdetési kínálat fiatalabbnak tűnik, az utakon futó autók összességében továbbra is meglehetősen idősek.

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Ezeket a használt autókat keresik a magyarok

A keresési toplistákon továbbra is a jól ismert, tömegmodellek szerepelnek. A magyar vásárlók körében klasszikusan népszerű az Opel Astra, a Ford Focus, a Suzuki Swift és a Volkswagen Golf. Ez nem meglepő: ezekből a típusokból sok fut az utakon, sok készült belőlük, sokan ismerik őket, ezért a használtpiacon is természetes módon ezek iránt van nagy érdeklődés.

A kínálati oldalon ugyanakkor más lista rajzolódik ki. A KSH és a Használtautó.hu adatai alapján a legtöbbet hirdetett modellek között szerepel a Skoda Octavia, a Ford Focus, az Audi A4, a Kia Ceed és a Suzuki Swift. A top 10-ben ott van még az Audi A6, a Ford Fiesta, a Ford Mondeo, a Toyota Corolla és a Toyota Yaris is.

Fontos különbség, hogy ez a lista nem azt mutatja, mire keresnek rá a legtöbben, hanem azt, mely modellekből található a legtöbb hirdetés a piacon.

Az új autóknál a SUV-ok és crossoverek tarolnak

Teljesen más kép látszik akkor, ha az új autók forgalomba helyezési adatait nézzük. 2026 első nyolc hónapjában a Nissan Qashqai vezette a magyar rangsort, több mint 5400 darabos forgalomba helyezéssel. A második helyen a Skoda Octavia, a harmadikon a Suzuki S-Cross állt, ezt követte a Suzuki Vitara.

A top 10-et látványosan a SUV-ok és crossoverek uralják, ami jól mutatja, merre tolódott el a vásárlói ízlés. Az év első nyolc hónapjában összesen közel 96 ezer új személyautó kapott magyar rendszámot. Szánthó Péter szerint a Nissan Qashqai kiugró szereplése mögött nemcsak az új modell, hanem az agresszív árpolitika és az erős reklámkampány is állhat.

Az látszik a piacon, hogy nagyon komoly hatása van az agresszív reklámkampányoknak és az agresszív árazási politikának

– mondta. A szerkesztő szerint a korábbi megrendelések hatása mostanra jelent meg a forgalomba helyezési adatokban, ezért ugorhatott a Qashqai a lista élére.

A kínai autók is egyre nagyobb szeletet kérnek

A magyar újautó-piacon egyre erősebben jelennek meg a kínai márkák is. Bár néhány éve ezek még szinte ismeretlen szereplőknek számítottak idehaza, mára egyre komolyabb tényezővé váltak.

Ebben szerepe van annak is, hogy sok esetben kedvező ár-érték arányt kínálnak, miközben a vásárlók egy része nyitottabbá vált az új márkák felé. A hagyományos gyártóknak így nemcsak egymással, hanem az új belépőkkel is egyre inkább versenyezniük kell.

Akkor most érdemes autót venni?

A legfontosabb kérdés persze az, hogy a mostani piaci helyzetben érdemes-e autót venni, vagy jobb inkább várni néhány hónapot. Szánthó Péter szerint biztosat senki nem tud mondani a jövőről, de a jelenlegi piaci együttállás inkább azoknak kedvez, akik már egy ideje autóvásárláson gondolkodnak. Az erősebb forint, az importőrök árazási lépései, az új autókra adott kedvezmények és a kedvezőbb finanszírozási ajánlatok mind abba az irányba mutatnak, hogy most érdemes lehet lépni. A piacon már megjelentek kedvezőbb, akár 3-4-5 százalékos THM-mel kínált autófinanszírozási konstrukciók is, amelyeket szintén érdemes figyelembe venni vásárlás előtt.

„A mostani együttállás inkább arra sarkallhatja a gondolkodókat, hogy vegyenek autót. Ez most egy olyan pillanat, amikor érdemes lehet elhatározni, hogy megvalósítjuk a régóta dédelgetett tervet” – mondta. A használtpiacnak ugyanakkor reagálnia kell erre a helyzetre. Ha az új autók ára stabilizálódik vagy bizonyos szegmensekben mérséklődik, az könnyen nyomást helyezhet a használt autók árazására is.

A magyar autópiacon tehát egyszerre több folyamat zajlik: az új autók piacán élénkülés látszik, a 6 millió forint alatti ársávban ismét megjelent több modell, a használt autók átlagára viszont továbbra is magas. Közben a SUV-ok és crossoverek dominálják az újautó-eladásokat, a kínai márkák pedig egyre nagyobb szeletet kérnek a piacból.

A vásárlók szempontjából a legfontosabb változás, hogy több lett a mérlegelési lehetőség. Egy drágább használt autó helyett ma már sok esetben reális alternatíva lehet egy belépőszintű új modell is, különösen akkor, ha a garancia, a kiszámíthatóság és a finanszírozás is fontos szempont. Aki tehát most keres autót, annak érdemes alaposan körülnéznie: könnyen lehet, hogy a korábban kinézett használt modell helyett már egy új autó is szóba jöhet.