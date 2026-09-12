Így tűntek el szép csendben a filléres kisautók: döbbenetes, mennyit drágultak a slágermodellek

Évek alatt tűntek el a piacról az olcsó kisautók, miközben a megmaradt modellek ára sok esetben szinte a duplájára nőtt. Az ADAC szerint azonban van egy szegmens, ahol már kedvezőbb folyamatok látszanak: egyre több elektromos kisautó jelenik meg. Vajon tényleg az elektromos modellek jelenthetik a megoldást azoknak, akik megfizethető autót keresnek?

Egyre nehezebb megfizethető kisautót találni az újautó-piacon. Az elmúlt években számos népszerű modell eltűnt a kínálatból, miközben a megmaradt benzines kisautók ára meredeken emelkedett. Az ADAC elemzése szerint azonban az elektromos modellek piacán már látszik egy kedvezőbb tendencia: egyre több olcsóbb villanyautó jelenik meg.

Az új autók ára az elmúlt években jelentősen megemelkedett, és ez különösen fájdalmas azoknak, akiknek éppen az olcsóbb, belépőszintű modellekre lenne szükségük. A szervezet szerint az autógyártók az utóbbi években inkább a nagyobb autókra koncentráltak, amelyekkel magasabb profitot lehet elérni.

Ennek egyik következménye, hogy számos kis- és miniautó eltűnt a kínálatból. A Ford Ka+ és Fiesta, az Opel Karl és Adam, a Citroën C1, a Peugeot 108, a Hyundai i10, a Škoda Citigo, a Seat Mii, a Mitsubishi Space Star, valamint az elektromos BMW i3 is azok között a modellek között van, amelyeket már nem gyártanak.

A gyártók többek között az egyre szigorúbb emissziós és biztonsági követelményekkel indokolták a kisautók kivezetését. Az ezek teljesítéséhez szükséges fejlesztések ugyanis jelentős költségekkel járnak, amelyeket az alacsonyabb eladási árú modellek esetében nehezebb kitermelni.

Közel duplájára nőtt egy népszerű kisautó ára

A németek az Opel Corsát hozzák fel példaként arra, hogyan drágultak meg a belső égésű motorral szerelt kisautók. 2013-ban az alapmodell 11 980 euróba került, 2026-ban viszont már 22 890 eurót kell fizetni érte.

Ez 13 év alatt 94,8 százalékos drágulást jelent.

Az ADAC ugyanakkor megjegyzi, hogy az autók technikája, felszereltsége és biztonsági szintje időközben jelentősen fejlődött. A drágulás azonban így is szembetűnő.

Nem csupán az Opel Corsa ára emelkedett. A belső égésű motorral szerelt kisautók alapmodelljeinek átlagára 2013-ban 13 244 euró volt, 2025-ben viszont már 25 357 eurót tett ki. Ezután ugyan történt némi visszaesés: 2026-ban az átlagár 24 117 euróra csökkent.

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A szervezet számításaiban a miniautó- és kisautó-kategória valamennyi modelljét és karosszériaváltozatát figyelembe vette, beleértve a kisautó-SUV-okat is. Minden modellnél a legolcsóbb belépőváltozat árát vették alapul.

Az elektromos kisautóknál már más a helyzet

Az elektromos modellek esetében kedvezőbb tendencia rajzolódik ki. Az elmúlt években egyre több megfizethetőbb elektromos kisautó jelent meg.

Nagyjából 25 ezer euró környékén már több modell közül is lehet választani. Az ADAC példaként említi a Fiat Grande Pandát 25 990 eurós, a Hyundai Instert 24 650 eurós, a VW ID. Polót 24 990 eurós, a Skoda Epiqot 25 900 eurós, valamint a BYD Dolphin Surföt 22 990 eurós kezdőárral.

Még érdekesebb, hogy 20 ezer euró környékén vagy az alatt is bővül a kínálat.

A Renault Twingo 19 990 eurótól, a Citroën ë-C3 20 140 eurótól, a Dacia Spring 16 900 eurótól, a Leapmotor T03 pedig 18 990 eurótól érhető el az ADAC által vizsgált piacon. A kínálatot később a VW ID.1 is tovább bővítheti.

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Ezeknek az autóknak azonban megvan a maguk korlátja: kisebb akkumulátorral készülnek, ezért elsősorban városi használatra alkalmasak, hosszú utakra kevésbé.

Már 37 elektromos kisautó közül lehet választani

2026-ban már 37 elektromos kisautómodell szerepel a kínálatban, ami jelentős bővülést jelent.

Az árak alakulása is eltér a benzines modellekétől. Az elektromos kisautók ára 2024-ig hasonlóan emelkedett, mint a belső égésű motorral szerelt típusoké, 2025-ben azonban fordulat következett. Az árak csökkenni kezdtek, és ez a tendencia 2026-ban is folytatódott.

Az elektromos kisautó-SUV-okat is beleszámítva az átlagár jelenleg 29 716 euró. Ez még mindig magasabb a 2013-as 24 604 eurós szintnél, ugyanakkor az ADAC szerint az elektromos autók hatótávolsága időközben sokkal inkább alkalmassá vált a mindennapi használatra.

Van, ahol már tényleg olcsóbb lett az elektromos autó

Az árak nem minden modell esetében emelkedtek. Az ADAC például a Fiat 500 elektromos változatát említi: 2024-ben még 29 490 euróba került, most viszont 25 990 euróért is elérhető. Az elektromos Mini ára szintén csökkent. A modell alapváltozata 2024-ben 32 900 euróba került, 2026-ban pedig már 27 500 euróért kínálják. Vagyis az elektromos kisautóknál már nem kizárólag az áremelkedés figyelhető meg.

Több kisautó van, de az olcsók eltűnnek

A szervezet összegzése szerint a belső égésű motorral szerelt kis- és miniautók száma tovább csökken, miközben az elektromos modellek száma folyamatosan nő.

Így összességében 2026-ban már 83 kisautómodell közül lehet választani, vagyis a teljes kínálat az elmúlt évekhez képest még nőtt is. A háttérben azonban jelentős átrendeződés zajlik: egyre több az elektromos autó, miközben a hagyományos benzines kisautók kínálata folyamatosan szűkül. Ez a tendencia a következő években is folytatódhat.

A probléma közben az, hogy az általános árszínvonal továbbra is magas. A kisautó ugyanis már nem feltétlenül jelenti azt, hogy olcsó autó.