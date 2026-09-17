Itt az első fecske, kedvelt európai autómárka tűnhet el a kínaiak miatt: már meghozták a fájdalmas döntést?

A Volkswagen-csoport átszervezése során egyre valószínűbbé válik a Seat márka kivezetése, ami az első jelentős tradicionális autómárka megszűnését jelentheti a kínai gyártók térnyerése óta. Szakértők szerint az iparágban széles körű konszolidációs hullám várható - írta a Reuters.

A Volkswagen a hónap elején bejelentett átalakítási terveinek részeként közölte, hogy a Seat jövőjét a jelenlegi termékciklus lejárta után még vizsgálják, és 2030 után több forgatókönyv is elképzelhető. A tárgyalásokra rálátó forrás szerint azonban a döntést érdemben már meghozták: a jövőbeli modelleket kivétel nélkül a gyorsan növekvő testvérmárka, a Cupra kapja meg, miközben a Seat belső égésű motorral szerelt típusait fokozatosan kivezetik a piacról. A névtelenséget kérő forrás kiemelte, hogy nem kívánnak két párhuzamos márkanevet fenntartani.

A Seat 2020 óta nem mutatott be új modellt, így az autóiparban szokatlanul hosszú szünet eredményeként a barcelonai székhelyű márka 2025-ben a Volkswagen-csoport globális értékesítésének mindössze 3 százalékát adta. Ezzel szemben a 2018-ban elindított, sportosabb Cupra tavaly már felülmúlta a Seat éves eladásait, és jelenleg három teljesen elektromos modellt kínál, köztük az új Ravalt. A Seat kínálatában nem szerepel elektromos autó, és a menedzsment jelzései szerint a veszteséges márka esetében nem indokolható az elektromos átálláshoz szükséges beruházás.

A Franco-diktatúra idején, 1950-ben alapított, majd 1986-ban a Volkswagen által felvásárolt Seat egy újabb patinás márkaként csatlakozhat az autóipar eltűnt szereplőinek sorához. A 2010-es évek elején a Ford a Mercury márkát szüntette meg, a General Motors kivezette a Saturnt és a Pontiacot, miközben a svéd Saab csődeljárás alá került.

A Seat sorsa szorosan összefügg a Volkswagen kínai eladásainak visszaesésével és az elektromos átállás hatalmas költségeivel. A Car Industry Analysis adatai szerint az európai, amerikai, japán és dél-koreai gyártók összesített éves értékesítése 2019 és 2025 között 12,6 millió járművel, vagyis 17 százalékkal esett vissza. A csökkenés csaknem felét az európai gyártók szenvedték el, miközben a kínai riválisok – mint a BYD, az SAIC Motor és a Geely – megszerezték az elveszített piaci részesedés döntő részét.

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Nem csak a Volkswagen kényszerül lépésekre: a Stellantis a 14 márkájából négyre – a Jeepre, a Ramra, a Peugeot-ra és a Fiatra – összpontosítja beruházásait, a Nissan kapacitást csökkent és visszavágja modellfejlesztési terveit, a Jaguar Land Rover pedig létszámleépítést hajt végre. Az AlixPartners tanácsadó cég előrejelzése szerint a Kínában jelenleg működő 129 elektromosautó-márkából 2030-ra mindössze 15 marad életképes. Az iparágban az erősebb szereplők túlélése következik, ahogy Matthias Schmidt független autóipari elemző rámutatott.