2026. szeptember 17. csütörtök Zsófia
19 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Prága, Cseh Köztársaság – 2018. szeptember 22.: A Seat cég logója egy kék Seat Leon FR autón 2018. március 25-én Prágában, a Cseh Köztársaságban.
Autó

Itt az első fecske, kedvelt európai autómárka tűnhet el a kínaiak miatt: már meghozták a fájdalmas döntést?

Pénzcentrum
2026. szeptember 17. 14:10

A Volkswagen-csoport átszervezése során egyre valószínűbbé válik a Seat márka kivezetése, ami az első jelentős tradicionális autómárka megszűnését jelentheti a kínai gyártók térnyerése óta. Szakértők szerint az iparágban széles körű konszolidációs hullám várható - írta a Reuters.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Volkswagen a hónap elején bejelentett átalakítási terveinek részeként közölte, hogy a Seat jövőjét a jelenlegi termékciklus lejárta után még vizsgálják, és 2030 után több forgatókönyv is elképzelhető. A tárgyalásokra rálátó forrás szerint azonban a döntést érdemben már meghozták: a jövőbeli modelleket kivétel nélkül a gyorsan növekvő testvérmárka, a Cupra kapja meg, miközben a Seat belső égésű motorral szerelt típusait fokozatosan kivezetik a piacról. A névtelenséget kérő forrás kiemelte, hogy nem kívánnak két párhuzamos márkanevet fenntartani.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Seat 2020 óta nem mutatott be új modellt, így az autóiparban szokatlanul hosszú szünet eredményeként a barcelonai székhelyű márka 2025-ben a Volkswagen-csoport globális értékesítésének mindössze 3 százalékát adta. Ezzel szemben a 2018-ban elindított, sportosabb Cupra tavaly már felülmúlta a Seat éves eladásait, és jelenleg három teljesen elektromos modellt kínál, köztük az új Ravalt. A Seat kínálatában nem szerepel elektromos autó, és a menedzsment jelzései szerint a veszteséges márka esetében nem indokolható az elektromos átálláshoz szükséges beruházás.

Kapcsolódó cikkeink:

A Franco-diktatúra idején, 1950-ben alapított, majd 1986-ban a Volkswagen által felvásárolt Seat egy újabb patinás márkaként csatlakozhat az autóipar eltűnt szereplőinek sorához. A 2010-es évek elején a Ford a Mercury márkát szüntette meg, a General Motors kivezette a Saturnt és a Pontiacot, miközben a svéd Saab csődeljárás alá került.

A Seat sorsa szorosan összefügg a Volkswagen kínai eladásainak visszaesésével és az elektromos átállás hatalmas költségeivel. A Car Industry Analysis adatai szerint az európai, amerikai, japán és dél-koreai gyártók összesített éves értékesítése 2019 és 2025 között 12,6 millió járművel, vagyis 17 százalékkal esett vissza. A csökkenés csaknem felét az európai gyártók szenvedték el, miközben a kínai riválisok – mint a BYD, az SAIC Motor és a Geely – megszerezték az elveszített piaci részesedés döntő részét.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nem csak a Volkswagen kényszerül lépésekre: a Stellantis a 14 márkájából négyre – a Jeepre, a Ramra, a Peugeot-ra és a Fiatra – összpontosítja beruházásait, a Nissan kapacitást csökkent és visszavágja modellfejlesztési terveit, a Jaguar Land Rover pedig létszámleépítést hajt végre. Az AlixPartners tanácsadó cég előrejelzése szerint a Kínában jelenleg működő 129 elektromosautó-márkából 2030-ra mindössze 15 marad életképes. Az iparágban az erősebb szereplők túlélése következik, ahogy Matthias Schmidt független autóipari elemző rámutatott.
Címlapkép: Getty Images
#autó #elektromos autó #márka #volkswagen #autóipar #autógyártás #vállalatok #autópiac #kínai autók #BYD
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:13
16:01
15:53
15:50
15:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 17.
Kiderült a nagy Kifli.hu-titok: ennyire drága valójában az online bevásárlás Magyarországon - bezzeg Ausztriában
2026. szeptember 16.
Szavaztak a palackvisszaváltás teljes átalakításáról: egyértelmű a döntés, erre lehet készülni
2026. szeptember 17.
Luxusnyaralás vagy pénzégetés? Egyszerű ember el sem juthat a világ legdrágább úticéljaira: itt a friss toplista
2026. szeptember 17.
Rendkívüli bejelentés jött a magyar euróról: ekkor tűnhet el végleg a forint a pénztárcáinkból
2026. szeptember 17.
Súlyos csapás érte a népszerű magyar várost: messzire elkerülik a turisták, mi lehet az oka?
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 17. csütörtök
Zsófia
38. hét
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Meglépték, üzemanyag-korlátozást vezetnek be a benzinkutakon: nem lehet bármennyit tankolni
2
3 napja
Megszólalt a benzinkútszövetség: jöhet a literenkénti 1100 forintos üzemanyagár
3
2 hete
Kiszivárgott, szép csendben csődbe ment egy autógyártó: komoly bajba kerülhetnek, akik ilyen autót vettek
4
4 hete
Ilyen új autót kapni ma 6 millió alatt Magyarországon: íme a 10 legolcsóbb modell, óriási az árverseny
5
2 hónapja
Ezeknek az autóknak befellegzett Európában? Megállíthatatlanul fogynak a vevők a régi kedvencek mellől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatfelár-változtatási mutató
A kamatfelár-változtatási mutató határozza meg, hogy a változó kamatozású (referencia) hitelünk kamatfelára milyen időközönként változhat. Több típusa is létezik, a 3, 4 vagy 5 évente változó, illetve végig rögzített kamatfelárok közül válogathatunk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 17. 16:01
Luxusnyaralás vagy pénzégetés? Egyszerű ember el sem juthat a világ legdrágább úticéljaira: itt a friss toplista
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 17. 15:32
Így látta a világot Deák Bill Gyula: íme tíz elgondolkodtató idézet a zenésztől
Agrárszektor  |  2026. szeptember 17. 15:29
Érkezik az újabb csavar: nem akármilyen időjárás jön hétvégén