Az amerikai autóipar közben egyre több hagyományos, benzines modell gyártása felé fordul, miközben Kína és Európa tovább építi elektromosautó-iparát.
Itt az első fecske, kedvelt európai autómárka tűnhet el a kínaiak miatt: már meghozták a fájdalmas döntést?
A Volkswagen-csoport átszervezése során egyre valószínűbbé válik a Seat márka kivezetése, ami az első jelentős tradicionális autómárka megszűnését jelentheti a kínai gyártók térnyerése óta. Szakértők szerint az iparágban széles körű konszolidációs hullám várható - írta a Reuters.
A Volkswagen a hónap elején bejelentett átalakítási terveinek részeként közölte, hogy a Seat jövőjét a jelenlegi termékciklus lejárta után még vizsgálják, és 2030 után több forgatókönyv is elképzelhető. A tárgyalásokra rálátó forrás szerint azonban a döntést érdemben már meghozták: a jövőbeli modelleket kivétel nélkül a gyorsan növekvő testvérmárka, a Cupra kapja meg, miközben a Seat belső égésű motorral szerelt típusait fokozatosan kivezetik a piacról. A névtelenséget kérő forrás kiemelte, hogy nem kívánnak két párhuzamos márkanevet fenntartani.
A Seat 2020 óta nem mutatott be új modellt, így az autóiparban szokatlanul hosszú szünet eredményeként a barcelonai székhelyű márka 2025-ben a Volkswagen-csoport globális értékesítésének mindössze 3 százalékát adta. Ezzel szemben a 2018-ban elindított, sportosabb Cupra tavaly már felülmúlta a Seat éves eladásait, és jelenleg három teljesen elektromos modellt kínál, köztük az új Ravalt. A Seat kínálatában nem szerepel elektromos autó, és a menedzsment jelzései szerint a veszteséges márka esetében nem indokolható az elektromos átálláshoz szükséges beruházás.
A Franco-diktatúra idején, 1950-ben alapított, majd 1986-ban a Volkswagen által felvásárolt Seat egy újabb patinás márkaként csatlakozhat az autóipar eltűnt szereplőinek sorához. A 2010-es évek elején a Ford a Mercury márkát szüntette meg, a General Motors kivezette a Saturnt és a Pontiacot, miközben a svéd Saab csődeljárás alá került.
A Seat sorsa szorosan összefügg a Volkswagen kínai eladásainak visszaesésével és az elektromos átállás hatalmas költségeivel. A Car Industry Analysis adatai szerint az európai, amerikai, japán és dél-koreai gyártók összesített éves értékesítése 2019 és 2025 között 12,6 millió járművel, vagyis 17 százalékkal esett vissza. A csökkenés csaknem felét az európai gyártók szenvedték el, miközben a kínai riválisok – mint a BYD, az SAIC Motor és a Geely – megszerezték az elveszített piaci részesedés döntő részét.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Nem csak a Volkswagen kényszerül lépésekre: a Stellantis a 14 márkájából négyre – a Jeepre, a Ramra, a Peugeot-ra és a Fiatra – összpontosítja beruházásait, a Nissan kapacitást csökkent és visszavágja modellfejlesztési terveit, a Jaguar Land Rover pedig létszámleépítést hajt végre. Az AlixPartners tanácsadó cég előrejelzése szerint a Kínában jelenleg működő 129 elektromosautó-márkából 2030-ra mindössze 15 marad életképes. Az iparágban az erősebb szereplők túlélése következik, ahogy Matthias Schmidt független autóipari elemző rámutatott.
Miközben a tartósan magas árakat az európai finomítói kapacitáshiány és a geopolitikai feszültségek hajtják, ellátási válságtól sem az üzemanyagok, sem a földgáz esetében nem kell...
Az élmények Multiverzuma - partnerek és márkarajongók közös Ünnepe
Szakértők szerint akár a literenkénti 3 eurós lélektani határ elérése sem kizárt a közeljövőben - ez pedig komoly nehézségeket is okozhat.
Bejelentette Vitézy Dávid: korlátozást vezethetnek be, újabb szabályok jöhetnek az autós közlekedésben
A gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka
Évek alatt tűntek el a piacról az olcsó kisautók, miközben a megmaradt modellek ára sok esetben szinte a duplájára nőtt.
Üzemanyag-támogatást jelentett be Magyar Péter: ezek az autósok jogosultak, ennyit kapnak az államtól
A kormányfő a Facebook-videóban jelentette be a támogatást, decemberig több ezer forint kompenzáció érkezik a tulajdonosoknak.
A munkáshitelből 2026 júliusáig több mint 230 milliárd forintot helyeztek ki a bankok. A hitel egyik legnépszerűbb felhasználási módja a gépjárművásárlás.
Nem várt csapás érte a BYD szegedi szupergyárát: súlyos milliókat bukhat a kínai óriás, örülhetnek a versenytársak
Az eredetileg tervezetthez képest jelentős csúszással, csak 2026 második felében indulhat meg a termelés a BYD szegedi személyautógyárában.
Ha ilyen téligumid van, fel ne tedd az idei szezonra: súlyosan balesetveszélyes, már nedves úton is megtörténhet a baj
Sokan csak akkor cserélik le téli gumiabroncsaikat, amikor azok elérik az 1,6 milliméteres minimális profilmélységet
Belengette a budapesti dugódíjat Karácsony Gergely: a főpolgármester szerint ez kell ahhoz, hogy bevezessék
Október elejére teljesen kiürülhet Budapest kasszája, vészforgatókönyv pedig nincs, jelentette ki Karácsony Gergely.
Megszólalt Vitézy minisztériuma: eldőlt a kedvezményes pályamatricák sorsa, erre készüljenek az autósok 2027-ben
2027-ben is marad az autópálya-matrica kínálatban a kedvezményes M1 regionális matrica - közölte a Pénzcentrum kérdésére a Közlekedési és Beruházási Minisztérium.
Megszólalt az Audi Hungaria: ez lesz a győri gyár sorsa a Volkswagen költségcsökkentési döntései után
Audi Hungaria: Nem kell kapacitáscsökkentéstől tartania a győri üzemnek a Volkswagen Konszern Felügyelőbizottságának szeptember 3-i döntése miatt.
Ismét drágult a benzin a hazai töltőállomásokon, miután az ötforintos emelés következtében a 95-ös literjéért már átlagosan 622 forintot kell fizetni.
Kijött az augusztusi inflációs adat, amely alapján kiszámolható, mennyivel emelkedhetnek 2027-ben az autópálya-matricák díjai.
A kormány célzott pénzügyi támogatást adna a dízelautót használóknak, a segítség azonban nem a benzinkutakon jelenik majd meg.
Mégsem vezetik be az új autópályadíj-rendszert? Megszólaltak a döntéshozók - ez áll a lépés hátterében
Ha a szerződést szeptemberben megkötötték volna, a fejlesztés 2027 februárjára készülhetett volna el.
Újabb üzemanyag-drágulás jöhet a magyar kutakon szeptember második hetében
A dízel ára ezzel a feszes nemzetközi piaci helyzet miatt csaknem négyéves, 2022 decembere óta nem látott csúcsot ért el
-
35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)
Az élmények Multiverzuma - partnerek és márkarajongók közös Ünnepe
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.