Újabb magyar versenyző kerülhet közelebb a Forma–1 világához. Molnár Martin 2027-ben már az FIA Forma–3-as bajnokságban áll rajthoz, méghozzá az egyik legeredményesebb utánpótláscsapat, az olasz Prema Racing színeiben. A sportkarrier mellett a háttérben is komoly változás történik, ugyanis a 4iG Csoport tulajdonrészt szerez a versenyzőt menedzselő vállalatban, és a korábbinál nagyobb szerepet vállal a projekt finanszírozásában.

Újabb jelentős lépést tett a nemzetközi motorsport élvonala felé Molnár Martin. A magyar versenyző 2027-ben az FIA Forma–3-as bajnokságban folytatja pályafutását, ahol a Prema Racing autójával versenyezhet. A kategória különösen fontos állomás a fiatal pilóták számára, hiszen a bajnokság valamennyi fordulóját a Forma–1-es nagydíjhétvégék részeként rendezik.

A 18 éves versenyző számára ezzel új szintre emelkedik a nemzetközi szereplés. A brit formaautós sorozatokban elért eredményei után a világ egyik legerősebb utánpótlásmezőnyében bizonyíthat, ahol olyan fiatal pilótákkal mérheti össze tudását, akik közül többen később a Forma–1-be is eljuthatnak.

A Prema Racing nem akármilyen választás. Az 1983-ban alapított olasz istálló az utánpótlás-nevelés egyik meghatározó csapata, amely 2019 óta öt csapatbajnoki címet szerzett az FIA Forma–3-ban. Korábban olyan versenyzők is megfordultak náluk, mint Charles Leclerc, Oscar Piastri, Oliver Bearman és Andrea Kimi Antonelli.

Stephen Mitas, a Prema Racing vezérigazgatója szerint Molnár Martin a jerezi és barcelonai teszteken nyújtott teljesítményével győzte meg a csapatot. A szakember úgy látja, a közös munka jó lehetőséget kínál arra, hogy a magyar pilóta a lehető legtöbbet hozza ki első Forma–3-as idényéből.

A 4iG is beszáll a magyar versenyző mögé

A bejelentés nemcsak sportszakmai, hanem üzleti szempontból is jelentős. A 4iG Csoport a 4iG Befektetési Kft.-n keresztül 100 százalékos tulajdonrészt szerez a Molnár Martin pályafutását menedzselő MOTAM Kft.-ben. A tranzakció a szükséges hazai és nemzetközi versenyhatósági jóváhagyások után zárulhat le.

A vállalat ezzel a korábbi szponzori szerepén túl közvetlenül is részt vesz a versenyző mögötti üzleti háttér kialakításában. A 4iG feladatai közé tartozhat a felkészülés támogatása, további szponzorok bevonása és a csapat működésének segítése.

A 4iG Csoport és a One Magyarország 2024 óta támogatja Molnár Martin pályafutását, és 2027-ben is főszponzorként maradnak a projekt mellett. A Forma–3-as szereplés ugyanis a korábbi kategóriákhoz képest nagyobb pénzügyi és szervezeti hátteret igényel. A tulajdonosváltás ugyanakkor nem érinti a MOTAM működésének irányítását. A vállalat ügyvezetője továbbra is Őry Tamás marad, a szakmai programot pedig Kiss Pál Tamás vezeti.

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256 kört teljesített a magyar pilóta a Forma–3-as teszteken

Molnár Martin az idei Forma–3-as szezont lezáró hivatalos teszteken már együtt dolgozott új csapatával. Jerezben és Barcelonában összesen 256 kört teljesített a Prema Racing autójával, így a következő idény előtt már értékes tapasztalatokat szerezhetett a kategória versenygépéről.

A magyar versenyző a brit GB3-as bajnokságban az összetett negyedik helyén zárta az idei szezont. Az előrelépéshez vezető úton fontos szerepet játszott az elmúlt évek következetes építkezése, amelynek eredményeként most a nemzetközi Forma–3 mezőnyében bizonyíthat.

Kiss Pál Tamás szerint Martin vezetéstechnikailag készen áll az új kihívásra, a következő időszakban azonban a korábbinál is nagyobb hangsúlyt kap majd a fizikai és mentális felkészülés. A Forma–3-ban ugyanis kevés idő jut a pályán történő gyakorlásra, így a versenyzőknek rövid idő alatt kell kihozniuk a maximumot az autóból.

A 2027-es idény márciusban kezdődik Bahreinben. Molnár Martin ezzel a Forma–1-es hétvégék állandó résztvevőjévé válik, és a magyar motorsport számára is újabb lehetőség nyílik arra, hogy a nemzetközi utánpótlás élvonalában képviseltesse magát.

Címlapkép: MTI/Lakatos Péter