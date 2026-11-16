A nézeteltérések egyik fő forrása az egymilliárd eurós Terminal+ beruházási program.
Megszólalt a miniszter: hamarosan a magyar utakon is megjelenhet a Tesla teljes önvezető rendszere
Hatósági tesztprogram indul Magyarországon a Tesla önvezető rendszerével: a vizsgálatok során azt mérik fel, hogy a technológia biztonságosan használható-e a hazai utakon, a magyar KRESZ szabályainak megfelelően. Tanács Zoltán miniszter bejelentése szerint a tesztelés a decemberi uniós tárgyalások eredményétől függetlenül megkezdődik.
Hatósági tesztprogram indul Magyarországon, amelynek keretében megvizsgálják, hogy a Tesla önvezető rendszere biztonságosan használható-e a hazai utakon, a magyar KRESZ szabályainak megfelelően. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter vasárnap este jelentette be a döntést, amelyet a decemberi európai uniós tárgyalások eredményétől függetlenül végrehajtanak.
A miniszter Facebook-oldalán közzétett videójában elmondta, hogy a tesztprogramról a Vitézy Dáviddal és a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) szakmai stábjával folytatott egyeztetésen született megállapodás. A Tudományos és Technológiai Minisztérium (TTM) nagytermében tartott megbeszélésen a Tesla önvezető technológiájának hazai alkalmazása mellett a robotaxik magyarországi bevezetésének lehetőségeit is áttekintették.
Tanács Zoltán szerint az önvezető autók és a robotaxik fokozatos magyarországi bevezetéséhez összetett technológiai szabályozási háttérre van szükség. Hangsúlyozta, hogy Magyarországnak nem szabad lemaradnia az innovációs versenyben, ugyanakkor a technológiai fejlődés során a közlekedésbiztonságnak kell az elsődleges szempontnak maradnia.
Európában még nem kapott széles körű engedélyt a Tesla rendszere
A miniszter a videóban az európai engedélyezési folyamat részleteiről is beszélt. Elmondása szerint ahhoz, hogy a Teslák önvezető rendszere Európa-szerte használhatóvá váljon, az uniós tagállamok olyan támogatására lenne szükség, amelyek együttesen az európai lakosság legalább 65 százalékát képviselik.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Jelenleg kilenc országban engedélyezték a technológia használatát, ezek azonban az európai lakosságnak mindössze 15–20 százalékát képviselik. A decemberi uniós tárgyalások ezért fontos állomást jelenthetnek a rendszer európai elterjedése szempontjából.
A magyar hatósági tesztprogram elindítása ugyanakkor nem függ az uniós döntéstől: a vizsgálatok célja annak megállapítása, hogy az önvezető technológia a hazai közlekedési környezetben és a magyar KRESZ előírásai mellett milyen feltételekkel alkalmazható biztonságosan.
Látványosan bővült a hibrid autók kínálata a magyar használtautó-piacon: 2026 októberében 42 százalékkal több ilyen járművet hirdettek meg, mint egy évvel korábban.
Télen majdnem a duplájára ugrik a gázolások száma Magyarországon: egy apró mulasztás is életveszélyes lehet
A téli hónapokban jelentősen megnő a gyalogosbalesetek száma Magyarországon: decemberben csaknem kétszer annyi gyalogost ütnek el a járművezetők, mint júliusban.
Kamerás parkolásellenőrzés jöhet Budapesten: nem lesz kibúvó, sokkal gyorsabban kiküldhetik a bírságot
Egész Budapestre kiterjeszthetik azt a kamerás parkolásellenőrző rendszert, amely a Belvárosban már 2023 óta működik.
Folytatódik az üzemanyagárak csökkenése a magyar kutakon, a hét eleje óta egyre olcsóbban tankolhatnak az autósok.
Fontos változás jön a magyar rendszámoknál: döntött a Technológiai Minisztérium, ez vár az autósokra
Megszűnik a magyar rendszámok évenkénti kezdőbetű-váltásának sokat bírált gyakorlata.
Mégsem tűnnek el a benzines autók 2035-től? Az EU máris lazítana a tiltáson: célba érhetett a gyártók lobbija
Az EP szakbizottsága megszavazta a 2035-ös autós kibocsátási szabályok lazítását. A BMW, a VW és a Mercedes is lobbizott a változtatásért.
Újabb benzinkút húzta le a rolót Magyarországon: alig jutnak üzemanyaghoz, nem lehetett elodázni a fájdalmas döntést
Mától határozatlan időre felfüggeszti az üzemanyag-értékesítést a Buffalo Petrol bekecsi töltőállomásán az ellátási bizonytalanságok és a kisbenzinkutak nehéz helyzete miatt.
Újabb árcsökkenés jött a hazai benzinkutakon, kedden a benzin és a gázolaj is olcsóbb lett.
Fordulat jöhet a hazai benzinkutakon: több tényező is lefelé nyomja az üzemanyagárakat, ez várhat a benzinre, gázolajra
A nemzetközi diplomáciai erőfeszítések, az európai stratégiai készletek felszabadítása, a csökkenő benzinkereslet lejjebb szoríthatják a hazai üzemanyagárakat.
Autópálya matrica 2027: itt a hivatalos árlista, ennyivel drágul jövőre az éves, a havi és a vármegyei matrica
Megvannak a 2027-es autópályamatrica-árak. Az országos éves matrica 62 560 forintba kerül. A bírság viszont jóval nagyobbat ugrik, mint maguk a díjak.
Itt a legtakarékosabb elektromos autók friss toplistája: a Dacia Spring és a Tesla Model Y a dobogón sincs
Melyik elektromos autó fogyasztja a legkevesebbet? Az ADAC összeállította a 30 legtakarékosabb elektromos autó listáját.
Vitézy Dávid rendkívüli bejelentése: vége lehet a nyári dugóknak, óriási közlekedési fejlesztés indul a Balatonnál
Új bekötőút tervezése indul meg Keszthely térségében, emellett főútfelújításokat és három kerékpáros fejlesztést is előkészítenek a Balaton nyugati medencéjében.
Megint az üzemanyagárakhoz nyúlna a kormány: 2027-től jöhet az árstop a benzinkutakon, így működne a rendszer a kabinet tervei szerint Németországban
Egyelőre az sem biztos, hogy az intézkedés a tervezett időpontban elindulhat, és az autósoknak mekkora megtakarítást hozhat.
Autósok, figyelem! Bírság járhat, ha feleslegesen hajtunk be, állunk meg egy bolt parkolójában: 2030-ig él a szigorítás
Ausztriában bolt-, benzinkút- vagy céges parkolóban csak az álljon meg, aki ott vásárol vagy tankol. Egy rövid megállás, fordulás is több száz eurós fizetési felszólítást...
Miközben Magyarországon bizonytalanság övezi a BYD szegedi beruházását, a kínai vállalat már egy új európai bázis, egy portugáliai akkumulátorgyár felépítéséről tárgyal.
Miközben a részben vagy tisztán elektromos autók előretörtek, a hagyományos, belső égésű motorral felszerelt autók iránti kereslet csökken.
A D1 kategóriába tartozó személyautók éves országos matricája 62 560 forintba, az éves megyei matrica 7280 forintba kerül 2027-ben.
Drasztikus változás jön a fővárosi parkolásban: januártól ezek az autósok sem ússzák meg fizetés nélkül
Jövő januártól megszűnik a tisztán elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten, míg a hálózatról tölthető hibridek már idén november végén elveszítik a zöld rendszámukat.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.