Megszólalt a miniszter: hamarosan a magyar utakon is megjelenhet a Tesla teljes önvezető rendszere

Hatósági tesztprogram indul Magyarországon a Tesla önvezető rendszerével: a vizsgálatok során azt mérik fel, hogy a technológia biztonságosan használható-e a hazai utakon, a magyar KRESZ szabályainak megfelelően. Tanács Zoltán miniszter bejelentése szerint a tesztelés a decemberi uniós tárgyalások eredményétől függetlenül megkezdődik.

Hatósági tesztprogram indul Magyarországon, amelynek keretében megvizsgálják, hogy a Tesla önvezető rendszere biztonságosan használható-e a hazai utakon, a magyar KRESZ szabályainak megfelelően. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter vasárnap este jelentette be a döntést, amelyet a decemberi európai uniós tárgyalások eredményétől függetlenül végrehajtanak.

A miniszter Facebook-oldalán közzétett videójában elmondta, hogy a tesztprogramról a Vitézy Dáviddal és a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) szakmai stábjával folytatott egyeztetésen született megállapodás. A Tudományos és Technológiai Minisztérium (TTM) nagytermében tartott megbeszélésen a Tesla önvezető technológiájának hazai alkalmazása mellett a robotaxik magyarországi bevezetésének lehetőségeit is áttekintették.

Tanács Zoltán szerint az önvezető autók és a robotaxik fokozatos magyarországi bevezetéséhez összetett technológiai szabályozási háttérre van szükség. Hangsúlyozta, hogy Magyarországnak nem szabad lemaradnia az innovációs versenyben, ugyanakkor a technológiai fejlődés során a közlekedésbiztonságnak kell az elsődleges szempontnak maradnia.

Európában még nem kapott széles körű engedélyt a Tesla rendszere

A miniszter a videóban az európai engedélyezési folyamat részleteiről is beszélt. Elmondása szerint ahhoz, hogy a Teslák önvezető rendszere Európa-szerte használhatóvá váljon, az uniós tagállamok olyan támogatására lenne szükség, amelyek együttesen az európai lakosság legalább 65 százalékát képviselik.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Jelenleg kilenc országban engedélyezték a technológia használatát, ezek azonban az európai lakosságnak mindössze 15–20 százalékát képviselik. A decemberi uniós tárgyalások ezért fontos állomást jelenthetnek a rendszer európai elterjedése szempontjából.

A magyar hatósági tesztprogram elindítása ugyanakkor nem függ az uniós döntéstől: a vizsgálatok célja annak megállapítása, hogy az önvezető technológia a hazai közlekedési környezetben és a magyar KRESZ előírásai mellett milyen feltételekkel alkalmazható biztonságosan.

