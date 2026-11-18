Szerdán tovább csökkent a benzin és a gázolaj ára Magyarországon: a 95-ös benzin már 588, a dízel 699 forintba kerül literenként.

Tovább csökkennek az üzemanyagárak Magyarországon: szerdán ismét olcsóbb lett mindkét fő üzemanyagtípus, a benzin és a gázolaj ára is mérséklődött.

A Holtankoljak friss adatai szerint a 95-ös benzin literenként 5 forinttal, a dízel pedig 3 forinttal kerül kevesebbe, mint egy nappal korábban.

A csökkenésnek köszönhetően a benzin országos átlagára már 590 forint alá süllyedt, miközben a gázolajé is 700 forint alá került. Ez különösen jó hír lehet az autósoknak, hiszen mindkét üzemanyag ára napok óta lefelé tart.

A legfrissebb adatok alapján 2026. november 18-án az alábbi átlagárakkal találkozhatnak a magyarországi benzinkutakon: