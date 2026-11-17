Idén jelentősen nőtt a külföldről behozott használt autók száma Magyarországon, a kedvezőbb vételár azonban nem feltétlenül jelent valódi megtakarítást. A szakértők szerint a vásárlás előtt érdemes alaposan ellenőrizni a jármű előéletét, futásteljesítményét és műszaki állapotát, valamint számolni a hazaszállítás, a honosítás és az esetleges javítások költségeivel is.

A külföldről behozott használtautók vonzerejét a különleges felszereltségű modellek, a szélesebb kínálat és az esetenként kedvezőbb vételár adja. Idén a forint erősödésével és a használtautó-árak csökkenésével párhuzamosan a használtautó-import is jelentősen bővült. A külföldi vásárlás azonban nem feltétlenül jelent jobb üzletet: az Ayvens flottakezelő szerint a vételár mellett az autó előéletét és a várható járulékos költségeket is figyelembe kell venni.

A magyar használtautó-piacon régóta él az a meggyőződés, hogy Nyugat-Európában jobb állapotú, magasabb felszereltségű és kedvezőbb árú autókat lehet találni. Ez bizonyos esetekben igaz lehet, de a külföldi származás önmagában sem minőségi garanciát, sem árelőnyt nem jelent – hangsúlyozta Rékai Andrea, a cég remarketing üzletágának vezetője.

Mikor éri meg külföldön használt autót keresni?

A külföldi autóvásárlás elsősorban akkor lehet indokolt, ha a keresett járműből Magyarországon korlátozott a kínálat. Ilyen lehet egy ritkább motorváltozat, speciális felszereltség, különleges karosszériakivitel vagy itthon nem elérhető hajtáslánc. Akkor is megérheti a beszerzés, ha egy azonos korú, futásteljesítményű és dokumentált előéletű autó jelentősen olcsóbban vásárolható meg külföldön. Néhány száz eurós árkülönbség miatt azonban általában nem érdemes vállalni a behozatal többletköltségeit és kockázatait.

Egy hirdetés alapján nem állapítható meg biztosan az autó műszaki állapota, de bizonyos figyelmeztető jelek már ekkor felismerhetők. Gyanús lehet a piaci átlagnál feltűnően alacsonyabb ár, a hiányos vagy ellentmondásos műszaki leírás, az alvázszám vagy a rendszám visszatartása, valamint a szervizdokumentáció hiánya. Különösen óvatosnak kell lenni, ha az eladó sürgeti a döntést, előleget kér a dokumentumok bemutatása előtt, vagy nem engedi a független átvizsgálást.

A fényképeken is lehetnek árulkodó részletek: az eltérő karosszériaillesztések, a különböző árnyalatú fényezett elemek, a szokatlanul kopott utastér vagy a futásteljesítménnyel nehezen összeegyeztethető használati nyomok további ellenőrzést indokolhatnak. Ezek önmagukban nem bizonyítanak sérülést vagy manipulációt, de alaposabb vizsgálatot tehetnek szükségessé.

A tulajdonjogot és az okmányokat is ellenőrizni kell

A külföldi használtautó-vásárlás egyik legfontosabb lépése a jármű eredetének, tulajdonjogának és előéletének ellenőrzése. Ehhez szükség van a külföldi forgalmi okmányokra, az adásvételi szerződésre vagy számlára, valamint a jármű azonosító adataira.

Németországi vásárlásnál például különösen fontos a Zulassungsbescheinigung Teil I és Teil II ellenőrzése, amelyek a magyar forgalmi engedélyhez és törzskönyvhöz hasonló dokumentumok. Az iratokból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az eladó jogosult-e az értékesítésre, rendezett-e a jármű tulajdonjogi és finanszírozási helyzete, illetve egyeznek-e az okmányokban és az autón szereplő azonosítók.

Nem elég a kilométeróra állását megnézni

A hirdetésben feltüntetett kilométeróra-állás önmagában nem igazolja a valós futásteljesítményt. Érdemes összevetni a szervizadatokat, a műszaki vizsgákon rögzített értékeket, a javítási számlákat és az esetleges flottakezelői nyilvántartásokat. A diagnosztikai vizsgálat további információkat adhat. Minél több országon vagy kereskedőn keresztül érkezik Magyarországra egy autó, annál nagyobb lehet az információvesztés kockázata, és annál bonyolultabbá válhat a tulajdonjogi, illetve adózási háttér ellenőrzése.

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Az eredetiségvizsgálat sem jelent teljes körű garanciát: elsősorban a jármű azonosítóinak és okmányainak ellenőrzésére szolgál, de nem igazolja a teljes szerviztörténetet, a valós futásteljesítményt vagy a hibátlan műszaki állapotot. Nem helyettesíti a honosítást és a vásárlás előtti független állapotfelmérést sem.

Hogyan tűnhet el a kedvező külföldi ár előnye?

A vételáron felül számolni kell az utazás, az átvizsgálás, a hazaszállítás, a honosítás, a regisztrációs adó, az esetleges eredetiségvizsgálat, a vagyonszerzési illeték, az okmányok, a rendszám és a biztosítás költségeivel. Emellett szükség lehet kezdeti szervizelésre, elmaradt karbantartások pótlására, bizonyos esetekben pedig vám és importáfa megfizetésére is. Egy elsőre olcsóbbnak tűnő külföldi autó tehát a járulékos kiadásokkal együtt már nem feltétlenül jelent megtakarítást.

A külföldről származó használtautók esetében akkor is fontos az előélet ellenőrzése, ha a járművet már magyarországi kereskedőtől vásároljuk. A magyar rendszám és az érvényes műszaki vizsga ugyanis nem garantálja, hogy az autó teljes története ismert. Érdemes tisztázni, milyen állapotban érkezett Magyarországra, milyen javításokat végeztek rajta, és rendelkezésre állnak-e a korábbi szerviz- és kárelőzmények.

Így tűnhet el a külföldi árelőny a használtautóknál (Forrás: Ayvens)

Miért fontos a dokumentált előélet?

A rendszeresen dokumentált szervizelés, a javítási előzmények és a nyomon követhető futásteljesítmény csökkenthetik a használtautó-vásárlás bizonytalanságait. A flottakezelésből származó járműveknél például gyakran részletes karbantartási nyilvántartás áll rendelkezésre.

A dokumentált előélet ugyanakkor nem garantálja, hogy az autó később nem hibásodik meg, de segíthet a várható költségek és kockázatok felmérésében. A pontos szerviztörténet a későbbi értékesítéskor is előnyt jelenthet, hiszen a következő vásárló számára is megkönnyíti a jármű állapotának megítélését.