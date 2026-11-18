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Óriási roham indult a magyar használtautó-piacon: elképesztő, milyen kocsikat vesznek a legtöbben
Minden idők második legforgalmasabb hónapját zárta októberben a magyar használtautó-piac: 85 100 személygépkocsi cserélt gazdát, 7,4 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Az idei forgalom november végére már megközelítheti a tavalyi éves rekordot. A piac élénkülése mellett azonban egy figyelemre méltó tendencia is kirajzolódik: az adásvételek jelentős részét idősebb, olcsóbb autók adják. A gazdát cserélő járművek 42 százaléka már legalább húszéves.
Minden idők második legforgalmasabb hónapján van túl a magyar használtautó-piac: a DataHouse ma közzétett előzetes adatai szerint októberben 85 100 személygépkocsi cserélt gazdát. Ez a szám 7,4 százalékkal magasabb az egy évvel ezelőtti szintnél. Az idei összforgalom már november végére megközelítheti a tavaly beállított 922 ezres éves rekordmennyiséget. A képet árnyalja, hogy a gazdát cserélő járművek 42 százaléka legalább 20 éves.
„A használtautó-piac rekordmértékű idei forgalmát több tényező együttes hatása alakítja – mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Ebben az évben eddig 25 százalékkal több volt az importált használt autó, és az újautó-eladások is 11 százalékkal növekedtek tavalyhoz képest. Az ily módon lecserélt használt autók zöme a belföldi piaci kínálatot pörgette. Ezzel párhuzamosan a mérséklődő infláció miatt csökkenő kamatok megemelték a hitelezett eladások számát. Emellett az év közepére már 4,4 milliósra duzzadó hazai személyautó-állomány önmagában is fokozatosan élénkíti a piacot.”
Igen sajátos azonban az adásvételek tárgyát képező járművek összetétele: az idei adatok szerint a forgalom túlnyomó részében idősebb és olcsóbb járművek vesznek részt. A gazdát cserélő személyautók 42 százaléka legalább 20 éves, a tíz évnél fiatalabb járművek aránya nem éri el a 27 százalékot sem.
A belföldi használtautó-piacon idén is hat márka autói biztosítják a teljes forgalom 48 százalékát. Az első helyen a Volkswagen áll: ebből a márkából eddig több mint 82 ezer példány cserélt gazdát, ami 10,1 százalékos részesedést jelent. Az Opel, amely idén a korábban sokáig birtokolt első helyről csúszott vissza a másodikra, 9,9 százalékos részarányt ért el. A harmadik helyen található Suzuki az éves forgalomból 7,9 százalékot tudhat magáénak. A Ford a negyedik helyen áll 7,8 százalékkal. A BMW az ötödik 6,2 százalék feletti részesedéssel, a hatodik helyen pedig – immár második éve – a Toyota áll 6,1 százalékos részaránnyal.
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Miközben a használtautó-piacon 2026 első tíz hónapjában gazdát cserélő 820 ezer személyautó mennyisége 5,8 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 775 ezres értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 133 700 darab volt, ami 24,7 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 107 200-as értéket.
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