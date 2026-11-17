Hatalmas esőzés után jött a fordulat a Velencei-tónál: ennyit nőtt a vízállás, de még mindig nagy a baj
Folyton bepárásodik az autód ablaka? Ezt a trükköt kevesen ismerik, pedig másodpercek alatt segíthet
A héten ismét nedves, csapadékos időjárás nehezítheti az autósok dolgát Magyarországon a Charles ciklon nyomán. Az esős időben különösen gyakori probléma lehet a szélvédők párásodása, ami nemcsak bosszantó, hanem veszélyes is, hiszen jelentősen ronthatja a kilátást. Néhány egyszerű trükkel gyorsan megszüntethető a pára, de van néhány elterjedt házi praktika, amit jobb elfelejteni.
Esős, nedves időjárásra kell készülni Magyarországon a héten: a Charles ciklon nyomán a következő napokban azonban ismét több hullámban érkezhet csapadék az országba. Ilyenkor az autósoknak nemcsak a csúszós utakra és a rosszabb látási viszonyokra kell figyelniük, hanem egy bosszantó problémával is meg kell küzdeniük: az ablakok párásodásával.
A bepárásodott szélvédő nemcsak kellemetlenség, hanem komoly közlekedésbiztonsági kockázat is lehet. Sokan ilyenkor egyszerűen letörlik az üveget, pedig létezik néhány hatékonyabb módszer is, amellyel gyorsan megszüntethető a probléma.
Miért párásodik belülről az autó szélvédője?
Az autó ablakai akkor párásodnak be, amikor a meleg, nedves levegő a hideg üvegfelülettel érintkezik, és azon lecsapódik. A nedvesség többek között a vizes ruhákkal, cipőkkel vagy esernyőkkel kerülhet az utastérbe. Különösen az autószőnyegek lehetnek nedvesek a rájuk kerülő hólétől vagy esővíztől, amelyekből aztán vízpára jut a levegőbe.
Az utasok is növelik az utastér páratartalmát a légzésükkel és az izzadással. Emellett a hibás ajtótömítések, az eltömődött vízelvezetők és a nedves utastéri szűrők is okozhatják a problémát.
Így tüntethető el gyorsan a pára az autó ablakairól
Ha indulás előtt bepárásodnak az ablakok, érdemes a fűtést a legmagasabb hőmérsékletre, a szellőzést pedig a legerősebb fokozatra állítani. Az erős légáramlat hasonlóan működik, mint egy hajszárító: segít megszárítani az üvegfelületet és csökkenteni a levegő nedvességtartalmát.
Fontos, hogy a levegőbefúvást közvetlenül a szélvédőre irányítsuk. A modern autókban gyakran külön gomb szolgál erre, amelyet a szélvédő piktogramja jelöl. Ennek megnyomásával a rendszer maximális fokozatra kapcsolja a szellőztetést és a fűtést, valamint bekapcsolja a klímaberendezést is. A szélvédőfűtés szintén sokat segíthet a párásodás megszüntetésében.
Nem mindegy, hogy belső keringetést vagy friss levegőt használunk
A belső keringetés csupán az autóban már meglévő levegőt forgatja, ezért nedves utastér esetén általában nem segít megszüntetni a párásodást. Ha viszont a külső levegő szárazabb, mint az utastérben lévő, érdemes rövid időre lehúzni az ablakokat, és gondoskodni a megfelelő légcseréről.
Különösen hideg és száraz időben a belső keringetés is hasznos lehet, mivel gyorsabban juttathat meleg levegőt az ablakokra. Esőben és ködben azonban a szellőztetés kevésbé hatékony, ezért ilyenkor elsősorban a fűtés és a klímaberendezés használata ajánlott.
A klíma nem csak nyáron a barátod!
Sokan tévesen azt gondolják, hogy a légkondicionálót kizárólag nyáron érdemes használni. Pedig a klíma az év hidegebb időszakában is hasznos lehet, hiszen nemcsak hűti, hanem a levegő nedvességtartalmát is csökkenti.
Van azonban egy fontos korlát: körülbelül 5 Celsius-fokos külső hőmérséklet alatt a legtöbb hagyományos autó klímaberendezése automatikusan kikapcsol. Emiatt hideg időben nem minden esetben számíthatunk erre a segítségre.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A tiszta ablakok kevésbé párásodnak
Ha az ablakok erősen bepárásodtak és nedvesek, kezdetben egy tiszta ronggyal vagy szivaccsal is szárazra törölhetjük őket. Ennél azonban jobb megoldás, ha rendszeresen tisztítjuk az üvegfelületeket.
A szennyeződések ugyanis elősegíthetik a nedvesség megtapadását, így a tiszta ablakok kevésbé hajlamosak a párásodásra. Érdemes ezért az autó belső üvegfelületeit is rendszeresen, lehetőleg üvegtisztítóval megtisztítani.
Mosogatószer és macskaalom? Nem minden házi praktika működik
Az interneten számos házi praktikát találni a párásodás ellen: sokan például mosogatószert, borotvahabot vagy különféle nedvességmegkötő anyagokat ajánlanak. Az ADAC azonban óvatosságra int ezekkel a módszerekkel kapcsolatban.
A mosogatószerek és a borotvahabok ugyanis tartalmazhatnak bőrápoló vagy visszazsírozó összetevőket. Ha ezek maradványai az üvegen maradnak, vékony filmréteg vagy csíkok alakulhatnak ki rajta. Ez különösen sötétben, alacsonyan álló napnál vagy a szembejövő autók fényszóróinak fényében ronthatja a látási viszonyokat.
A macskaalom sem jelent megoldást: egy pamutzsákba töltve sem képes érdemben csökkenteni az utastér páratartalmát. Az almot ugyanis arra tervezték, hogy felszívja a macska vizeletét, nem pedig arra, hogy megkösse a levegő nedvességét.
Így előzhető meg, hogy bepárásodjanak az autó ablakai
A legjobb megoldás természetesen a megelőzés. Minél kevesebb nedvesség kerül az utastérbe, annál kisebb eséllyel párásodnak be az ablakok. Érdemes lerázni a cipőnkről a vizet és a havat, a nedves esernyőket lehetőleg az utastéren kívül tárolni, valamint rendszeresen kiszárítani az autószőnyegeket.
Ha a párásodás rendszeresen visszatér, akkor érdemes az ajtótömítéseket, a vízelvezetőket és az utastéri pollenszűrőt is ellenőriztetni. Ezek meghibásodása ugyanis folyamatosan nedvességet juttathat az autó belsejébe. A legfontosabb pedig, hogy bepárásodott szélvédővel ne induljunk útnak: előbb gondoskodjunk a megfelelő kilátásról, hiszen a jó látási viszonyok alapvetőek a biztonságos közlekedéshez.
Jövő héten is folytatódnak a burkolatjavítások az M0-s autóúton és az M7-es autópályán.
Látványosan bővült a hibrid autók kínálata a magyar használtautó-piacon: 2026 októberében 42 százalékkal több ilyen járművet hirdettek meg, mint egy évvel korábban.
Télen majdnem a duplájára ugrik a gázolások száma Magyarországon: egy apró mulasztás is életveszélyes lehet
A téli hónapokban jelentősen megnő a gyalogosbalesetek száma Magyarországon: decemberben csaknem kétszer annyi gyalogost ütnek el a járművezetők, mint júliusban.
Kamerás parkolásellenőrzés jöhet Budapesten: nem lesz kibúvó, sokkal gyorsabban kiküldhetik a bírságot
Egész Budapestre kiterjeszthetik azt a kamerás parkolásellenőrző rendszert, amely a Belvárosban már 2023 óta működik.
Folytatódik az üzemanyagárak csökkenése a magyar kutakon, a hét eleje óta egyre olcsóbban tankolhatnak az autósok.
Fontos változás jön a magyar rendszámoknál: döntött a Technológiai Minisztérium, ez vár az autósokra
Megszűnik a magyar rendszámok évenkénti kezdőbetű-váltásának sokat bírált gyakorlata.
Mégsem tűnnek el a benzines autók 2035-től? Az EU máris lazítana a tiltáson: célba érhetett a gyártók lobbija
Az EP szakbizottsága megszavazta a 2035-ös autós kibocsátási szabályok lazítását. A BMW, a VW és a Mercedes is lobbizott a változtatásért.
Újabb benzinkút húzta le a rolót Magyarországon: alig jutnak üzemanyaghoz, nem lehetett elodázni a fájdalmas döntést
Mától határozatlan időre felfüggeszti az üzemanyag-értékesítést a Buffalo Petrol bekecsi töltőállomásán az ellátási bizonytalanságok és a kisbenzinkutak nehéz helyzete miatt.
Újabb árcsökkenés jött a hazai benzinkutakon, kedden a benzin és a gázolaj is olcsóbb lett.
Fordulat jöhet a hazai benzinkutakon: több tényező is lefelé nyomja az üzemanyagárakat, ez várhat a benzinre, gázolajra
A nemzetközi diplomáciai erőfeszítések, az európai stratégiai készletek felszabadítása, a csökkenő benzinkereslet lejjebb szoríthatják a hazai üzemanyagárakat.
Autópálya matrica 2027: itt a hivatalos árlista, ennyivel drágul jövőre az éves, a havi és a vármegyei matrica
Megvannak a 2027-es autópályamatrica-árak. Az országos éves matrica 62 560 forintba kerül. A bírság viszont jóval nagyobbat ugrik, mint maguk a díjak.
Itt a legtakarékosabb elektromos autók friss toplistája: a Dacia Spring és a Tesla Model Y a dobogón sincs
Melyik elektromos autó fogyasztja a legkevesebbet? Az ADAC összeállította a 30 legtakarékosabb elektromos autó listáját.
Vitézy Dávid rendkívüli bejelentése: vége lehet a nyári dugóknak, óriási közlekedési fejlesztés indul a Balatonnál
Új bekötőút tervezése indul meg Keszthely térségében, emellett főútfelújításokat és három kerékpáros fejlesztést is előkészítenek a Balaton nyugati medencéjében.
Megint az üzemanyagárakhoz nyúlna a kormány: 2027-től jöhet az árstop a benzinkutakon, így működne a rendszer a kabinet tervei szerint Németországban
Egyelőre az sem biztos, hogy az intézkedés a tervezett időpontban elindulhat, és az autósoknak mekkora megtakarítást hozhat.
Autósok, figyelem! Bírság járhat, ha feleslegesen hajtunk be, állunk meg egy bolt parkolójában: 2030-ig él a szigorítás
Ausztriában bolt-, benzinkút- vagy céges parkolóban csak az álljon meg, aki ott vásárol vagy tankol. Egy rövid megállás, fordulás is több száz eurós fizetési felszólítást...
Miközben Magyarországon bizonytalanság övezi a BYD szegedi beruházását, a kínai vállalat már egy új európai bázis, egy portugáliai akkumulátorgyár felépítéséről tárgyal.
Miközben a részben vagy tisztán elektromos autók előretörtek, a hagyományos, belső égésű motorral felszerelt autók iránti kereslet csökken.
A D1 kategóriába tartozó személyautók éves országos matricája 62 560 forintba, az éves megyei matrica 7280 forintba kerül 2027-ben.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.