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Elárasztották a magyar piacot ezek a használt autók: komoly árcsökkenés zajlik, most érdemes venni
Látványosan bővült a hibrid autók kínálata a magyar használtautó-piacon: 2026 októberében 42 százalékkal több ilyen járművet hirdettek meg, mint egy évvel korábban, miközben átlagáruk 13,5 százalékkal csökkent. Az elektromos autók piacán jóval kisebb változás történt, kínálatuk mindössze 0,7 százalékkal bővült, átlagáruk pedig 0,8 százalékkal mérséklődött.
A Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közös statisztikája szerint 2026 októberében összesen 18 300-zal több használt autót hirdettek meg Magyarországon, mint egy évvel korábban. A kínálatot továbbra is a hagyományos meghajtású járművek uralják: a benzines autókból 60 700, a dízelekből 55 300 szerepelt a hirdetések között, míg hibridekből 6900, elektromos autókból pedig 5680 volt elérhető.
A dízelautók kínálata éves összevetésben 21 százalékkal nőtt, közel kétszer olyan gyorsan, mint a benzineseké, amelyekből 11,5 százalékkal hirdettek többet. A legnagyobb növekedést ugyanakkor a hibridek érték el, 42 százalékos bővüléssel, miközben az elektromos autók száma lényegében változatlan maradt.
Jelentősen olcsóbbak lettek a hibridek
A kínálat bővülésével párhuzamosan a hibrid autók átlagára is számottevően csökkent. Októberben átlagosan 10 millió forintért hirdették ezeket a járműveket, ami 13,5 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbi szintnél. Az elektromos autók továbbra is a legdrágább kategóriát képviselik, átlagosan 11,5 millió forintos hirdetési árral. Esetükben azonban mindössze 0,8 százalékos éves árcsökkenést mértek.
„A hibridek gyors térnyerését az magyarázza, hogy az elmúlt években egyre több ilyen modell jelent meg az újautó-piacon, amelyek most fokozatosan bekerülnek a használtautó-kínálatba is. A bővülő import tovább növeli a választékot, a nagyobb kínálat pedig erősíti az árversenyt, ami lefelé húzhatja az átlagárakat” – mondta Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu brand managere. A szakember hozzátette, hogy az elektromos autóknál ez a folyamat egyelőre lassabban zajlik, mivel a használtpiaci állomány még kisebb és fiatalabb.
Egyre több autót kínálnak 2,5 és 10 millió forint között
A teljes használtautó-kínálatot vizsgálva a meghirdetett járművek 34 százaléka 2,5 millió forintnál olcsóbb volt októberben. A 2,5 és 5 millió forint közötti ársávba az autók 29 százaléka, az 5 és 10 millió forint közötti kategóriába pedig 23 százalékuk tartozott. A 10 millió forintnál drágább járművek az összes hirdetés 12,2 százalékát tették ki.
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Az egy évvel korábbi adatokhoz képest a középső árkategóriák súlya növekedett. A 2,5–5 millió forintos ársáv részesedése 2,6 százalékponttal, az 5–10 milliós kategóriáé pedig 1,5 százalékponttal emelkedett. Ezzel szemben a legolcsóbb, 2,5 millió forint alatti autók aránya 2,9 százalékponttal, a 10 millió forint felettieké pedig 1 százalékponttal csökkent.
Az autó állapota jelentősen befolyásolja az árat
A statisztikák arra is rámutatnak, hogy a használt autók árát nemcsak az életkoruk, hanem a műszaki és esztétikai állapotuk is jelentősen meghatározza. A normál állapotú járművekhez képest a megkímélt autókat átlagosan 10 százalékkal, a sérülésmenteseket 16 százalékkal, a kitűnő állapotúakat 19 százalékkal, az újszerűeket pedig 19,5 százalékkal magasabb áron hirdetik.
A sérült autók ezzel szemben átlagosan 55 százalékkal, a hibás járművek pedig 64,2 százalékkal olcsóbbak a normál állapotúaknál. Ez az árkülönbség egy benzines autónál nagyjából 14, egy dízelnél pedig 13 évnyi értékvesztésnek felel meg, ami jól mutatja, mekkora szerepe van az állapotnak a használt járművek értékének meghatározásában.
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