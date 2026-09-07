A The Times értesülései szerint akár 4000 munkahely is megszűnhet a következő két évben a brit luxusautógyártónál.
Megszólalt az Audi német vezérigatgatója: elárulta, milyen sors vár a győri autógyárra
Biztosított az Audi győri gyárának jövője – erősítette meg Gernot Döllner vezérigazgató. Bár a Volkswagen-csoport egy nemrég elfogadott hatékonyságnövelő program keretében világszerte ötvenezer munkahelyet szüntet meg, a magyarországi üzemet mint a konszern egyik legfontosabb alkatrészgyártó bázisát nem fenyegeti leépítés.
A cégvezető Párizsban, az Audi új kompakt elektromos modellje, az A2 e-tron bemutatóján adott interjút a Reuters hírügynökségnek, ahol a prémiummárkák előtt álló kihívásokról és a gyártási hálózat optimalizálásáról beszélt.
Kiemelte, hogy amíg a győri létesítmény pozíciója megkérdőjelezhetetlen a cégcsoporton belül, addig a németországi neckarsulmi üzem átszervezése jelenleg is kiemelt feladat.
Utóbbi gyárba 2034 utánra már nem terveznek új modelleket, így a vezetőségnek az ottani üzemi tanáccsal közösen kell kidolgoznia a létesítmény hosszú távú sorsát.
A Volkswagen-csoport felügyelőbizottsága a napokban egyhangúlag hagyta jóvá azt az új stratégiai tervet, amely a vállalat versenyképességének megőrzése és növelése érdekében drasztikus lépéseket, köztük az ötvenezer fős globális létszámcsökkentést irányoz elő. A győri Audi-gyár azonban olyan kulcsszerepet tölt be az anyavállalat ellátási láncában, hogy a leépítési hullám a hazai működést nem érinti.
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