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Halifax, Kanada - március 28, 2021 - Új 2021-es Audi modellek az Audi of Halifaxnál a város North Endjében.
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Megszólalt az Audi német vezérigatgatója: elárulta, milyen sors vár a győri autógyárra

Pénzcentrum
2026. szeptember 7. 15:03

Biztosított az Audi győri gyárának jövője – erősítette meg Gernot Döllner vezérigazgató. Bár a Volkswagen-csoport egy nemrég elfogadott hatékonyságnövelő program keretében világszerte ötvenezer munkahelyet szüntet meg, a magyarországi üzemet mint a konszern egyik legfontosabb alkatrészgyártó bázisát nem fenyegeti leépítés.

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A cégvezető Párizsban, az Audi új kompakt elektromos modellje, az A2 e-tron bemutatóján adott interjút a Reuters hírügynökségnek, ahol a prémiummárkák előtt álló kihívásokról és a gyártási hálózat optimalizálásáról beszélt.

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Kiemelte, hogy amíg a győri létesítmény pozíciója megkérdőjelezhetetlen a cégcsoporton belül, addig a németországi neckarsulmi üzem átszervezése jelenleg is kiemelt feladat.

Miközben leépít a Volkswagen, rekordot döntött a győri Audi: mégis elmarad a béremelés
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Miközben a Volkswagen-csoport drasztikus leépítésekre és németországi gyárbezárásokra készül, a győri Audi Hungaria történelmi termelési rekordokkal zárta a 2025-ös évet.

Utóbbi gyárba 2034 utánra már nem terveznek új modelleket, így a vezetőségnek az ottani üzemi tanáccsal közösen kell kidolgoznia a létesítmény hosszú távú sorsát.

A Volkswagen-csoport felügyelőbizottsága a napokban egyhangúlag hagyta jóvá azt az új stratégiai tervet, amely a vállalat versenyképességének megőrzése és növelése érdekében drasztikus lépéseket, köztük az ötvenezer fős globális létszámcsökkentést irányoz elő. A győri Audi-gyár azonban olyan kulcsszerepet tölt be az anyavállalat ellátási láncában, hogy a leépítési hullám a hazai működést nem érinti.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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