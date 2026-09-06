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Robbant a bomba a Volkswagennél: 60 ezer munkahelyet szüntetnek meg, a győri Audi-gyár is veszélybe kerülhet?
A története legnagyobb átalakításáról döntött a Volkswagen, amelynek keretében 2030-ig akár 60 ezer munkahelyet is megszüntethetnek a költségcsökkentés és a versenyképesség megőrzése érdekében. A drasztikus lépés négy németországi gyár jövőjét teszi bizonytalanná, és a német sajtóban a győri Audi-üzem esetleges bezárása is felmerült, bár ezt a magyar leányvállalat határozottan cáfolta.
A német autóipari konszern vezetése heteken át tartó, feszült tárgyalássorozat végén egyezett meg a szakszervezetekkel és a résztulajdonos Alsó-Szászország tartománnyal. A kompromisszumos megállapodás leegyszerűsíti a cégcsoport bonyolult struktúráját, és korlátozza a felügyelőbizottság befolyását bizonyos stratégiai döntésekben. A személyautó- és alkatrész-üzletág korábban belengetett szétválasztása ugyanakkor lekerült a napirendről.
Az átszervezést a magas németországi gyártási költségek, az egyre erősödő kínai konkurencia, a távol-keleti piacon tapasztalható nehézségek, valamint az elektromos átállás hatalmas beruházási igénye indokolja. A vezetés számításai szerint a mintegy kétmillió autós kapacitáscsökkentés és a létszámleépítések nélkül a Volkswagen 2030-ra veszteségessé válna - számolt be az Index.
A racionalizálás leginkább négy németországi üzemet érint. Bár a telephelyek bezárása nem automatikus, a következő tíz hónapban intenzív tárgyalások várhatók arról, milyen alternatív feladatokat kaphatnak a jövőben. A német sajtóban korábban megjelent hírek szerint amennyiben a hazai gyárak hatékonyságát nem sikerül megfelelően javítani, opcióként a lengyelországi Škoda-gyár, illetve a győri Audi-üzem bezárása is felmerülhet. Az Audi Hungaria Zrt. ugyanakkor puszta spekulációnak nevezte és határozottan cáfolta az értesülést. A győri gyár esetleges leállása súlyos csapást jelentene a magyar gazdaságnak, hiszen a vállalat mintegy 12 ezer embert foglalkoztat, emellett a konszern egyik zászlóshajója és központi motorgyártója.
A költségcsökkentés a modellkínálat szűkítésével is együtt jár, mivel a cég a jövőben kevesebb márkára fókuszál azért, hogy erőforrásait összpontosítva vehesse fel a versenyt a távol-keleti riválisokkal. Ennek részeként a Seat már nem szerepel a 2030-ig szóló stratégiai tervekben, így a Volkswagen három éven belül kivezetheti a piacról a spanyol autómárkát.
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