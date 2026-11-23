A Magyar Közút hivatalosan is közzétette a 2027. január 1-jétől érvényes autópálya-matrica-árakat, amelyek a 2026. augusztusi inflációnak megfelelően 1,3 százalékkal emelkednek. Jövőre a személyautók tíznapos jogosultságáért 6990, a haviért pedig 11 320 forintot kell majd fizetni.

Az áremelés mértékét meghatározó nyár végi inflációs adat miatt a drágulás már kora ősszel kiszámítható volt, mostanra azonban a pontos összegek is véglegessé váltak.

Kivételt képez az M1-es autópálya regionális matricája, amely Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye díjköteles szakaszaira érvényes. Ennek ára a folyamatban lévő bővítési munkálatok miatt jövőre is változatlan marad, így a személyautósoknak (D1 kategória) továbbra is 15 ezer forintba kerül. A motorkerékpárok (D1M) és az utánfutók (U) díjkategóriája szintén a megszokott rendszert követi.

A tarifaemelés a pótdíjakat is érinti. Aki érvényes matrica nélkül hajt fel egy díjköteles útra, annak 2027-ben 28 150 forintos alappótdíjjal kell számolnia, amennyiben azt hatvan napon belül befizeti. Téves díjkategória választása esetén a pótdíjkülönbözet hatvan napon belül 15 740, azon túl pedig 49 840 forint lesz.

Ugyanakkor jövőre is érvényben marad a hatvanperces szabály, vagyis ha valaki véletlenül hajt fel egy fizetős szakaszra, a felhajtástól számított egy órán belül még pótdíjmentesen megválthatja az úthasználati jogosultságot.

A nagycsaládosok és a mozgáskorlátozottak 2027-ben is élhetnek a részleges díjmentességgel. Ha járművük mérete alapján a drágább, D2-es kategóriába esne, előzetes kormányablakos ügyintézést és hatósági nyilvántartásba vételt követően továbbra is a kedvezőbb, D1-es tarifával vásárolhatnak matricát. A jövő évi éves országos és vármegyei jogosultságokat – amelyek 2028. január 31-ig érvényesek – a hamarosan induló év végi elővásárlási időszakban már be lehet szerezni.

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