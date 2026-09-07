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Cardiff, Egyesült Királyság: 2020. június 02: Jaguar Land Rover bemutatóterem. A Jaguar Land Rover Limited egy brit multinacionális autóipari vállalat.
Autó

Megindult a lavina ennél az autógyárnál: hatalmas a baj, munkavállalók ezrei kerülhetnek utcára

Pénzcentrum
2026. szeptember 7. 14:43

Önkéntes létszámleépítési programot indít a Jaguar Land Rover (JLR), akár 4000 munkahely is megszűnhet a következő két évben a brit luxusautógyártónál, amely az olcsóbb kínai riválisok élesedő versenyével, egy korábbi kibertámadás következményeivel és az amerikai vámokkal küzd, írta a CNBC.

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Az indiai Tata Motors tulajdonában lévő vállalat hétfőn megerősítette, hogy tájékoztatta munkavállalóit és szakszervezeti partnereit az önkéntes távozási program elindításáról, amely az irodai és vezetői pozíciókat érinti. A leépítés pontos mértékét a cég egyelőre nem kommentálta.

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A JLR közlése szerint a globális piaci változásokhoz való alkalmazkodás érdekében mintegy 1,7 milliárd font (2,3 milliárd dollár) megtakarítást kívánnak elérni két év alatt, miközben a fedezeti pontjukat 300 ezer járműre csökkentenék. "Ennek eléréséhez tovább kell egyszerűsítenünk a szervezetünket, javítanunk kell a hatékonyságot, és növelnünk kell az ellenálló képességünket" – közölte a szóvivő.

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A JLR költségcsökkentési törekvései újabb próbatételnek számítanak Andy Burnham brit miniszterelnök számára, miután az elmúlt hónapokban a brit luxusautó-gyártó cégek, az Aston Martin és a Bentley is hasonló költségmegtakarítási bejelentéseket tettek.

Jonathan Reynolds üzleti és kereskedelmi miniszter – aki a hétvégén kizárta az állami mentőcsomag lehetőségét – a hét elején várhatóan egyeztet a JLR vezetésével. A kormány közleménye szerint jelentős lépéseket tettek a brit autóipar támogatásáért: többek között csökkentették a gyártók villanyszámláját, 4 milliárd fontos tőke- és kutatás-fejlesztési támogatást biztosítottak a zéró kibocsátású járművek gyártásához, valamint 2 milliárd fontos elektromosautó-vásárlási támogatást indítottak.

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A nyomás nem kizárólag a brit gyártókat sújtja, a Volkswagen ugyanis a múlt héten jelentette be, hogy további 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi egy átfogó átszervezési program keretében, amelynek hátterében szintén a vámterhek és a kínai márkák élesedő versenye áll.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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