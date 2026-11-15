Folytatódik a burkolatjavítás: ezen a szakaszon várható torlódás az M7-en és az M0-án a jövő héttől

November 16. és 20. között burkolatjavítások miatt több helyen sávlezárásokra kell számítani az M0-s autóút Diósd térségében, valamint az M7-es autópályán Törökbálintnál és Budaörsnél. A munkálatok főként a Budapest, illetve az M5-ös autópálya felé vezető oldalt érintik, és a reggeli, valamint délutáni csúcsforgalomban torlódásokat okozhatnak. A Magyar Közút tájékoztatása szerint hosszabb menetidővel kell számolni, és indulás előtti tájékozódni a forgalmi viszonyokról.

November 16. és 20. között újabb ütemben folytatják a burkolatjavításokat az M0-s autóúton Diósd térségében, valamint az M7-es autópályán Törökbálintnál és Budaörsnél. Ezen a szakaszon az M5-ös autópálya felé, az M7-esen Budapest felé kell sávlezárásokra számítani. Az M0-son az Anna-hegyi pihenő térségében a jelenlegi korlátozás a hétvégén is érvényben marad.

November 16-ig az Anna-hegyi pihenő térségében, a 7-es főúti csomópontig zárva marad a külső sáv. A forgalom a két belső sávon haladhat. November 17-én és 18-án a diósdi kihajtó előtti híd burkolatát javítják. Kedden a középső sávot zárják le, a forgalom a belső sávon és a leállósávon haladhat. Szerdán a belső sávot zárják le, a forgalom a két külső sávon haladhat.

A diósdi kihajtó mindvégig használható marad.

November 17-én és 18-án a törökbálinti kihajtó után, Budapest felé mintegy egy kilométeren lezárják a külső sávot a burkolat cseréje miatt. A forgalom a belső sávon haladhat.

November 18-án és 19-én Budaörsnél, a Sport utcai csomópontban a két lassítósáv közül a belsőt zárják le. A lehajtó továbbra is használható. November 19-én és 20-án a budaörsi csomópont térségében a külső haladó sávot zárják le. A felhajtó ekkor is használható marad.

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Az érintett szakaszokon különösen a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban alakulhatnak ki torlódások. A Magyar Közút azt kéri a közlekedőktől, hogy számoljanak hosszabb menetidővel, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről az Útinform honlapján vagy a navigációs alkalmazásokban.

Az ütemezés az időjárás és a kivitelezési körülmények függvényében változhat - közölték. A tervek szerint november hátralévő részében az M0-s és az M7-es további szakaszain is folytatódnak a burkolatjavítások.