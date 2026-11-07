Az EBB mintegy 600 milliárd eurós mérlegfőösszeggel rendelkezik, évente 100 milliárd euró értékben nyújt finanszírozást.
Búcsút inthet Magyarországnak a BYD? Kiszemelték az új helyszínt, itt épülhet az európai gigagyár
Miközben Magyarországon a kormányváltást követően bizonytalanság övezi a BYD szegedi beruházásának állami támogatását, a kínai vállalat már egy új európai bázis, egy portugáliai akkumulátorgyár felépítéséről tárgyal. A projekt az Ibériai-félsziget elektromosautó-iparát látná el, és egy egykori olajfinomító területén valósulhat meg.
A kínai autógyártó a portugáliai Matosinhos városában, a Galp korábbi olajfinomítójának területén alakíthatja ki legújabb európai üzemét - közölte a portugál Expresso. A portugál sajtó értesülései szerint a BYD már egyeztetéseket folytat a lisszaboni kormánnyal és a helyi befektetési ügynökséggel. A 240 hektáros ipari terület kiváló adottságokkal rendelkezik, ugyanis a közeli Leixőes kikötője és a térség fejlett közlekedési hálózata ideális feltételeket teremt az akkumulátorok hatékony szállításához. Emellett a vállalat a jövőben stabil nyersanyagforrásra is támaszkodhatna, mivel a közeli Barroso-bányában a tervek szerint 2028-ban indul meg a lítium kitermelése.
A tervezett portugáliai beruházás egy szélesebb regionális hálózat kulcseleme lehetne, amely a BYD jövőbeli spanyolországi autógyárát is kiszolgálná, így az Ibériai-félsziget akkumulátorgyártásának központjává válhatna. Bár a végleges beruházási döntés még nem született meg, a portugál gazdasági tárca már elismerte, hogy gyümölcsöző párbeszédet folytatnak egy kínai autógyártóval. Matosinhos polgármestere szintén üdvözölné a fejlesztést, jóllehet a cég hivatalosan még nem vette fel a kapcsolatot a városvezetéssel.
Ezzel szemben Magyarországon egyre kényesebb kérdéssé válik a kínai óriásvállalat helyzete. A szegedi autógyárhoz az előző kormányzat jelentős állami szerepvállalást, többek között egy 70 milliárd forintos infrastruktúra-fejlesztési csomagot és komoly munkahelyteremtési támogatást ígért. A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) tájékoztatása szerint azonban az utóbbiról mind a mai napig nincs aláírt, hatályos szerződés. Ettől függetlenül a sorozatgyártás még idén elindulhat:
A kormányváltás után a BYD hazai jelenléte a kínai tőkebefektetések megítéléséről szóló éles politikai viták kereszttüzébe került, ami a kínai sajtóban is aggodalmat keltett. Az új vezetés és a vállalat közötti esetleges súrlódások, valamint a korábbi beruházások hatósági felülvizsgálata körüli bizonytalanságok egyértelműen arra ösztönzik a kínai gyártót, hogy alternatív európai helyszínek után nézzen. Ebben a helyzetben Portugália vonzó és kiszámítható célpontot kínálhat a vállalat regionális terjeszkedéséhez.
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Fotó: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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