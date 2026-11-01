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Vészhelyzeti intézkedés jöhet az autópályákon: 80 km/órás sebességkorlátozást fontolgatnak az üzemanyag-helyzet miatt
Az üzemanyag-ellátás nehézségei miatt Svájcban már azt is vizsgálják, hogy 80 km/órára csökkentsék az autópályákon megengedett legnagyobb sebességet. A javaslat egyelőre véleményezési szakaszban van, de súlyos ellátási hiány esetén a svájci kormány elrendelheti a korlátozást. A dízel- és a repülőgép-üzemanyag ellátása különösen aggasztó helyzetbe került.
A svájci Gazdasági Ellátásbiztonsági Hivatal (BWL) október végi jelentése szerint a dízelellátás helyzete nagyon feszült, ezért folyamatosan figyelemmel kísérik a fejleményeket. A repülőgép-üzemanyag ellátása szintén veszélybe került, ami újabb intézkedések szükségességét vetheti fel.
Svájcban is érzékelhetők az Egyesült Államok és Irán közötti, továbbra sem rendezett konfliktus miatt kialakult olajellátási nehézségek. A helyzetet a franciaországi szélsőséges időjárási események, valamint a Rajna tartósan alacsony vízállása miatt fellépő szállítási problémák is súlyosbíthatják - írja az ADAC.
A BWL már előterjesztett egy javaslatot a szövetségi közigazgatáson belül, amelynek értelmében az ország autópályáin 80 km/órára csökkentenék a megengedett legnagyobb sebességet.
A tervezetet jelenleg véleményezik, így még nem született döntés arról, hogy pontosan milyen körülmények között vezetnék be az intézkedést. Az sem egyértelmű, hogy a sebességkorlátozás mennyi üzemanyagot takarítana meg, és az új szabályozás az elektromos autókra is vonatkozna-e.
Súlyos üzemanyaghiány esetén léphet a kormány
A korlátozás bevezetéséről egyelőre nem döntöttek, a svájci Szövetségi Tanács azonban súlyos ellátási hiány esetén elrendelheti a sebességhatár csökkentését. A hatóságok már megkezdték a vészhelyzetekre fenntartott kötelező tartalékok egy részének felszabadítását is: a kerozin- és dízelkészletekből egyaránt rendelkezésre bocsátottak bizonyos mennyiségeket.
Svájcban jelenleg 120 km/óra a megengedett legnagyobb sebesség az autópályákon. A gyorshajtást szigorúan büntetik, így egy esetleges új korlátozás bevezetése a közlekedők számára is jelentős változást hozhat.
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A következő időszakban az ellátási helyzet alakulása és a kormányzati egyeztetések dönthetik el, hogy szükség lesz-e a sebességkorlátozás bevezetésére.
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