Megszólalt az Audi Hungaria: ez lesz a győri gyár sorsa a Volkswagen költségcsökkentési döntései után

Nem kell kapacitáscsökkentéstől tartania a győri Audi Hungariának a Volkswagen Konszern Felügyelőbizottságának szeptember 3-i döntése miatt - közölte a vállalat. Mint írták, miközben az Audi világszerte költségcsökkentésre, működésének egyszerűsítésére és versenyképességének javítására készül, a győri üzem kapacitáskihasználásának módosítása jelenleg nincs napirenden.

Nem érinti az Audi Hungaria győri működését a Volkswagen Konszern Felügyelőbizottságának szeptember 3-i döntése, és a vállalat kapacitáskihasználásának esetleges módosítása sincs jelenleg napirenden - közölte a Péznzcentrummal az Audi Hungaria vállalati kommunikációs osztálya.

Emlékeztettek: a Volkswagen Konszern Felügyelőbizottsága szeptember 3-án kijelölte a vállalatcsoport jövőbeni stratégiai tervének kereteit. A megvalósítás ezt követően az egyes márkák feladata lesz.

Az Audi márka számára az irány egyértelmű: a vállalatnak jelentősen javítania kell versenyképességét. Ennek érdekében csökkentenie kell költségeit és működésének komplexitását, fókuszálnia kell termékportfólióját, valamint egyértelmű prioritások mentén kell terveznie és megvalósítania jövőbeni beruházásait

- emelték ki. A vállalat emellett tovább erősíti regionális jelenlétének stratégiai fókuszát. Észak-Amerikában nagyobb hangsúlyt helyez az SUV-modellekre, miközben folytatja a beszállítók lokalizálását is. A németországi neckarsulmi gyár számára eközben a versenyképesség jelentős javítása és egy fenntartható jövőkép kidolgozása jelenti a fő feladatot, amelyről a munkavállalói érdekképviseletekkel közösen egyeztetnek.

Az Audi a szervezeti felépítését is tovább karcsúsítja, és csökkenti a párhuzamos folyamatokból adódó munkavégzést. Emellett a vállalat a korábbinál következetesebben kívánja kihasználni az automatizációban és a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket. Az AUDI AG igazgatósága hamarosan megkezdi az egyeztetéseket a németországi munkavállalói érdekképviseletekkel. A vállalat közlése szerint a tárgyalások bizalmas keretek között, belső fórumokon és a közös döntéshozatal jegyében zajlanak majd.

A közlemény egyértelműen rögzíti, hogy a szeptember 3-i felügyelőbizottsági határozat nem érinti az Audi Hungariát, így a győri gyár kapacitáskihasználásának módosítása jelenleg nincs napirenden. Az Audi célja olyan, közösen kidolgozott és hosszú távon fenntartható megoldások kialakítása, amelyek biztosítják az Audi márka és nemzetközi gyártókapacitásainak jövőbeni sikerességét - írták.

Címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA