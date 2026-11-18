Alig két héttel a november 30-i határidő lejárta előtt még több mint 22 ezer plug-in hibrid és hatótávnövelt elektromos jármű zöld rendszáma vár cserére. Bár a jogszabályváltozás már több mint két éve ismert, a tulajdonosok jelentős része az utolsó pillanatra hagyta a kötelező ügyintézést.

A 2024. szeptember 1-jén hatályba lépett szabályozás értelmében hazánkban már kizárólag a tisztán elektromos és a hidrogénhajtású autók jogosultak a zöld alapszínű hatósági jelzésre. A plug-in hibridek és a hatótávnövelt járművek esetében a jogalkotó 2026. november végéig adott haladékot a hagyományos, fehér rendszámtáblák kiváltására - írta a villanyautosok.hu.

A törvénymódosítás életbe lépésekor összesen 38 556 autót érintett a kötelezettség. Bár a tulajdonosok részéről észszerű lépésnek tűnt, hogy a végsőkig kihasználják a zöld rendszámmal járó kedvezményeket – elsősorban a számos településen biztosított ingyenes parkolást –, ez a kivárás most komoly torlódáshoz vezethet. A Tudományos és Technológiai Minisztérium tájékoztatása szerint ugyanis 22 106 jármű esetében még mindig nem történt meg a csere.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a hátralévő több mint 22 ezer autós közül hányan foglaltak már időpontot a kormányablakokba, vagy várnak az új táblák legyártására. A magas számok alapján azonban tartani lehet attól, hogy sokan túlságosan sokáig halogatták az ügymenet elindítását, így a hónap végén jelentős rohamra kell számítani.