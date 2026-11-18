Szerdán tovább csökkent a benzin és a gázolaj ára Magyarországon: a 95-ös benzin már 588, a dízel 699 forintba kerül literenként.
Jön a kötelező rendszámcsere határideje, 22 ezer magyar autós kerülhet bajba: óriási roham lehet a kormányablakoknál
Alig két héttel a november 30-i határidő lejárta előtt még több mint 22 ezer plug-in hibrid és hatótávnövelt elektromos jármű zöld rendszáma vár cserére. Bár a jogszabályváltozás már több mint két éve ismert, a tulajdonosok jelentős része az utolsó pillanatra hagyta a kötelező ügyintézést.
A 2024. szeptember 1-jén hatályba lépett szabályozás értelmében hazánkban már kizárólag a tisztán elektromos és a hidrogénhajtású autók jogosultak a zöld alapszínű hatósági jelzésre. A plug-in hibridek és a hatótávnövelt járművek esetében a jogalkotó 2026. november végéig adott haladékot a hagyományos, fehér rendszámtáblák kiváltására - írta a villanyautosok.hu.
A törvénymódosítás életbe lépésekor összesen 38 556 autót érintett a kötelezettség. Bár a tulajdonosok részéről észszerű lépésnek tűnt, hogy a végsőkig kihasználják a zöld rendszámmal járó kedvezményeket – elsősorban a számos településen biztosított ingyenes parkolást –, ez a kivárás most komoly torlódáshoz vezethet. A Tudományos és Technológiai Minisztérium tájékoztatása szerint ugyanis 22 106 jármű esetében még mindig nem történt meg a csere.
Azt egyelőre nem tudni, hogy a hátralévő több mint 22 ezer autós közül hányan foglaltak már időpontot a kormányablakokba, vagy várnak az új táblák legyártására. A magas számok alapján azonban tartani lehet attól, hogy sokan túlságosan sokáig halogatták az ügymenet elindítását, így a hónap végén jelentős rohamra kell számítani.
Folyton bepárásodik az autód ablaka? Ezt a trükköt kevesen ismerik, pedig másodpercek alatt segíthet
Az esős időben különösen gyakori probléma lehet a szélvédők párásodása, ami nemcsak bosszantó, hanem veszélyes is, hiszen jelentősen ronthatja a kilátást.
Hatósági teszt indulhat a Tesla önvezető rendszerével Magyarországon: kiderülhet, biztonságos-e a hazai utakon
Jövő héten is folytatódnak a burkolatjavítások az M0-s autóúton és az M7-es autópályán.
Látványosan bővült a hibrid autók kínálata a magyar használtautó-piacon: 2026 októberében 42 százalékkal több ilyen járművet hirdettek meg, mint egy évvel korábban.
Télen majdnem a duplájára ugrik a gázolások száma Magyarországon: egy apró mulasztás is életveszélyes lehet
A téli hónapokban jelentősen megnő a gyalogosbalesetek száma Magyarországon: decemberben csaknem kétszer annyi gyalogost ütnek el a járművezetők, mint júliusban.
Kamerás parkolásellenőrzés jöhet Budapesten: nem lesz kibúvó, sokkal gyorsabban kiküldhetik a bírságot
Egész Budapestre kiterjeszthetik azt a kamerás parkolásellenőrző rendszert, amely a Belvárosban már 2023 óta működik.
Folytatódik az üzemanyagárak csökkenése a magyar kutakon, a hét eleje óta egyre olcsóbban tankolhatnak az autósok.
Fontos változás jön a magyar rendszámoknál: döntött a Technológiai Minisztérium, ez vár az autósokra
Megszűnik a magyar rendszámok évenkénti kezdőbetű-váltásának sokat bírált gyakorlata.
Mégsem tűnnek el a benzines autók 2035-től? Az EU máris lazítana a tiltáson: célba érhetett a gyártók lobbija
Az EP szakbizottsága megszavazta a 2035-ös autós kibocsátási szabályok lazítását. A BMW, a VW és a Mercedes is lobbizott a változtatásért.
Újabb benzinkút húzta le a rolót Magyarországon: alig jutnak üzemanyaghoz, nem lehetett elodázni a fájdalmas döntést
Mától határozatlan időre felfüggeszti az üzemanyag-értékesítést a Buffalo Petrol bekecsi töltőállomásán az ellátási bizonytalanságok és a kisbenzinkutak nehéz helyzete miatt.
Újabb árcsökkenés jött a hazai benzinkutakon, kedden a benzin és a gázolaj is olcsóbb lett.
Fordulat jöhet a hazai benzinkutakon: több tényező is lefelé nyomja az üzemanyagárakat, ez várhat a benzinre, gázolajra
A nemzetközi diplomáciai erőfeszítések, az európai stratégiai készletek felszabadítása, a csökkenő benzinkereslet lejjebb szoríthatják a hazai üzemanyagárakat.
Autópálya matrica 2027: itt a hivatalos árlista, ennyivel drágul jövőre az éves, a havi és a vármegyei matrica
Megvannak a 2027-es autópályamatrica-árak. Az országos éves matrica 62 560 forintba kerül. A bírság viszont jóval nagyobbat ugrik, mint maguk a díjak.
Itt a legtakarékosabb elektromos autók friss toplistája: a Dacia Spring és a Tesla Model Y a dobogón sincs
Melyik elektromos autó fogyasztja a legkevesebbet? Az ADAC összeállította a 30 legtakarékosabb elektromos autó listáját.
Vitézy Dávid rendkívüli bejelentése: vége lehet a nyári dugóknak, óriási közlekedési fejlesztés indul a Balatonnál
Új bekötőút tervezése indul meg Keszthely térségében, emellett főútfelújításokat és három kerékpáros fejlesztést is előkészítenek a Balaton nyugati medencéjében.
Megint az üzemanyagárakhoz nyúlna a kormány: 2027-től jöhet az árstop a benzinkutakon, így működne a rendszer a kabinet tervei szerint Németországban
Egyelőre az sem biztos, hogy az intézkedés a tervezett időpontban elindulhat, és az autósoknak mekkora megtakarítást hozhat.
Autósok, figyelem! Bírság járhat, ha feleslegesen hajtunk be, állunk meg egy bolt parkolójában: 2030-ig él a szigorítás
Ausztriában bolt-, benzinkút- vagy céges parkolóban csak az álljon meg, aki ott vásárol vagy tankol. Egy rövid megállás, fordulás is több száz eurós fizetési felszólítást...
Miközben Magyarországon bizonytalanság övezi a BYD szegedi beruházását, a kínai vállalat már egy új európai bázis, egy portugáliai akkumulátorgyár felépítéséről tárgyal.
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.