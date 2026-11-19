Idén január és október között 17 százalékkal többen érdeklődtek a 6000 km alatti, gyakorlatilag új autói iránt, mint egy évvel korábban. Az élre a Nissan Qashqai lépett, amely tavaly még csak a hetedik volt.

A Nissan Qashqai idén január és október között több mint 5 800 érdeklődést gyűjtött, majdnem háromszor annyit, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Közben az átlagára 9 százalékkal, 11,5 millióról 10,5 millió forintra csökkent.

A második helyen a Suzuki Vitara áll több mint 3 700 érdeklődéssel, ami 20 százalékkal több a tavalyinál. A harmadik Kia Sportage iránt 58 százalékkal többen érdeklődtek, átlagára pedig 12,4 millióról 10,9 millió forintra csökkent.

Top 10 autó 600 km alatt - forrás: használtautó.hu

„Az új autók piacán a vásárlók láthatóan árérzékenyek: ahol a hirdetett ár lejjebb ment, ott az érdeklődés is gyorsan felzárkózott A Qashqai és a Sportage példája mutatja, hogy egy-két millió forint különbség is elég ahhoz, hogy egy modell az élre kerüljön” – mondta Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu brand managere.

Hat helyen alakult át a mezőny

Tavaly és idén is az első tízben szerepelt a Qashqai, a Vitara, a Sportage és a Suzuki S-Cross. Közülük csak az S-Cross iránt csökkent az érdeklődés, 9 százalékkal, így a második helyről a negyedikre csúszott.