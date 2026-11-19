Németországból importált kősót is felhasznál a világhírű Maldon a jellegzetes sópelyhei előállításához.
Trónfosztás a hazai autópiacon: áresés hozta meg a magyarok új kedvenc modelljét
Idén január és október között 17 százalékkal többen érdeklődtek a 6000 km alatti, gyakorlatilag új autói iránt, mint egy évvel korábban. Az élre a Nissan Qashqai lépett, amely tavaly még csak a hetedik volt.
A Nissan Qashqai idén január és október között több mint 5 800 érdeklődést gyűjtött, majdnem háromszor annyit, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Közben az átlagára 9 százalékkal, 11,5 millióról 10,5 millió forintra csökkent.
A második helyen a Suzuki Vitara áll több mint 3 700 érdeklődéssel, ami 20 százalékkal több a tavalyinál. A harmadik Kia Sportage iránt 58 százalékkal többen érdeklődtek, átlagára pedig 12,4 millióról 10,9 millió forintra csökkent.
„Az új autók piacán a vásárlók láthatóan árérzékenyek: ahol a hirdetett ár lejjebb ment, ott az érdeklődés is gyorsan felzárkózott A Qashqai és a Sportage példája mutatja, hogy egy-két millió forint különbség is elég ahhoz, hogy egy modell az élre kerüljön” – mondta Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu brand managere.
Hat helyen alakult át a mezőny
Tavaly és idén is az első tízben szerepelt a Qashqai, a Vitara, a Sportage és a Suzuki S-Cross. Közülük csak az S-Cross iránt csökkent az érdeklődés, 9 százalékkal, így a második helyről a negyedikre csúszott.
Szerdán tovább csökkent a benzin és a gázolaj ára Magyarországon: a 95-ös benzin már 588, a dízel 699 forintba kerül literenként.
Idén jelentősen nőtt a külföldről behozott használt autók száma Magyarországon, a kedvezőbb vételár azonban nem feltétlenül jelent valódi megtakarítást.
Folyton bepárásodik az autód ablaka? Ezt a trükköt kevesen ismerik, pedig másodpercek alatt segíthet
Az esős időben különösen gyakori probléma lehet a szélvédők párásodása, ami nemcsak bosszantó, hanem veszélyes is, hiszen jelentősen ronthatja a kilátást.
Hatósági teszt indulhat a Tesla önvezető rendszerével Magyarországon: kiderülhet, biztonságos-e a hazai utakon
Jövő héten is folytatódnak a burkolatjavítások az M0-s autóúton és az M7-es autópályán.
Látványosan bővült a hibrid autók kínálata a magyar használtautó-piacon: 2026 októberében 42 százalékkal több ilyen járművet hirdettek meg, mint egy évvel korábban.
Télen majdnem a duplájára ugrik a gázolások száma Magyarországon: egy apró mulasztás is életveszélyes lehet
A téli hónapokban jelentősen megnő a gyalogosbalesetek száma Magyarországon: decemberben csaknem kétszer annyi gyalogost ütnek el a járművezetők, mint júliusban.
Kamerás parkolásellenőrzés jöhet Budapesten: nem lesz kibúvó, sokkal gyorsabban kiküldhetik a bírságot
Egész Budapestre kiterjeszthetik azt a kamerás parkolásellenőrző rendszert, amely a Belvárosban már 2023 óta működik.
Folytatódik az üzemanyagárak csökkenése a magyar kutakon, a hét eleje óta egyre olcsóbban tankolhatnak az autósok.
Fontos változás jön a magyar rendszámoknál: döntött a Technológiai Minisztérium, ez vár az autósokra
Megszűnik a magyar rendszámok évenkénti kezdőbetű-váltásának sokat bírált gyakorlata.
Mégsem tűnnek el a benzines autók 2035-től? Az EU máris lazítana a tiltáson: célba érhetett a gyártók lobbija
Az EP szakbizottsága megszavazta a 2035-ös autós kibocsátási szabályok lazítását. A BMW, a VW és a Mercedes is lobbizott a változtatásért.
Újabb benzinkút húzta le a rolót Magyarországon: alig jutnak üzemanyaghoz, nem lehetett elodázni a fájdalmas döntést
Mától határozatlan időre felfüggeszti az üzemanyag-értékesítést a Buffalo Petrol bekecsi töltőállomásán az ellátási bizonytalanságok és a kisbenzinkutak nehéz helyzete miatt.
Újabb árcsökkenés jött a hazai benzinkutakon, kedden a benzin és a gázolaj is olcsóbb lett.
Fordulat jöhet a hazai benzinkutakon: több tényező is lefelé nyomja az üzemanyagárakat, ez várhat a benzinre, gázolajra
A nemzetközi diplomáciai erőfeszítések, az európai stratégiai készletek felszabadítása, a csökkenő benzinkereslet lejjebb szoríthatják a hazai üzemanyagárakat.
Autópálya matrica 2027: itt a hivatalos árlista, ennyivel drágul jövőre az éves, a havi és a vármegyei matrica
Megvannak a 2027-es autópályamatrica-árak. Az országos éves matrica 62 560 forintba kerül. A bírság viszont jóval nagyobbat ugrik, mint maguk a díjak.
Itt a legtakarékosabb elektromos autók friss toplistája: a Dacia Spring és a Tesla Model Y a dobogón sincs
Melyik elektromos autó fogyasztja a legkevesebbet? Az ADAC összeállította a 30 legtakarékosabb elektromos autó listáját.
Vitézy Dávid rendkívüli bejelentése: vége lehet a nyári dugóknak, óriási közlekedési fejlesztés indul a Balatonnál
Új bekötőút tervezése indul meg Keszthely térségében, emellett főútfelújításokat és három kerékpáros fejlesztést is előkészítenek a Balaton nyugati medencéjében.
Megint az üzemanyagárakhoz nyúlna a kormány: 2027-től jöhet az árstop a benzinkutakon, így működne a rendszer a kabinet tervei szerint Németországban
Egyelőre az sem biztos, hogy az intézkedés a tervezett időpontban elindulhat, és az autósoknak mekkora megtakarítást hozhat.
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.