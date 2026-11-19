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Új, alig észrevehető traffipaxok terjednek Magyarországon: rengeteg autóst büntettek már meg
Magyarországon egyre több helyen vetnek be új típusú, rendkívül kis méretű sebességmérő kamerákat, amelyek szinte észrevehetetlenek a sofőrök számára. A térfigyelő kamerákra hasonlító Vidar Speed eszközök már országszerte – köztük Budapesten és számos vidéki településen – élesben működnek, és folyamatosan rögzítik a gyorshajtókat - írja a hvg.hu.
A Vidar Speed legfőbb jellemzője, hogy a hagyományos traffipaxokkal ellentétben alig lehet észrevenni. Ezek a parányi szerkezetek méretükben és kialakításukban is egy átlagos biztonsági kamerára emlékeztetnek.
Telepítésük rendkívül egyszerű, ugyanis akár többméteres magasságban is rögzíthetők egy-egy villanyoszlopon vagy közlekedési tábla tartóoszlopán, így teljesen beleolvadnak a környezetükbe, a gyanútlan autósok pedig könnyen beleszaladhatnak a mérésbe.
A rendszer mára jócskán túljutott a tesztfázison, és országszerte több tucat ilyen kamera figyeli a forgalmat. A rendőrség tájékoztatása szerint a vidéki helyszínek – például Felsőörs, Győr és Sajóbábony – mellett a fővárosban is kiterjedt hálózat működik.
Budapesten tizennyolc különböző helyszínen összesen huszonhat fix telepítésű, változatos módon elhelyezett eszközt kapcsoltak be. Bár az első fotók felbukkanásakor az interneten sokan kételkedtek abban, hogy ezek valóban traffipaxok lennének, az önkormányzatok és a rendőrség is egyértelművé tette, hogy az eszközök valódiak, és aktívan büntetik a szabálytalankodókat.
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A kamerák technológiai hátterét a nemzetközi piacon is jelen lévő Adaptive Recognition biztosítja. A gyártó hivatalosan nem teszi közzé a Vidar Speed árait, azonban a korábbi önkormányzati közbeszerzési adatokból ismert a költségek nagyságrendje.
Egyetlen ilyen sebességmérő beszerzése bruttó ötmillió forint körüli összegbe kerül, míg egy kétkamerás, vezérlőszekrényekkel és telepítéssel egybekötött csomag ára a tizenegymillió forintot is meghaladhatja.
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