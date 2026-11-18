November közepén már nem érdemes tovább várni a téli abroncsok felszerelésével. Bár a nappali időjárás időnként még az őszt idézi, a hideg reggelek, a nedves utak és a hirtelen lehűlések egyre nagyobb kihívást jelentenek az autósoknak. Ráadásul nemcsak a hó és a jég lehet veszélyes: az úttestre hullott, átnedvesedett falevelek is rendkívül csúszóssá tehetik az aszfaltot. A Magyar Gumiabroncs Szövetség (HTA) arra emlékeztet: aki még nyári abroncsokon közlekedik, annak érdemes mielőbb időpontot kérnie a gumiszervizbe, nem kell megvárni az első havazást.

A téli abroncsok felszerelését sokan az első hóeséshez kötik, pedig a biztonságos közlekedés szempontjából nem ez a döntő. Az általánosan elfogadott szakmai ajánlás szerint akkor érdemes váltani, amikor a napi hőmérséklet tartósan 7 Celsius-fok környékére vagy az alá csökken. A hőmérséklet azonban önmagában nem minden: az útburkolat állapota, a nedvesség és a vezetési körülmények legalább ilyen fontosak.

A lehullott falevelek is komoly veszélyt jelenthetnek. Az esőtől vagy a reggeli párától átnedvesedett avar csúszós réteget képezhet az úttesten, különösen a fákkal szegélyezett utak kanyarulataiban, kereszteződésekben és fékezési pontokon. A nedves faleveleken az abroncsok tapadása jelentősen csökkenhet, ami meghosszabbíthatja a fékutat, és megnehezítheti a jármű irányítását. Éppen ezért az őszi útviszonyokat sem szabad félvállról venni: a megfelelő abroncs mellett a sebesség csökkentése és a követési távolság növelése is elengedhetetlen.

A nyári és a téli abroncsok közötti különbség nem csupán a mintázatban rejlik. A téli abroncsok gumikeveréke alacsony hőmérsékleten is megfelelően rugalmas marad, speciális futófelületük pedig segíti a tapadást a hideg, nedves, havas vagy latyakos utakon. A nyári abroncsokat ezzel szemben melegebb körülményekre tervezték, ezért téli útviszonyok között jelentősen romolhat a tapadásuk és a fékezési teljesítményük.

A HTA szakértői arra is felhívják a figyelmet, hogy a szezonális csere nem pusztán négy kerék lecseréléséről szól. A felszerelés előtt érdemes ellenőriztetni az abroncsok állapotát, profilmélységét, korát és az esetleges sérüléseket. Bár a személygépkocsik abroncsainál az általános jogszabályi minimum 1,6 milliméter, a szakemberek téli használatra legalább 4 milliméteres profilmélységet javasolnak. A megfelelő légnyomásról sem szabad megfeledkezni, hiszen az őszi lehűlés hatására az abroncsokban mérhető nyomás is csökkenhet.

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Azoknak sem feltétlenül kell külön téli garnitúrában gondolkodniuk, akik korszerű, jó minőségű négyévszakos abroncsokat használnak. Ezek sok autós számára megfelelő alternatívát jelenthetnek, de a választásnál figyelembe kell venni a vezetési szokásokat, a jellemző útviszonyokat és az adott abroncs tulajdonságait. Különösen fontos a havas úti teljesítményt igazoló, három hegycsúcsot és hópelyhet ábrázoló 3PMSF jelölés. Magyarországon a személygépkocsiknál (kivéve a budapesti sárga taxik) a téli abroncs használata továbbra sem kötelező, ez azonban nem jelenti azt, hogy a nyári abroncs minden időjárási körülmény között megfelelő biztonságot nyújt. A külföldre indulóknak különösen fontos előzetesen tájékozódniuk, hiszen több európai országban meghatározott időszakokban vagy téli útviszonyok között kötelező a megfelelő téli felszerelés.

A Magyar Gumiabroncs Szövetség üzenete egyszerű: aki még nem cserélte le a nyári abroncsait, ne halogassa tovább. A hideg aszfalt, a nedves falevelek, a váratlanul csúszóssá váló útszakaszok már jóval az első havazás előtt próbára tehetik az autóst és járművét. A megfelelő abroncs nem helyettesíti a körültekintő vezetést, de a biztonságos közlekedés egyik alapfeltétele. A HTA korábban tizenkét pontban foglalta össze a téli abroncsválasztással, a négyévszakos abroncsokkal, a komplett kerékcserével, valamint az abroncsok állapotával és tárolásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.