2026. július 7. kedd Apollónia
28 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
POR
Portugália 0 1 Spanyolország
ESP
 Vége
Nyolcaddöntö
USA
Egyesült Államok 1 4 Belgium
BEL
 Vége
Nyolcaddöntö
ARG
Argentína Egyiptom
EGY
 Ma 18:00
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc Kolumbia
COL
 Ma 22:00
Nyolcaddöntö
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az ikonikus magyar Parlament épülete a Duna mentén áll Budapesten, lenyűgöző gótikus stílusú építészetével, jellegzetes vörös kupolájával és díszes tornyaival. Ez a lélegzetelállító nevezetesség Európa egyik legszebb kormányzati
Világ

Kitálalt a neves magyar közgazdász: olyan veszély fenyegeti a költségvetést, amiről kevesen beszélnek

Pénzcentrum
2026. július 7. 08:23

Magyarország gazdasága 2026-ban kettős képet mutat, hiszen miközben az üzleti szektorban beindult a régóta várt növekedés, az államháztartás helyzete kritikus, így a választási év akár 7-8 százalékos GDP-arányos hiányt is hozhat. Az áprilisi kormányváltás után megkezdődött a pénzügyi stabilizáció és a felkészülés az euró bevezetésére, ám a tartós sikerhez nem elegendő a deficit lefaragása. Az elmúlt időszak elhibázott gyakorlata után elkerülhetetlenné vált az állami feladatok és a közkiadások szerkezetének teljes újragondolása - írta Bod Péter Ákos a Portfolio-n.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az elemző szerint a hazai gazdaság helyzetének megítélését jelenleg nagyban megnehezíti, hogy az elsődleges jövedelmeket megtermelő üzleti szféra és maga az állam teljesen eltérő pályán mozog. Többéves stagnálás után a legtöbb ágazatban már elindult a növekedés, az államháztartás egyensúlya azonban felborult, a hiány mértéke pedig aggasztó.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ennek hátterében egy negyedszázados, káros politikai mintázat áll, amelynek során a kormányok a választások előtt rendre túlköltekeztek, majd a voksolást követően drasztikus megszorításokra kényszerültek. Ez a konjunktúraciklusokat nem tompító, hanem azokat felerősítő, prociklikus politika folyamatosan egyensúlytalansághoz, inflációhoz és végső soron gazdasági visszaeséshez vezetett. Ennek is tulajdonítható, hogy a magyar gazdaság az elmúlt évtizedekben alulteljesített a regionális versenytársakhoz képest, és a külső válságok idején mindig mélyebb visszaesést szenvedett el.

Kapcsolódó cikkeink:

A 2026-os év kiugró példája ennek a felelőtlen, kizárólag rövid távú érdekeket szem előtt tartó gazdaságpolitikának, amely a hatalmas költekezés ellenére sem hozott választási győzelmet a regnáló hatalomnak. Az áprilisi politikai fordulatot követően azonban az üzleti szféra fellélegezhetett, hiszen az Orbán-kormányokra jellemző konfrontatív Európa-politika és az ad hoc jellegű, piacellenes beavatkozások lezárultával egy komoly kockázati tényező esett ki a rendszerből.

Az új kormány azonnal megkezdte a felesleges költések leállítását, a költségvetési kiigazítást és a jogállami normák helyreállítását. A gazdaságpolitika kiszámíthatóbbá válása mellett a közös európai fizetőeszköz bevezetése melletti elkötelezettség is fontos horgonyt jelent. A szigorú maastrichti kritériumok teljesítésének kényszere a jövőben önmagában is gátat szabhat a választások előtti, politikai célú pénzosztásnak.

- emelte ki Bod Péter Ákos.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Hozzátette, a tartós javuláshoz azonban önmagában kevés a költségvetési deficit leszorítása és a korrupció visszaszorítása, hanem alapvetően kell újraértelmezni az állam szerepét. Az elmúlt években a hazai közkiadások szerkezete drasztikusan eltávolodott az európai átlagtól. Miközben az egészségügyre, az oktatásra és a szociális védőhálóra arányaiban folyamatosan kevesebb forrás jutott, addig a kormányzat kirívóan sokat költött az államapparátus működtetésére, a gazdaságba való közvetlen beavatkozásokra, valamint identitáspolitikai célokra, például a közmédiára, a sportra és az egyházakra. A magyar modell egyfajta torz fejlesztő államként működött, amely a humántőke gyarapítása helyett a propagandát és a presztízsberuházásokat helyezte előtérbe.

Ezt az örökséget, a drága és alacsony hatékonyságú állami működést alapjaiban kell átalakítani. Erős társadalmi konszenzus mutatkozik abban, hogy az elhanyagolt humán és fizikai infrastruktúrát fejleszteni kell, miközben mérsékelni szükséges a kirívó jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségeket. Ehhez elengedhetetlen, hogy a gazdasági folyamatokba túlzottan beavatkozó állam visszahúzódjon, és átadja a helyét a hatékonyabb piaci mechanizmusoknak. A magyar gazdaság kilátásai ugyanis csak akkor válhatnak tartósan kedvezővé, ha az ígéretesen ébredező üzleti szektor mellett a közszféra is végre rálép a fenntartható és modern fejlődés útjára - jegyezte meg Bod Péter Ákos.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #választások #gazdaság #euró bevezetés #portfolio #világ #orbán viktor #államháztartás #költségvetési hiány #bod péter ákos #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:31
09:22
09:15
09:09
09:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 7.
Ők lehetnek a hazai munkaerőhiány legnagyobb nyertesei: óriási tabu, alig beszélnek erről
2026. július 6.
Megállt a bérrobbanás a magyar sztárszakmában: a seniorok plafonba ütköztek, a kezdők viszont 800 ezres fizetéssel is indulhatnak
2026. július 6.
Újabb szomorú mutató, amiben Magyarország előzi az egész világot: nincs mese, van okunk az aggodalomra?!
2026. július 6.
Rengeteg magyar kerülhet bajba? Hamarosan nem lesz olyan munka, amit ne érné meg AI-jal és robotokkal kiváltani
2026. július 6.
Kőkemény versenyben a hazai bankok: durván megvágták a slágerhitelek kamatait, jól járhat, aki most lép
NAPTÁR
Tovább
2026. július 7. kedd
Apollónia
28. hét
Július 7.
A csokoládé világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most érkezett: olyan döntést hozott Magyarország, ami a rezsire is komoly hatással lesz
2
2 hete
Döntött a kormány: csökkentik a munkaidőt a rendkívüli hőség miatt
3
3 hete
Lángokban az európai főváros: óriási a csapás
4
2 hete
Meghalt a 2008-as gazdasági válság egyik kirobbantója: rengeteg káros döntést támogatott
5
2 hete
Megdöbbentő belső jelentés szivárgott ki Oroszországból: már Putyin legbelső köreiből is a háború azonnali leállítását akarják
PÉNZÜGYI KISOKOS
Devizabelföldi
Az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa van. Az a vállalkozás és a szervezet, amelynek székhelye belföldön van, továbbá a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, valamint a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozása minősül devizabelföldinek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 7. 08:31
Valósággal befékezett a drágulás Magyarországon: itt a friss jelentés, ez ám a kellemes meglepetés
Pénzcentrum  |  2026. július 7. 06:37
Nem eszi meg a gyereked a zöldséget, gyümölcsöt? Itt a tuti tipp, hogyan szoktasd rá az egészséges ételekre!
Agrárszektor  |  2026. július 7. 08:16
Figyelmeztetik a magyarokat: ebben a 4 megyében ma óriási vihar jöhet