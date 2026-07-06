A forint minden vezető devizához képest gyengült hétfő reggelre, de nem járt jobban maga az euró sem a dollárral szembeni keresztárfolyamán.
Itt az igazság: valójában a magyar lakosság fizeti a multikra kivetett különadókat, valamit lépni kellene
A 2010 óta bevezetett, a politikai kommunikációban gyakran multiadóként vagy extraprofitadóként emlegetett különadók valójában nagyrészt a lakosság által megfizetett fogyasztási adóknak tekinthetők. Bár az Európai Unió nyomására és piactorzító hatásuk miatt indokolt lenne a kivezetésük, a romló makrogazdasági mutatók és a jelentős költségvetési bevételek miatt a rendszer azonnali megszüntetése nem tűnik reálisnak.
A 2010-ben indult unortodox gazdaságpolitika jegyében a kormány először a kiskereskedelemre, a távközlésre és az energiaszektorra vetett ki árbevétel-arányos válságadókat. A hivatalos narratíva – amelyet Orbán Viktor is előszeretettel alkalmazott – ezt a multinacionális vállalatok és a bankok megadóztatásaként állította be, elfedve a lépések tényleges hatását.
A valóságban ugyanis ezek az elvonások a hozzáadottérték-adóhoz, azaz az áfához hasonlóan működnek, hiszen a terheket végső soron a termékeket és szolgáltatásokat igénybe vevő lakosság fizeti meg. Ezt jól mutatja, hogy a bankszektor díjai az elmúlt években drasztikusan emelkedtek, a biztosítótársaságok pedig szintén könnyedén áthárították a többletköltségeket az ügyfelekre - írja a G7.
A magyar adórendszerben a különadók beszedése mára a költségvetés alapvető pillérévé vált. Csak a pénzügyi tranzakciós illetékből tavaly közel 580 milliárd forint folyt be az államkasszába, miközben a hagyományos társasági adóból származó bevétel alig haladja meg az évi ezermilliárd forintot. Az Európai Unió többször bírálta ezt a rendszert, mivel az ágazatspecifikus adók kiterjedt alkalmazása piactorzító hatású, és aránytalanul sújtja a nagyobb, gyakran külföldi tulajdonú vállalatokat.
Bár az előző kormány az uniós helyreállítási tervben vállalta hat ágazati adó kivezetését, végül csak a gyógyszergyártói különadót szüntette meg. Az Európai Bizottság ráadásul egyre több adónem – például a kiskereskedelmi adó vagy a kiegészítő bányajáradék – uniós jogba ütközését vizsgálja, ami a jövőben jelentős összegű visszatérítési kötelezettségeket is vonhat maga után.
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Kármán András pénzügyminiszter a parlamenti meghallgatásán egyértelművé tette, hogy a különadók azonnali kivezetése nem reális lépés, de a Tisza-kormány célja a piactorzító rendszer fokozatos átalakítása és a terhek mérséklése. A mozgásteret azonban drasztikusan szűkíti a romló államháztartási helyzet. Az idei költségvetési hiány az uniós forrásokkal együtt is rendkívül magas lehet, az államadósság pedig újra növekvő pályára állt. A kamatkiadások nélkül számított elsődleges egyenleg tartósan negatív, ami azt jelzi, hogy a magyar költségvetés szerkezete továbbra is laza maradt.
Míg a Fidesz politikusai és véleményformálói a patrióta gazdaságpolitika egyik legfontosabb elemeként tekintenek ezekre a terhekre, a valóságban azok árát a lakosság fizette meg. A különadók kiterjedt alkalmazása nemcsak bonyolulttá tette az adórendszert, hanem a jegybank akkori árfolyampolitikájával párosulva éppen ez a struktúra vált a 2022-es kiugró hazai infláció egyik legfőbb okozójává.
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