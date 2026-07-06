Az euró és a dollár enyhén drágult, míg a svájci frank olcsóbb lett hétfő estére a reggeli árfolyamokhoz képest.
Komoly béremelés jöhet a szociális szférában – de van egy nagy „ha” a tervek mögött
Fokozatos, kiszámítható bérrendezést helyezett kilátásba a szociális ágazat dolgozói számára Kátai-Németh Vilmos. A szociális és családügyi miniszter szerint a kormány már dolgozik az intézkedéseken, de azok ütemezését az államháztartás helyzete is befolyásolja. Hangsúlyozta, hogy a cél a bérviszonyok tartós stabilizálása, nem pedig egyszeri korrekciók végrehajtása. A döntések végső formáját és tempóját a költségvetés teherbíró képessége határozza meg, írta meg a Portfolio.
Kátai-Németh Vilmos a Parlamentben arról beszélt, hogy a szociális szférában dolgozók számára fokozatos és kiszámítható bérrendezés előkészítése zajlik. A tárcavezető kiemelte, hogy a kormány már dolgozik az intézkedéseken, ugyanakkor azok megvalósítását a költségvetés aktuális helyzete is befolyásolja.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a szociális ágazat mintegy 90 ezer munkavállalója rendkívül komoly fizikai és lelki terhelés mellett végzi munkáját. Köszönetet mondott az ágazat dolgozóinak az áldozatos munkájukért, és egyetértett azokkal a kritikákkal, amelyek szerint az előző időszakokban a terület leépült, a szakemberek megbecsülése pedig csökkent.
Beszámolt arról is, hogy hivatalba lépése óta több szociális intézményt személyesen is felkeresett, hogy közvetlenül ismerje meg a dolgozók véleményét és tapasztalatait. A szaktárca a közeljövőben átfogó vizsgálatot indít az ágazat teljes működésének felmérésére.
A miniszter szerint a cél nem az eseti, ad hoc béremelés, hanem a jövedelmi viszonyok hosszú távú, rendszerszintű rendezése. Hozzátette, hogy a költségvetési döntések során elengedhetetlen az államháztartás aktuális helyzetének figyelembevétele. A kabinet a büdzsé lehetőségeihez igazodva, fokozatosan kívánja teljesíteni a bérrendezésre tett vállalásokat.
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Címlapi kép: MTI/Balogh Zoltán
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