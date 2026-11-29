Elutasította a Nemzetközi Tengerjogi Bíróság Argentína törekvését, amely a Falkland-szigetek közelében tervezett olajkitermelés leállítására irányult. A hamburgi székhelyű, ENSZ-háttérrel működő testület hatáskör hiányára hivatkozva hozta meg döntését, ami jelentős diplomáciai és jogi győzelmet jelent az Egyesült Királyság számára a két ország között régóta húzódó területi vitában - írta a BBC.

A jogvita középpontjában a szigetektől mintegy kétszáz kilométerre fekvő Sea Lion olajmező áll, amely a becslések szerint 1,7 milliárd hordó kőolajat rejt. A kitermelést egy brit és egy izraeli vállalat, a Rockhopper Exploration és a Navitas Petroleum két éven belül megkezdené, ami hatalmas bevételt jelentene a brit tengerentúli terület mintegy háromezer-ötszáz lakosának.

Buenos Aires azzal érvelt a bíróság előtt, hogy a vitatott tengeri területek környezetét a nemzetközi jog védi. Álláspontjuk szerint a szuverenitási vita lezárásáig semmilyen olyan tevékenységet – így kutató- vagy kitermelő fúrást sem – szabadna végezni, amely megváltoztatja a fennálló helyzetet. Ezzel szemben a brit kormány hangsúlyozta, hogy a projekt leállítása súlyos gazdasági következményekkel járna a helyi lakosságra és az érintett cégekre nézve, a tengerjogi bíróságnak pedig egyébként sincs hatásköre az ügyben. A testület végül 18–3 arányban a briteknek adott igazat, kimondva, hogy területi és szuverenitási kérdésekben nem ez a megfelelő fórum a döntéshozatalra.

Ellie Reeves, Anglia és Wales főügyésze egyértelmű brit győzelemnek nevezte az ítéletet. Ed Miliband külügyminiszterrel közös nyilatkozatában felszólította Argentínát, hogy hagyjon fel a szigetekre irányuló gazdasági nyomásgyakorlással, mivel kudarcot vallott azon kísérlete, hogy megakadályozza a helyieket a saját sorsukról való döntésben. Marc Weller, a Chatham House kutatóintézet professzora szerint az argentinok jogi próbálkozása már az első akadályon látványosan elbukott, ami erősen kétségessé teszi a dél-amerikai ország esélyeit egy jövő évi, átfogóbb választottbírósági eljárásban is.

Javier Milei argentin elnök a döntés után kijelentette, hogy ezzel még nincs vége az ügynek, és újra leszögezte, hogy a Falkland-szigetek Argentínához tartoznak. A Buenos Aires-i kormány közleményben hangsúlyozta, hogy nem a szuverenitás kérdésében vártak döntést, hanem az ENSZ tengerjogi egyezményének alkalmazását kérték az erőforrásaik brit kiaknázása miatt. Emellett bejelentették, hogy szankciókkal sújtanak öt, az olajkitermelési projektben érintett személyt, bár a nevüket nem hozták nyilvánosságra.

A két ország közötti feszültség évtizedekre nyúlik vissza, 1982-ben ugyanis egy 74 napos háborút is vívtak a szigetekért, amelyben 649 argentin és 255 brit katona, valamint három helyi lakos vesztette életét. Bár a fegyveres konfliktust az Egyesült Királyság nyerte meg, Argentína azóta is fenntartja területi igényét. London ezzel szemben a helyiek önrendelkezési jogára hivatkozik, amit alátámaszt a 2013-as népszavazás is, amelyen a szigetlakók 99,8 százaléka – mindössze három ellenszavazat mellett – a brit fennhatóság fenntartása mellett döntött.