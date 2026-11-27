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Teljesen átírnák a magyar választási törvényt: eltörölhetik a levélszavazást és a győzteskompenzációt
Teljesen új választási rendszer kidolgozását tervezi a kormányzat, hogy végleg felszámolja a korábbi, kétharmados túlhatalmat és visszaéléseket lehetővé tevő szisztémát. A tervezett reformok részeként eltörölnék a győzteskompenzációt és a levélszavazást, átalakítanák a Nemzeti Választási Bizottságot, valamint szigorú időbeli korlátokhoz kötnék a miniszterelnöki és a képviselői mandátumokat - írta a Portfolio.
Egy szakmai konferencián Gárdos-Orosz Fruzsina igazságügyi államtitkár és Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt frakcióvezető-helyettese egyetértett abban, hogy az áprilisi kormányváltás után a legfőbb feladat a fékek és ellensúlyok rendszerének helyreállítása. Meglátásuk szerint a választók egyértelmű elvárása egy olyan berendezkedés, amely megakadályozza, hogy egyetlen politikai erő korlátlanul uralja az államot. Ennek érdekében a készülő, rövidebbre tervezett alkotmányba olyan garanciákat építenének be, amelyek minden körülmények között gátat szabnak a hatalommal való visszaélésnek.
Melléthei-Barna Márton hangsúlyozta, hogy a jelenlegi szabályok módosítgatása helyett egy alapjaiban új rendszert kell felépíteni. Elmondása szerint a kormánypárt kész az önkorlátozásra, ezért hajlandó lemondani a számára jelenleg kedvező, a győztest erősítő szabályokról, köztük a győzteskompenzációról is. A hatalmi önmérséklet jegyében mandátumkorlátozást vezetnének be, amely a képviselőknek legfeljebb tizenkét, a miniszterelnöknek pedig nyolc évet engedélyezne. Ezzel párhuzamosan szűkítenék a kétharmados, azaz sarkalatos törvények körét, hogy a jövőben egy kisebb parlamenti többséggel rendelkező kormány is cselekvőképes maradhasson.
A reform fontos eleme a választások tisztaságának garantálása és az intézmények függetlenségének visszaállítása. A tervek szerint átalakítanák a Nemzeti Választási Bizottságot (NVB), mivel a testületben jelenleg is az előző kormánypárt által kilenc évre kinevezett tagok ülnek. A felszólalók szerint egy valóban független NVB a jövőben előzetesen ellenőrizhetné a közpénzből finanszírozott kormányzati kommunikációt, gátat vetve ezzel az állami pártpropagandának és a plakátkampányoknak.
A kamupártok kiszűrése érdekében szigorítanák a jelöltállításhoz szükséges ajánlásgyűjtés szabályait. A korábbi rendszerszintű visszaélésekre hivatkozva pedig teljesen eltörölnék a levélszavazást, így a külhoni magyarok a jövőben csak biztonságosabb módon, a kihelyezett választási irodákban, személyesen adhatnák le a voksukat. A folyamat részeként civilek és szakértők bevonásával átfogóan felülvizsgálják a jogorvoslati rendszert, a nemzetiségi választásokat, valamint a kampányfinanszírozás szabályozását is.
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