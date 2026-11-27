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Dróntámadás érte a Rheinmetall létesítményét: két olasz szakember életét vesztette, felfüggesztették a légtér használatát
Két olasz civil technikus meghalt, legalább négyen pedig megsérültek Kuvaitban, amikor dróncsapás érte a német Rheinmetall hadiipari konszern egyik stratégiai fontosságú létesítményét. Az olasz külügyminisztérium és a helyi hatóságok tájékoztatása szerint az áldozatok a kuvaiti fegyveres erők által használt légvédelmi rendszer karbantartásán dolgoztak - számolt be az Euronews. Az incidens hatására Kuvait lezárta légterét, és több nemzetközi repülőjáratot át kellett irányítani.
A beszámolók szerint a kuvaiti tragédiában életét vesztette a 65 éves Antonio Saccoccio (Formia) és a 36 éves Emanuele Lo Russo (Róma). A két olasz szakember a kuvaiti hadsereg Skyguard légvédelmi rendszerének radarantennáin végeztek karbantartási munkálatokat a robbanás pillanatában. A csapás következtében legalább négy másik személy is megsérült, köztük egy kuvaiti és egy pakisztáni állampolgár.
Nemzetközi reakciók és diplomáciai feszültség
- Olaszország: Antonio Tajani olasz külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes közölte, hogy vizsgálják a támadásban használt drón típusát, amely feltehetően iráni eredetű. Tajani hangsúlyozta, hogy Olaszország határozottan elítéli a háborúban nem érintett államok elleni csapásokat, és hivatalos panasszal élnek Irán római nagykövetségén. Egyúttal önmérsékletre szólított fel a regionális eszkaláció elkerülése érdekében.
- Kuvait: A kuvaiti külügyminisztérium súlyos agressziónak és az ország szuverenitása durva megsértésének nevezte a támadást, amely közvetlenül veszélyezteti a régió stabilitását. Kiemelték, hogy Kuvait fenntartja a jogot minden szükséges védelmi intézkedés megtételére. A védelmi minisztérium szóvivője, Saud Abdulaziz Al-Otayan a fegyveres erők hivatalos csatornáin keresztül fejezte ki részvétét az áldozatok családjainak.
- Európai Unió: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke részvétét nyilvánította az elhunytak hozzátartozóinak, és az Iránra gyakorolt nemzetközi nyomás fokozását szorgalmazta. Kiemelte, hogy a Perzsa-öböl biztonsága Európa számára is kiemelt jelentőséggel bír.
- Irán tagadása: Az iráni fegyveres erők szóvivője – az Al Jazeera beszámolója szerint – határozottan visszautasította Teherán érintettségét. Állítása szerint Irán nem hajtott végre katonai akciót a térségben, és a kuvaiti vádakat a regionális feszültség szítására tett kísérletnek nevezte.
Légtérzár és fennakadások a nemzetközi légi közlekedésben
A támadást követően a kuvaiti hadsereg több ellenséges drónt észlelt és fogott el a légtérben. A biztonsági kockázatok miatt a hatóságok felfüggesztették a kuvaiti légtér használatát, ami azonnali fennakadásokat okozott az Európa, a Golf-régió és Ázsia közötti kulcsfontosságú légi folyosón.
Több menetrend szerinti repülőjáratot – köztük az Euronews stábját szállító gépet is – déli irányba, a szomszédos államok légterébe irányítottak át. A légitársaságok a térségbeli konfliktusok miatt kénytelenek extra üzemanyag-tartalékokkal repülni, hogy felkészüljenek az esetleges váratlan légtérlezárásokra és az útvonal-módosításokra.
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