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Magyar Péter miniszterelnök a kormányszóvivői sajtótájékoztatón az Építési és Közlekedési Minisztérium épületének aulájában 2026. június 25-én.
Gazdaság

Hivatalos bejelentés, így írják át az Alaptörvényt: itt a 12 pont

Pénzcentrum
2026. július 4. 19:55

Magyar Péter miniszterelnök szombaton videójában közölte, hogy benyújtotta az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítását, amelynek lényegét 12 pontban foglalta össze. A javaslat azonnali hatállyal megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, 12 éves időkorlátot vezetne be a képviselőknek, visszaállítaná a 70 éves korhatárt az Alkotmánybíróságon, és létrehozná a közvádlói jogkörrel rendelkező Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A módosítás emellett visszaadná az Alkotmánybíróság teljes normakontrollját, eltörölné a Költségvetési Tanács vétójogát, és nagymértékben csökkentené a sarkalatos törvények számát. A Tisza-kormány hangsúlyozza, hogy a módosítás átmeneti lépés egy teljesen új Alkotmány megírásáig.

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Magyar Péter kora délután jelezte, hogy "a mai napon a kormány nevében benyújtom az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítását.

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A miniszterelnök videójában az alábbi 12 pontban foglalta össze az Alaptörvény 17. módosításának lényegi változásait:

  1. 12 éves (vagy három ciklusos) Időkorlát az országgyűlési képviselőknek.
  2. A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése.
  3. Függetlenebb Alkotmánybíróság. 70 éves életkori határ bevezetése.
  4. Erősebb bírói önigazgatás, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása.
  5. Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása.
  6. Kevesebb sarkalatos törvény.
  7. Az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása.
  8. A Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése.
  9. A közpénz védelmének erősítése.
  10. A vármegyék visszanevezése megyékre.
  11. Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata.
  12. Az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése. Egységes rendészeti igazgatás.

Gulyás Gergely: a benyújtott alkotmány-módosítás az alkotmányos demokrácia vége

A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon - értékelt Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Facebook-oldalán szombat délután, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette az Alaptörvény 17. módosítására vonatkozó kormányzati javaslat benyújtását.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

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