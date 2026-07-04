Hivatalos bejelentés, így írják át az Alaptörvényt: itt a 12 pont

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Magyar Péter miniszterelnök szombaton videójában közölte, hogy benyújtotta az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítását, amelynek lényegét 12 pontban foglalta össze. A javaslat azonnali hatállyal megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, 12 éves időkorlátot vezetne be a képviselőknek, visszaállítaná a 70 éves korhatárt az Alkotmánybíróságon, és létrehozná a közvádlói jogkörrel rendelkező Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A módosítás emellett visszaadná az Alkotmánybíróság teljes normakontrollját, eltörölné a Költségvetési Tanács vétójogát, és nagymértékben csökkentené a sarkalatos törvények számát. A Tisza-kormány hangsúlyozza, hogy a módosítás átmeneti lépés egy teljesen új Alkotmány megírásáig.

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK