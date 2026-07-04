Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a százezer forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni.
Hivatalos bejelentés, így írják át az Alaptörvényt: itt a 12 pont
Magyar Péter miniszterelnök szombaton videójában közölte, hogy benyújtotta az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítását, amelynek lényegét 12 pontban foglalta össze. A javaslat azonnali hatállyal megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, 12 éves időkorlátot vezetne be a képviselőknek, visszaállítaná a 70 éves korhatárt az Alkotmánybíróságon, és létrehozná a közvádlói jogkörrel rendelkező Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A módosítás emellett visszaadná az Alkotmánybíróság teljes normakontrollját, eltörölné a Költségvetési Tanács vétójogát, és nagymértékben csökkentené a sarkalatos törvények számát. A Tisza-kormány hangsúlyozza, hogy a módosítás átmeneti lépés egy teljesen új Alkotmány megírásáig.
Magyar Péter kora délután jelezte, hogy "a mai napon a kormány nevében benyújtom az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítását.
A miniszterelnök videójában az alábbi 12 pontban foglalta össze az Alaptörvény 17. módosításának lényegi változásait:
- 12 éves (vagy három ciklusos) Időkorlát az országgyűlési képviselőknek.
- A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése.
- Függetlenebb Alkotmánybíróság. 70 éves életkori határ bevezetése.
- Erősebb bírói önigazgatás, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása.
- Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása.
- Kevesebb sarkalatos törvény.
- Az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása.
- A Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése.
- A közpénz védelmének erősítése.
- A vármegyék visszanevezése megyékre.
- Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata.
- Az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése. Egységes rendészeti igazgatás.
Gulyás Gergely: a benyújtott alkotmány-módosítás az alkotmányos demokrácia vége
A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon - értékelt Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Facebook-oldalán szombat délután, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette az Alaptörvény 17. módosítására vonatkozó kormányzati javaslat benyújtását.
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
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