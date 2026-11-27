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Újra az EU felé fordulhat Nagy-Britannia: máris óriási a vita a Brexit-visszatáncolás körül
Az Egyesült Királyság a múlt héten három fontos területen is megállapodott az Európai Unióval, ami heves tiltakozást váltott ki a korábbi konzervatív miniszterelnökökből. A britek többsége már támogatná a visszatérést az unióba. Idén nyáron hivatalba lépett Andy Burnham kormányfő pedig elődjével ellentétben nyitott a szorosabb közeledésre, még ha a pontos menetrendet egyelőre homály fedi.
A brüsszeli egyezségek hírére a korábbi konzervatív kormányfők sorra bírálták Andy Burnhamet. Theresa May a Brexit végleges elfogadására és a továbblépés mellett szólalt fel, Rishi Sunak szerint a kérdés újranyitása pusztán elvonja a figyelmet a kormányzásról, David Cameron pedig egy újabb évtizedes vitától tart. Boris Johnson egyenesen őrültségnek nevezte a téma felmelegítését, mondván, egy esetleges újabb népszavazáson a britek úgyis ismét a kilépés mellett döntenének - írta a 444.hu.
A közvélemény-kutatások azonban egyértelműen cáfolják Johnson állítását, ugyanis a legfrissebb felmérések alapján az újracsatlakozás hívei stabil, 58-59 százalékos többségben vannak a szigetországban.
Az idén júliusban hivatalba lépett Andy Burnham jóval pragmatikusabban közelít a kérdéshez, mint elődje. Míg Keir Starmer kizárólag apróbb korrekciókra volt hajlandó és mereven elzárkózott az EU-ba, az egységes belső piacra vagy a vámunióba történő visszatéréstől, a jelenlegi miniszterelnök nyíltan kimondja, hogy a kemény Brexit súlyos károkat okozott a brit gazdaságnak. Burnham a teljes újracsatlakozás lehetőségét sem veti el, a végleges céljaival kapcsolatban egyelőre óvatosan fogalmaz.
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