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Oda lehet Svájc évszázados semlegessége: sorsdöntő népszavazást tartanak, rengeteg fegyverről van szó
Népszavazáson döntenek vasárnap Svájcban arról, hogy enyhítsék-e a fegyverexport korlátozásait. A javaslat jelentős változást hozhat az ország hagyományos semlegességi politikájában, miközben a helyi hadiipar jövője is a tét. A módosítás támogatói szerint az intézkedés az ország védelmi képességeit erősítené, ellenzői viszont attól tartanak, hogy Svájc ezzel feladna egy fontos alapelvet.
A svájci választóknak november 29-én arról kell dönteniük, hogy módosítsák-e a hadianyagok exportjára vonatkozó szabályokat. Az ország az 1907-es hágai egyezmények alapján követi a semlegesség elvét, amelynek értelmében nem vehet részt fegyveres konfliktusokban – kivéve, ha közvetlen fenyegetés éri –, és nem nyújthat katonai támogatást a háborúzó feleknek - írja a Reuters.
Ez az álláspont különösen azután került nyomás alá, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát. Bern ugyanis megakadályozta, hogy más európai országok a korábban Svájctól vásárolt lőszereket és katonai járműveket továbbadják Kijevnek. Emiatt 2023-ban és 2024-ben jelentősen visszaesett a svájci fegyverexport, mivel több ország inkább elkerülte a svájci haditechnikai eszközök beszerzését.
A visszaesés aggodalmat keltett a helyi hadiipar jövője, valamint az ország saját védelmi képességei miatt is. A svájci parlament ezért tavaly megszavazta a hadianyag-kivitelre vonatkozó korlátozások enyhítését, a döntés ellenzői azonban népszavazást kezdeményeztek.
36 nyugati országba könnyítenék meg a fegyverszállításokat
A kormány által is támogatott módosítás lehetővé tenné, hogy Svájc 36 nyugati országba akkor is exportáljon fegyvereket, ha a célország fegyveres konfliktusban érintett. Ez a jelenlegi szabályozás szerint tiltott lenne. Emellett megszűnne az a kötelezettség is, hogy a svájci fegyvereket megvásárló országoknak minden esetben engedélyt kelljen kérniük Berntől, mielőtt továbbértékesítik vagy más államnak továbbadják a korábban beszerzett eszközöket.
A változtatás ugyanakkor nem jelentené azt, hogy Ukrajna is hozzáférhetne a svájci hadianyagokhoz: a Reuters beszámolója szerint az ország továbbra sem kaphatna svájci felszereléseket sem közvetlenül, sem közvetett módon.
A módosítás támogatói azzal érvelnek, hogy a lazább szabályozás elengedhetetlen Svájc védelmi képességeinek fenntartásához és a hazai hadiipar megóvásához. Az ellenzők viszont úgy látják, hogy a korlátozások feloldása alááshatja az ország semlegességét, és növelheti annak kockázatát, hogy svájci fegyverek polgárháborúkban vagy más fegyveres konfliktusokban jelenjenek meg.
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A vita gazdasági és ipari jelentőségét az is mutatja, hogy Franciaország védelmi minisztere pénteken arra figyelmeztetett: ha Svájc fenntartja a jelenlegi exportkorlátozásokat, az a jövőbeni hadiipari együttműködési lehetőségeket is visszavetheti.
Szoros eredményt jeleztek az előzetes felmérések
A népszavazás előtt készült, a Tamedia médiacsoport által ismertetett közvélemény-kutatás rendkívül szoros versenyt mutatott. A megkérdezettek 49 százaléka támogatta a fegyverexport szabályainak enyhítését, míg 48 százalék ellenezte azt.
A döntés így nemcsak a svájci hadiipar mozgásterét határozhatja meg, hanem azt is, hogy az ország a megváltozott európai biztonsági környezetben mennyire ragaszkodik hagyományos semlegességi politikájához.
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