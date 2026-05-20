Pánikol Európa legerősebb hatalma, kártyavárként omolhat össze a legnagyobb húzóágazata

Az európai gazdaság sokáig stabilnak és kiszámíthatónak tűnt. A német ipar ontotta az exportot, London pénzügyi központként uralta a kontinenst, az Egyesült Államok pedig garantálta a biztonsági hátteret. Most azonban egyszerre repedezik meg minden, amire ez a rendszer épült. Donald Trump új vámfenyegetései, a német autógyártók látványos lemaradása és az Európai Unió stratégiai bizonytalansága egyre inkább azt mutatja, hogy a kontinens egy új korszak küszöbén áll. Yanis Varoufakis szerint a probléma nem pusztán gazdasági: Európa továbbra is a régi világ logikája szerint próbál működni, miközben körülötte már teljesen megváltoztak az erőviszonyok.

Európa évtizedeken keresztül arra építette gazdasági modelljét, hogy az amerikai katonai védelem stabil marad, az exportpiacok nyitva lesznek, az energia viszonylag olcsó marad, a globalizáció pedig folyamatos növekedést biztosít. Most mindegyik feltétel egyszerre kezd szétesni. Donald Trump új vámfenyegetései, a német autóipar látványos megingása és az Európai Unió stratégiai bizonytalansága ugyanannak a válságnak a tünetei.

Yanis Varoufakis volt görög pénzügyminiszter egy podcastben nemrég arról beszélt, hogy Európa valójában nincs felkészülve arra a világra, amely kialakulóban van. (Varoufakis az Egyesült Államokban élő közgazdász, görög ex-politikus, aki jelenleg gazdasági elemzőként dolgozik, és aki ismert provokatív, ám sokszor helytálló előrejelzéseiről. Megszólalásaival már korábban is foglalkoztunk pl. ebben és ebben a cikkben.)

A régi globalizációs konszenzus szerinte összeomlóban van, miközben az európai elit továbbra is úgy gondolkodik, mintha még mindig a kilencvenes vagy kétezres évek stabil világrendjében élne.

Az Európai Uniónak nincs valódi stratégiája sem gazdasági, sem katonai, sem technológiai értelemben.

- állítja a szakértő.

A német autóipar válsága nem átmeneti probléma

A beszélgetés egyik központi témája a német autóipar helyzete volt. A Trump által belengetett 25 százalékos autóvám első pillantásra egyszerű kereskedelmi konfliktusnak tűnhet, valójában azonban sokkal mélyebb strukturális problémát hoz felszínre.

A német autógyártók hosszú időn keresztül a világgazdaság egyik legsikeresebb iparágát képviselték. A Mercedes, a BMW, az Audi vagy a Porsche a minőség, a mérnöki precizitás és az ipari fölény szimbóluma volt. Ez a modell azonban egy olyan korszakban alakult ki, amikor az autóipar alapvetően mechanikai tudásra épült. Az elektromos és digitális átállással viszont maga a termék természete változott meg.

A szakértő szerint a német cégek egyszerűen félreértették az elektromos autó-forradalmat. A hagyományos autóipari logikát próbálták átültetni egy olyan világba, amely már inkább hasonlít a digitális platformgazdaságra. A Tesla vagy a kínai BYD nem egyszerű autógyártóként működik, hanem technológiai vállalatként.

Sokkal gyorsabban fejlesztenek, rugalmasabbak, és a szoftveres gondolkodás eleve a működésük része. A német cégek ezzel szemben nehézkes vállalati struktúrákkal, lassú döntéshozatallal és gyenge szoftverfejlesztéssel küzdenek. Több gyártó ma már kínai vagy amerikai technológiai partnerektől függ, miközben korábban éppen a technológiai önállóság volt a legnagyobb erősségük. Egyre gyakoribb hír az is, hogy valamely német autógyártó óriás is tömeges leépítésekbe kezd.

Trump felgyorsítja a válságot

Trump politikája nem maga a probléma, hanem egy olyan külső nyomás, amely felerősíti az európai gyengeségeket. Az amerikai vámok természetesen komoly károkat okozhatnak a német exportőröknek, de a valódi gond az, hogy Európa túlságosan egyoldalú gazdasági modellre épült.

Németország exportorientált gazdasága különösen sérülékeny egy olyan világban, ahol a nagyhatalmak egyre inkább protekcionista politikát folytatnak. Az Egyesült Államok és Kína ma már nem pusztán kereskedelmi partnerek, hanem geopolitikai riválisok is. Ebben a környezetben az a modell, amely az olcsó energiára, a nyitott piacokra és a stabil nemzetközi szabályrendszerre épült, egyre kevésbé működik.

- hangzott el a beszélgetésben.

A geopolitikai rivalizációról egyébként árulkodó jel, hogy Németország a globális fegyverkezési versenyben a negyedik helyre lépett elő az Egyesült Államok, Kína és Oroszország mögé.

A közgazdász szerint egyértelműen kirajzolódik, hogy Trump logikája bizonyos szempontból működik. Ha magas vámokat vet ki az európai autókra, akkor a német gyártók előbb-utóbb kénytelenek lesznek az Egyesült Államokba telepíteni a termelésük egy részét. Ez pontosan az a folyamat, amelyet Trump el akar érni: az ipari kapacitások visszacsábítása Amerikába.

Varoufakis úgy érzi, Európa erre egyelőre nem tud érdemi választ adni. A kontinens vezetői ugyan rendszeresen beszélnek „stratégiai autonómiáról” és „szuverenitásról”, de ezek mögött nincs konkrét terv. Nincs közös iparpolitika, nincs egységes technológiai stratégia, és nincs világos elképzelés arról sem, hogyan lehetne az európai keresletet megerősíteni.

Európa továbbra is az amerikai rendszerre épül

A volt pénzügyminiszter élesen bírálja az európai politikai vezetést azért, mert miközben egyre gyakrabban beszél az Egyesült Államoktól való függetlenedésről, valójában továbbra is teljes mértékben az amerikai rendszerre támaszkodik.

Ez katonai szempontból különösen látványos. A német politikai elit pánikszerűen reagált arra a hírre, hogy az Egyesült Államok több ezer katonát vonna ki Németországból. Varoufakis szerint ez önmagában is jól mutatja, mennyire nincs valódi európai védelmi önállóság.

A helyzet paradoxona az, hogy az európai vezetők egyszerre beszélnek szuverenitásról és amerikai katonai védelemről. A kettő azonban hosszú távon nehezen egyeztethető össze. Ha Európa valóban önálló geopolitikai szereplő akar lenni, akkor saját védelmi, ipari és energetikai stratégiára lenne szüksége. Ennek azonban egyelőre alig látszanak a jelei.

Elhangzott továbbá, hogy az európai politika inkább morális pózokban gondolkodik, mint valódi stratégiai döntésekben. A vezetők sokat beszélnek értékekről és elvekről, de ritkán fogalmaznak meg konkrét gazdasági vagy geopolitikai célokat.

A globalizáció régi rendszere szétesik

Varoufakis egyik legfontosabb állítása az, hogy a világ egy új korszakba lépett. Az a globalizációs modell, amely az elmúlt harminc évben meghatározta a világgazdaságot, fokozatosan felbomlik.

A szakértő szerint az elmúlt másfél évtized válságai ugyanannak a folyamatnak a részei. A 2008-as pénzügyi összeomlás, az eurózóna válsága, a járvány, az orosz–ukrán háború, az energiakrízis és az amerikai–kínai konfliktus mind azt mutatják, hogy a korábbi nemzetközi rendszer instabillá vált.

Ebben az új világban a gazdasági hatékonyság önmagában már nem elegendő. Egyre fontosabbá válik a stratégiai ellenállóképesség, az ellátási láncok biztonsága és a technológiai önállóság. Európa azonban továbbra is egy olyan gazdasági logika szerint működik, amelyet a békés globalizáció korszakára terveztek.

Nagy problémának tűnik az is, hogy Európa rendszeresen túlzott függőségeket alakít ki. Korábban az orosz energiától függött, ma az amerikai biztonsági rendszertől és részben a kínai technológiától függ – ahelyett, hogy diverzifikálná a kapcsolatait, újra és újra ugyanabba a csapdába sétál bele.

Európa identitásválsága

A teljes beszélgetés mögött valójában egy mélyebb kérdés húzódik meg: milyen szerepet akar betölteni Európa a 21. században?

A kontinens hosszú időn keresztül kényelmes helyzetben volt. Az Egyesült Államok garantálta a biztonságot, Kína biztosította az olcsó termelést, Oroszország pedig az energiát. Ez a rendszer azonban szétesett. Európának most először kellene valóban önálló stratégiai szereplőként gondolkodnia.

A beszélgetés alapján azonban az európai elit továbbra is a régi világ reflexei szerint működik. A politikai vezetés lassú, megosztott és gyakran rövid távú szempontok alapján dönt. Eközben az Egyesült Államok, Kína és más nagyhatalmak sokkal agresszívebben és célzottabban építik saját gazdasági és technológiai pozícióikat.

A végső üzenet talán az, hogy Európa történelmi átmenet közepén áll, de még mindig nem hajlandó tudomásul venni, hogy a régi korszak véget ért.