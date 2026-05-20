A demokraták azonban nem sokat profitálnak a kialakult helyzetből, hiszen saját szavazóik 44 százaléka is elégedetlen a párt teljesítményével.
Elképesztő húzásra készültek a színfalak mögött: Trumpék saját esküdt ellenségüket tették volna meg Irán új vezetőjévé
Meglepő részleteket közölt a New York Times egy állítólagos izraeli tervről, amely Irán vezetésének megbuktatását célozta. A lap szerint a forgatókönyvben kulcsszerepet szántak Mahmud Ahmadinezsád volt iráni elnöknek, aki Ali Hámenei ajatollah eltávolítása után vehette volna át az ország irányítását. Ahmadinezsád később egy támadásban megsérült, majd nyoma veszett, írja a New York Times.
A New York Times értesülései szerint Izrael eredetileg azt tervezte, hogy Ali Hámenei iráni ajatollah likvidálása után Mahmud Ahmadinezsád volt iráni elnök kerüljön hatalomra Iránban. A lap azt írja, hogy az egykori államfőt be is vonták az előkészített tervbe.
A beszámoló szerint Ahmadinezsád kezdetben együttműködőnek mutatkozott, később azonban megszakadt vele a kapcsolat. Ennek oka az lehetett, hogy egy Teherán elleni izraeli légicsapás során megsérült. A támadás célja állítólag az volt, hogy kiszabadítsák a házi őrizetből, az akció után azonban az egykori elnök gyakorlatilag eltűnt.
A New York Times részletes információi alapján az Irán elleni művelet első szakasza amerikai–izraeli légicsapásokból, valamint az iráni határ közelében mozgósított kurd erők fellépéséből állt volna. A támadások az iráni vezetés kulcsfiguráit célozták, miközben a tervezett kurd offenzíva tovább növelte volna a nyomást a rezsimen.
Az elképzelések szerint a katonai csapások, a kritikus infrastruktúra rombolása és az erősödő politikai nyomás együttesen destabilizálták volna az iráni rendszert, ami végül annak összeomlásához vezethetett volna. A terv szerint ezt követően egy alternatív kormány vehette volna át az ország irányítását.
A lap kiemelte, hogy Ahmadinezsád személye különösen szokatlan választásnak számított. Bár korábban több alkalommal is konfliktusba került az iráni rezsim vezetőivel, nyíltan Izrael megsemmisítését követelte, és hosszú ideig az iráni nukleáris program egyik leghangosabb támogatója volt.
