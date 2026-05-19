Az olasz kormány meghosszabbítja az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentését, hogy enyhítse a közel-keleti konfliktus miatt megugrott energiaárak gazdasági hatásait.
Kemény választ küldött az EU a visszatáncolni készülő briteknek: ezt nem teszik zsebre Londonban
Nagy-Britannia nem számíthat arra, hogy korábbi különleges feltételeivel térhet vissza az Európai Unióba: erre a Brexit-tárgyalások egykori résztvevői figyelmeztetnek, miközben a brit Munkáspárton belüli vezetői versenyben nyíltan felmerült az újracsatlakozás gondolata - közölte a The Guardian.
Georg Riekeles, az EU egykori Brexit-munkacsoportjának volt tanácsadója szerint a tagállamok nagyon barátságos és befogadó hozzáállást tanúsítanának. Ugyanakkor józanul és keményen tárgyalnának. "Az újracsatlakozás ára a normál feltételekkel történő tagság lenne" - mondta. Hozzátette, hogy nem látna hajlandóságot arra, hogy újabb évtizedekre megnyissák a "brit kivételesség" korszakát.
Az Egyesült Királyság 47 éves tagsága alatt példátlanul különleges státuszt vívott ki magának. Mentességet kapott az euróövezetből és a schengeni övezetből, valamint költségvetési visszatérítést kapott a befizetéseiből. Mindeközben meghatározó szerepet játszott az EU napirendjének alakításában. Sandro Gozi, Olaszország egykori Európa-ügyi minisztere, jelenlegi európai parlamenti képviselő egyértelműen fogalmazott.
A méretre szabott öltöny korszaka lejárt
- jelentette ki. Szerinte minden csatlakozási tárgyaláson az összes szokásos feltételt napirendre kell tűzni, beleértve az euró bevezetését és a schengeni csatlakozást is.
A brit belpolitikában Wes Streeting volt egészségügyi miniszter a hétvégén amellett érvelt, hogy az országnak a jövőben vissza kellene térnie az EU-ba. Andy Burnham, Nagy-Manchester polgármestere, aki a miniszterelnöki székre pályázik, korábban szintén az újracsatlakozás mellett állt ki. Hétfőn viszont pontosított: rövid távon, miniszterelnökként nem kísérelné meg ezt véghezvinni.
Gozi hangsúlyozta, hogy a Brexit "súlyos katasztrófa" volt az Egyesült Királyság számára, de veszteséget jelentett az EU-nak is. Ugyanakkor rámutatott, hogy a teljes csatlakozáson kívül más lehetőségek is kínálkoznak. Ilyen alternatíva lehet az egységes belső piachoz való társulás, vagy egy új európai biztonsági tanács alapító tagsága.
A lehetőségek szélesebb skálán mozognak, mint a puszta teljes csatlakozás. De végső soron az Egyesült Királyságon múlik, hogy eldöntse, mit akar
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
- tette hozzá.
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter szintén óva intette Londont attól, hogy a korábbi, "gyakorlatilag à la carte tagsághoz" hasonló megállapodásra számítson. Szerinte a brit elitnek meg kell értenie az európai együttműködés alapelvét. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb előnyökért cserébe a nemzeti szuverenitás bizonyos elemeinek megosztása szükséges.
Riekeles szerint az EU-ban ugyan üdvözlik a brit közeledés jeleit, ám ez még messze van egy formális folyamattól.
Az EU-nak tartós nemzeti konszenzust kellene látnia arról, hogy az Egyesült Királyság valóban meggondolta magát
- mondta. Az Európai Bizottság szóvivője nem kívánt az esetleges tárgyalási feltételekről nyilatkozni. Ehelyett csupán a várhatóan július elejére tervezett EU-brit csúcstalálkozó előkészítésére utalt.
Mesés fizetéssel csábítja Oroszország a külföldi harcosokat: ebből az országból tömegével menekülnek a frontra a szegénység elől
Oroszország magas fizetéssel, egyszeri juttatásokkal és állampolgárság ígéretével toboroz jemeni harcosokat az ukrajnai háborúba.
Kiderült, hol a legbiztonságosabb élni a világon: óriási meglepetés az élen, a magyar városok nagy pofont kaptak
Tényleg létezik a világon „legbiztonságosabb város”? És ha igen, hogyan lehet ezt egyáltalán mérni? Megmutatjuk!
Több nagy horderejű ügyben döntött a kormány: az uniós pénzek és az azbesztszennyezés is terítékre került
Második kormányülését tartotta hétfőn a Tisza-kormány, melynek döntéseiről sajtótájékoztatón számoltak be.
Kiszivárgott az Egyesült Államok új javaslata: váratlan engedményt tehetnek a fenyegető olajválság árnyékában
Az amerikai–iráni tárgyalások egyre feszültebbek: Donald Trump elnök újabb fenyegetést intézett Teheránhoz.
Orbán Anita bejelentette, indulnak a magyar-ukrán tárgyalások: erről egyeznének meg Zelenszkij kormányával
Már holnap megkezdődnek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséről.
Súlyos katonai fenyegetést szimatol az Egyesült Államok: a korábbi elnök is a vádlottak padjára kerülhet
A tervezett eljárás a kubai vezetés és az amerikai hírszerzés közötti konfliktus újabb súlyos fordulatának számít.
Végleg befellegzett a megszokott világrendnek? Az Egyesült Államok lépése mindent a feje tetejére állít
A globális rendszer túlélése azon múlik, hogy a szereplők képesek-e kevesebb pénzből, egyenrangúbb partnerségben, a helyi igényekhez igazodva és mérhetőbb hatással dolgozni.
Az elmúlt tizenöt évben ötszörösére nőtt a stratégiai nyersanyagok exportját korlátozó intézkedések száma.
Ezek az átalakítások alapvetően írhatják át az EU működését és költségvetési rendszerét.
Az orosz hatóságok szerint ez volt az egyik legnagyobb támadás az orosz főváros ellen az elmúlt több mint egy évben.
Donald Trump egy vihart és hadihajókat ábrázoló képpel üzent a közösségi médiában.
Súlyos bajba került Ukrajna: kiderült az igazság a pusztító veszteségekről, alig maradt bevethető eszköz
A háború negyedik évére drámaian megfogyatkozott Ukrajna gyalogsági harcjármű-állománya.
Lépett a Trump-kormányzat az orosz korlátozások ügyében: történelmi krízis és elképesztő drágulás fenyeget
A Trump-kormányzat hagyta lejárni az orosz nyersolaj vásárlását engedélyező szankciós mentességet.
Kínos ellentmondásba keveredett Trump: a távol-keleti nagyhatalom egészen mást állít a gigantikus üzletről
Megállapodott az Egyesült Államok és Kína egyes termékeket érintő vámok kölcsönös csökkentéséről a kétoldalú kereskedelem élénkítése érdekében.
Trump kudarca után Putyin veszi be a keleti nagyhatalmat: óriási áttörést hozhat az orosz elnök útja
Az út mindössze néhány nappal azután zajlik, hogy Donald Trump amerikai elnök befejezte saját pekingi államlátogatását
21 lecke, amit a Nyugat keservesen tanult meg Ukrajnában: ezek a felismerések örökre átírhatják Európa jövőjét
21 kemény lecke arról, miért nem térhetünk már vissza a 2022 előtti világrendhez.
Súlyos hibát vétett Donald Trump a szakértők szerint: egyenesen Irán kezére játszik a stratégiájával?
Elemzők szerint az amerikai elnök fenyegetésekkel, ultimátumokkal és sértésekkel tarkított stratégiája inkább mélyíti a patthelyzetet.
Hivatali idejének első évfordulójára történelmi mélypontra, 16 százalékra zuhant Friedrich Merz német kancellár népszerűsége.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít