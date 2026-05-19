London, 2022. május 11.Steve Bray a brit EU-tagság megszûnése (Brexit) ellen tiltakozik a brit parlament londoni épülete elõtt 2022. május 11-én. A táblán lévõ felirat jelentése: Senki sem szavazott arra, hogy szegényebb legyen.MTI
Kemény választ küldött az EU a visszatáncolni készülő briteknek: ezt nem teszik zsebre Londonban

2026. május 19. 13:14

Nagy-Britannia nem számíthat arra, hogy korábbi különleges feltételeivel térhet vissza az Európai Unióba: erre a Brexit-tárgyalások egykori résztvevői figyelmeztetnek, miközben a brit Munkáspárton belüli vezetői versenyben nyíltan felmerült az újracsatlakozás gondolata - közölte a The Guardian.

Georg Riekeles, az EU egykori Brexit-munkacsoportjának volt tanácsadója szerint a tagállamok nagyon barátságos és befogadó hozzáállást tanúsítanának. Ugyanakkor józanul és keményen tárgyalnának. "Az újracsatlakozás ára a normál feltételekkel történő tagság lenne" - mondta. Hozzátette, hogy nem látna hajlandóságot arra, hogy újabb évtizedekre megnyissák a "brit kivételesség" korszakát.

Az Egyesült Királyság 47 éves tagsága alatt példátlanul különleges státuszt vívott ki magának. Mentességet kapott az euróövezetből és a schengeni övezetből, valamint költségvetési visszatérítést kapott a befizetéseiből. Mindeközben meghatározó szerepet játszott az EU napirendjének alakításában. Sandro Gozi, Olaszország egykori Európa-ügyi minisztere, jelenlegi európai parlamenti képviselő egyértelműen fogalmazott.

A méretre szabott öltöny korszaka lejárt

- jelentette ki. Szerinte minden csatlakozási tárgyaláson az összes szokásos feltételt napirendre kell tűzni, beleértve az euró bevezetését és a schengeni csatlakozást is.

A brit belpolitikában Wes Streeting volt egészségügyi miniszter a hétvégén amellett érvelt, hogy az országnak a jövőben vissza kellene térnie az EU-ba. Andy Burnham, Nagy-Manchester polgármestere, aki a miniszterelnöki székre pályázik, korábban szintén az újracsatlakozás mellett állt ki. Hétfőn viszont pontosított: rövid távon, miniszterelnökként nem kísérelné meg ezt véghezvinni.

Gozi hangsúlyozta, hogy a Brexit "súlyos katasztrófa" volt az Egyesült Királyság számára, de veszteséget jelentett az EU-nak is. Ugyanakkor rámutatott, hogy a teljes csatlakozáson kívül más lehetőségek is kínálkoznak. Ilyen alternatíva lehet az egységes belső piachoz való társulás, vagy egy új európai biztonsági tanács alapító tagsága.

A lehetőségek szélesebb skálán mozognak, mint a puszta teljes csatlakozás. De végső soron az Egyesült Királyságon múlik, hogy eldöntse, mit akar

- tette hozzá.

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter szintén óva intette Londont attól, hogy a korábbi, "gyakorlatilag à la carte tagsághoz" hasonló megállapodásra számítson. Szerinte a brit elitnek meg kell értenie az európai együttműködés alapelvét. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb előnyökért cserébe a nemzeti szuverenitás bizonyos elemeinek megosztása szükséges.

Riekeles szerint az EU-ban ugyan üdvözlik a brit közeledés jeleit, ám ez még messze van egy formális folyamattól.

Az EU-nak tartós nemzeti konszenzust kellene látnia arról, hogy az Egyesült Királyság valóban meggondolta magát

- mondta. Az Európai Bizottság szóvivője nem kívánt az esetleges tárgyalási feltételekről nyilatkozni. Ehelyett csupán a várhatóan július elejére tervezett EU-brit csúcstalálkozó előkészítésére utalt.
