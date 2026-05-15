Figyelmeztetnek a németek: ekkor támadhat a NATO-ra Oroszország, komoly lépéseket sürgetnek

Legkésőbb 2029-re Oroszország készen állhat arra, hogy katonai konfliktust provokáljon a NATO-val – figyelmeztetett Carsten Breuer német főparancsnok. A fokozódó fenyegetés miatt a német hadvezetés egy magas készenlétű haderő kialakításán, valamint amerikai cirkálórakéták beszerzésén dolgozik.

A főparancsnok egy lapinterjúban hangsúlyozta az orosz haderőfejlesztés és a katonaság létszámnövelésének veszélyeit. Szerinte a gazdasági és politikai folyamatok mind abba az irányba mutatnak, hogy Moszkva az évtized végére felkészülhet a szövetség katonai erejének próbára tételére. Kijelentette, hogy a probléma egyértelműen Oroszországban gyökerezik. Éppen ezért elengedhetetlennek tartja, hogy a német fegyveres erők bármikor, késlekedés nélkül bevethetők legyenek - írja a Bild

A növekvő orosz veszélyre mások mellett Mark Rutte NATO-főtitkár is felhívta a figyelmet. A legborúsabb forgatókönyvet azonban Erkki Koort észt biztonsági szakértő vázolta fel. Bár az elemzők többsége úgy véli, hogy egy esetleges fegyveres konfliktus a balti államokban robbanhat ki először, Koort szerint egyáltalán nem kizárt, hogy az első célpont maga Németország lenne. Rámutatott, hogy egy német területre mért csapás sokkal súlyosabb politikai és katonai következményekkel járna, mint egy balti ország elleni támadás.

A biztonsági kockázatokra válaszul a német vezetés a meglévő fegyverrendszerek korszerűsítését, valamint újak beszerzését tervezi. Ennek előkészítéseként Breuer a múlt héten Washingtonban egyeztetett. A hónap végén pedig Boris Pistorius védelmi miniszter is az amerikai fővárosba utazik, hogy előmozdítsa a Tomahawk cirkálórakéták megvásárlását.