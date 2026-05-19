Csökken a kőolaj ára a kedd reggeli kereskedésben az előző napi erőteljes emelkedés után.
Nagy bejelentést tett az iráni háborúról Donald Trump: közeledik végre a végső alku?
Donald Trump amerikai elnök az Öböl menti arab államok kérésére elhalasztott egy keddre tervezett, Irán elleni katonai támadást, miközben a felek között pakisztáni közvetítéssel zajlanak a tárgyalások. A fegyveres konfliktus támogatottsága az Egyesült Államokban mindeközben folyamatosan csökken - jelentette a BBC.
Trump a Truth Social platformon jelentette be, hogy Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek vezetőinek kérésére függesztette fel a tervezett nagyszabású légicsapást. Hozzátette: az érintett vezetők arról tájékoztatták, hogy "nagyon elfogadható" megállapodás születhet. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok "egy pillanat alatt" képes megindítani a teljes körű támadást, ha nem jön létre kielégítő alku. "Nukleáris fegyver Iránnak nem lesz!" - szögezte le az elnök.
A háború az amerikai közvéleményben egyre népszerűtlenebb. A New York Times és a Siena College hétfőn közzétett felmérése szerint a szavazók 64 százaléka tartja hibás döntésnek az Irán elleni háborút. Trump elnöki tevékenységét pedig mindössze a megkérdezettek 37 százaléka helyesli. Ezek az adatok komoly kihívást vetítenek előre a republikánusok számára a közelgő félidős kongresszusi választásokon.
Izrael és az Egyesült Államok február 28-án indított nagyszabású légicsapásokat Irán ellen, amire Teherán drón- és rakétatámadásokkal válaszolt az Öböl menti izraeli és amerikai célpontok ellen. Az áprilisban megkötött tűzszünet nagyrészt kitartott, bár szórványos tűzpárbajokra azóta is sor került. Irán eközben továbbra is ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorost. Ezzel gyakorlatilag lezárta azt a létfontosságú tengeri útvonalat, amelyen a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalmának (LNG) mintegy ötöde halad át. A lépés világszerte jelentősen felhajtotta az energiaárakat. Válaszul az Egyesült Államok tengeri blokád alatt tartja az iráni kikötőket.
A tárgyalások során Irán azonnali tűzszünetet követel minden fronton, beleértve a Hezbollah elleni izraeli támadások leállítását Libanonban. Teherán emellett az amerikai tengeri blokád feloldását, a további támadások elleni garanciákat, háborús jóvátételt, valamint a Hormuzi-szoros feletti szuverenitásának elismerését is feltételként szabta.
Washington ezzel szemben öt követelést fogalmazott meg. Ezek közé tartozik, hogy Irán mindössze egyetlen nukleáris létesítményt tarthasson üzemben, dúsított uránkészletét pedig adja át az Egyesült Államoknak. Trump pénteken jelezte: elfogadná az iráni atomprogram húszéves felfüggesztését is, ami jelentős elmozdulás a program teljes felszámolását célzó korábbi álláspontjától.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az Öböl menti arab államok közvetítő szerepe mögött a félelem áll. Irán jelentős drón- és rakétaarzenálja ugyanis komoly fenyegetést jelent a térség repülőtereire, petrolkémiai létesítményeire és tengervíz-sótalanító üzemeire, különösen a közelgő nyári hőség miatt.
Irán legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hámenei a Taszním hírügynökség beszámolója szerint arra figyelmeztetett, hogy olyan új frontokat nyithatnak meg, ahol az ellenség kevés tapasztalattal rendelkezik, és emiatt rendkívül sebezhető.
Kiderült, hol a legbiztonságosabb élni a világon: óriási meglepetés az élen, a magyar városok nagy pofont kaptak
Tényleg létezik a világon „legbiztonságosabb város”? És ha igen, hogyan lehet ezt egyáltalán mérni? Megmutatjuk!
Több nagy horderejű ügyben döntött a kormány: az uniós pénzek és az azbesztszennyezés is terítékre került
Második kormányülését tartotta hétfőn a Tisza-kormány, melynek döntéseiről sajtótájékoztatón számoltak be.
Kiszivárgott az Egyesült Államok új javaslata: váratlan engedményt tehetnek a fenyegető olajválság árnyékában
Az amerikai–iráni tárgyalások egyre feszültebbek: Donald Trump elnök újabb fenyegetést intézett Teheránhoz.
Orbán Anita bejelentette, indulnak a magyar-ukrán tárgyalások: erről egyeznének meg Zelenszkij kormányával
Már holnap megkezdődnek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséről.
Súlyos katonai fenyegetést szimatol az Egyesült Államok: a korábbi elnök is a vádlottak padjára kerülhet
A tervezett eljárás a kubai vezetés és az amerikai hírszerzés közötti konfliktus újabb súlyos fordulatának számít.
Végleg befellegzett a megszokott világrendnek? Az Egyesült Államok lépése mindent a feje tetejére állít
A globális rendszer túlélése azon múlik, hogy a szereplők képesek-e kevesebb pénzből, egyenrangúbb partnerségben, a helyi igényekhez igazodva és mérhetőbb hatással dolgozni.
Az elmúlt tizenöt évben ötszörösére nőtt a stratégiai nyersanyagok exportját korlátozó intézkedések száma.
Ezek az átalakítások alapvetően írhatják át az EU működését és költségvetési rendszerét.
Az orosz hatóságok szerint ez volt az egyik legnagyobb támadás az orosz főváros ellen az elmúlt több mint egy évben.
Donald Trump egy vihart és hadihajókat ábrázoló képpel üzent a közösségi médiában.
Súlyos bajba került Ukrajna: kiderült az igazság a pusztító veszteségekről, alig maradt bevethető eszköz
A háború negyedik évére drámaian megfogyatkozott Ukrajna gyalogsági harcjármű-állománya.
Lépett a Trump-kormányzat az orosz korlátozások ügyében: történelmi krízis és elképesztő drágulás fenyeget
A Trump-kormányzat hagyta lejárni az orosz nyersolaj vásárlását engedélyező szankciós mentességet.
Kínos ellentmondásba keveredett Trump: a távol-keleti nagyhatalom egészen mást állít a gigantikus üzletről
Megállapodott az Egyesült Államok és Kína egyes termékeket érintő vámok kölcsönös csökkentéséről a kétoldalú kereskedelem élénkítése érdekében.
Trump kudarca után Putyin veszi be a keleti nagyhatalmat: óriási áttörést hozhat az orosz elnök útja
Az út mindössze néhány nappal azután zajlik, hogy Donald Trump amerikai elnök befejezte saját pekingi államlátogatását
21 lecke, amit a Nyugat keservesen tanult meg Ukrajnában: ezek a felismerések örökre átírhatják Európa jövőjét
21 kemény lecke arról, miért nem térhetünk már vissza a 2022 előtti világrendhez.
Súlyos hibát vétett Donald Trump a szakértők szerint: egyenesen Irán kezére játszik a stratégiájával?
Elemzők szerint az amerikai elnök fenyegetésekkel, ultimátumokkal és sértésekkel tarkított stratégiája inkább mélyíti a patthelyzetet.
Hivatali idejének első évfordulójára történelmi mélypontra, 16 százalékra zuhant Friedrich Merz német kancellár népszerűsége.
Donald Trump amerikai elnök szerint még a republikánusok politikai érdekei sem írhatják felül azt a célt, hogy Irán ne juthasson atomfegyverhez.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít