2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
20 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Zárt türkiz bőrönd az ágyon utazótáska utazás hotel szállás nyaralás
Utazás

Rémálommá vált több száz magyar nyaralása: brutálisan átverték őket, óriási a kár

Pénzcentrum
2026. május 20. 16:32

Komoly botrány alakult ki a Travel Teachers utazási iroda körül, miután a cég működési jogosultságát visszavonták. A károsultak közben közös jogi fellépésre szerveződnek, hogy visszaszerezzék befizetett pénzüket. A hatóságok vizsgálják a helyzetet, miközben már több száz érintett és jelentős pénzügyi kár is felmerült. Az ügy kimenetele nagyban függ a hivatalos eljárások eredményétől és a biztosító szerepvállalásától, írja a G7.

Egyre súlyosabb méreteket ölt a Travel Teachers utazási iroda ügye, miután a cég tevékenységi jogosultságát április 30-án visszavonta Budapest Főváros Kormányhivatala. A döntés értelmében az iroda nem szervezhet további utazásokat, és a befizetett részvételi díjakat vissza kellene térítenie az ügyfeleknek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A helyzet rendezése azonban bizonytalan, mivel az iroda a jelek szerint sem az Európai Utazási Biztosítónak (EUB), sem a kormányhivatalnak nem jelezte hivatalosan, hogy fizetésképtelenné vált. A Budapest Főváros Kormányhivatala ezért eljárást indított az ügy tisztázására.

Kapcsolódó cikkeink:

A hatóságoknak most azt kell megállapítaniuk, hogy a Travel Teachers képes-e saját forrásból rendezni a károsultak követeléseit, vagy szükség lesz a biztosító bevonására a kifizetésekhez.

Közben a károsultak is szervezkednek: egy nyílt Facebook-csoportban összesítik a kárigényeket, és közös jogi fellépést terveznek. A beszámolók szerint már több mint 650 érintett jelentkezett, az összesített kár pedig elérheti a 170 millió forintot.

A háttérben szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a nemzetközi turizmust érintő bizonytalanságok – például a közel-keleti konfliktus és annak gazdasági hatásai – tovább növelhetik az utazási szektor kockázatait. Ez hatással lehet a járatokra, az árakra és az utazási szokásokra is, miközben felértékelődik az utasbiztosítások szerepe.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #utazás #turizmus #utasbiztosítás #utazásszervezés #utazási iroda #biztosító #kár #hatóság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:43
17:33
17:20
17:01
16:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 20.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
2026. május 19.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
2026. május 20.
Pánikol Európa legerősebb hatalma, kártyavárként omolhat össze a legnagyobb húzóágazata
2026. május 20.
Hatalmas pénzügyi fordulat közeleg Magyarországon: a következő hetekben végleg eldőlhet a forint sorsa?
2026. május 20.
Ide menekülnek a magyarok a pünkösdi hosszú hétvégén: indul a roham, sorra jelentik a teltházat a top szállodák
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 20. szerda
Bernát, Felícia
21. hét
Május 20.
A méhek világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
2
2 hete
Újabb balatoni árak sokkolják a nyaralókat: megérkezett a legendás Halsütő 2026-os étlapja
3
2 napja
Így foglalhatsz pofátlanul olcsón rengeteg hazai szállodában: itt a trükk, amit a profik használnak
4
2 hete
Váratlan döntést hozott az egyik legnagyobb hazai utazási iroda: mi vár azokra, akik náluk fizettek be?
5
1 hete
Rengeteg magyar fiókjában ott lapul egy rém értékes papír: sokan nem is tudják, milyen sokat érhet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatfelár
Az adósminősítéstől függően fizetendő többletkamat. Aki kockázatosabb adós magasabb kamatot fizet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 20. 17:33
Elképesztő profitrobbanás Zsozeatya cégében: ennyit vett ki vállalkozásából a magyar YouTube sztárja
Pénzcentrum  |  2026. május 20. 16:19
Fájó lépéseket sürget a volt jegybankelnök: hozzá kéne nyúlni a 13. havi nyugdíjhoz, az szja-kedvezmények többségét el kéne törölni
Agrárszektor  |  2026. május 20. 17:29
Külföldön tarol 2 magyar élelmiszer: bekerültek a világ elitjébe
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm