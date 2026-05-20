Rémálommá vált több száz magyar nyaralása: brutálisan átverték őket, óriási a kár

Komoly botrány alakult ki a Travel Teachers utazási iroda körül, miután a cég működési jogosultságát visszavonták. A károsultak közben közös jogi fellépésre szerveződnek, hogy visszaszerezzék befizetett pénzüket. A hatóságok vizsgálják a helyzetet, miközben már több száz érintett és jelentős pénzügyi kár is felmerült. Az ügy kimenetele nagyban függ a hivatalos eljárások eredményétől és a biztosító szerepvállalásától, írja a G7.

Egyre súlyosabb méreteket ölt a Travel Teachers utazási iroda ügye, miután a cég tevékenységi jogosultságát április 30-án visszavonta Budapest Főváros Kormányhivatala. A döntés értelmében az iroda nem szervezhet további utazásokat, és a befizetett részvételi díjakat vissza kellene térítenie az ügyfeleknek.

A helyzet rendezése azonban bizonytalan, mivel az iroda a jelek szerint sem az Európai Utazási Biztosítónak (EUB), sem a kormányhivatalnak nem jelezte hivatalosan, hogy fizetésképtelenné vált. A Budapest Főváros Kormányhivatala ezért eljárást indított az ügy tisztázására.

A hatóságoknak most azt kell megállapítaniuk, hogy a Travel Teachers képes-e saját forrásból rendezni a károsultak követeléseit, vagy szükség lesz a biztosító bevonására a kifizetésekhez.

Közben a károsultak is szervezkednek: egy nyílt Facebook-csoportban összesítik a kárigényeket, és közös jogi fellépést terveznek. A beszámolók szerint már több mint 650 érintett jelentkezett, az összesített kár pedig elérheti a 170 millió forintot.

A háttérben szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a nemzetközi turizmust érintő bizonytalanságok – például a közel-keleti konfliktus és annak gazdasági hatásai – tovább növelhetik az utazási szektor kockázatait. Ez hatással lehet a járatokra, az árakra és az utazási szokásokra is, miközben felértékelődik az utasbiztosítások szerepe.