Kiderült, hol a legbiztonságosabb élni a világon: óriási meglepetés az élen, a magyar városok nagy pofont kaptak

A világ városainak biztonságát mérő rangsorok évről évre komoly érdeklődést váltanak ki. Nem véletlenül. Egyre többen élnek városokban, így a közbiztonság, az infrastruktúra és az általános biztonságérzet kulcskérdéssé vált. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja két különböző rangsort is megvizsgál, és egészen meglepő eredményekre jut, amire talán kevesen gondolnának elsőre.

Az egyik legismertebb mérőszám az úgynevezett Numbeo biztonsági index, amely több mint 400 várost rangsorol világszerte. A CHART by Pénzcentrum listája számos tényezőt figyelembe vesz: a bűnözés szintjét, a rablások és erőszakos cselekmények gyakoriságát, valamint azt is, hogy az emberek mennyire érzik magukat biztonságban nappal vagy éjszaka. A rangsor élén pedig egy sokak számára meglepő város áll: Abu Dhabi. Sőt, a toplistát szinte teljes egészében a Közel-Kelet dominálja. Eközben a második nagy blokkot Ázsia adja, ahol olyan városok szerepelnek erősen, mint Tajpej, Szingapúr vagy Hongkong. Európa sem marad le, de itt jóval kiegyenlítettebb a mezőny. Olyan városok kerültek be a legjobbak közé, mint Zürich, München, Tallinn, Hága vagy Ljubljana.

És itt jön a csavar. Ha egy másik rangsort nézünk, például az Economist Safe Cities indexét, már teljesen más városok kerülnek az élre. A CHART by Pénzcentrum második bemutatott listájában Tokió, Szingapúr és Oszaka vezetnek, őket pedig olyan városok követik, mint Zürich, Koppenhága, Helsinki, Toronto vagy Amszterdam. Ez a rangsor ugyanis már nemcsak a bűnözésre és a biztonságérzetre koncentrál, hanem sokkal komplexebb tényezőket is figyelembe vesz: az infrastruktúrát, az egészségügyi rendszert, a digitális biztonságot és a városi működés stabilitását. Érdekesség, hogy Budapest és más magyar városok nem kerültek be ezekbe a toplistákba.

CHART by Pénzcentrum: figyelemfelkeltő számok és statisztikák heti 3-szor a YouTube-on!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.