Strasbourg, 2024. december 18.Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án.MTI/Bodnár Boglárka
Világ

Teljes csendben lépett Ursula von der Leyen: ez a húzás örökre megváltoztathatja Európa jövőjét

Pénzcentrum
2026. május 17. 13:32

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egyre erőteljesebben központosítja a brüsszeli döntéshozatalt. A hagyományos intézmények helyett saját, szűk bizalmi körére támaszkodik. Ezek az átalakítások alapvetően írhatják át az EU működését és költségvetési rendszerét. A gyakorlati siker azonban továbbra is a tagállamok együttműködésén múlik - írta a Portfolio.

Az elmúlt években a Bizottság belső dinamikája fokozatosan megváltozott. A hagyományosan nagy, önálló főigazgatóságok mellett egyre komolyabb szerephez jutnak az elnök alá közvetlenül tartozó háttérstruktúrák. Szinte teljes csendben egy alig néhány tucat fős stratégiai egység, a DG IDEA tett szert jelentős befolyásra a legérzékenyebb politikai kérdésekben. Bár a szervezet pontos feladatkörét sokan nem látják át, az egyértelműen érzékelhető, hogy a háttérben folyamatosan bővül a létszáma és a hatásköre.

Ezzel a központosítással párhuzamosan Brüsszelben már nyíltan beszélnek a kohéziós politikáért felelős főigazgatóság, a DG REGIO jövőjének újragondolásáról, sőt esetenként a megszüntetéséről is. Ezek az intézményi változások szorosan összefüggnek az uniós költségvetés küszöbön álló strukturális reformjával. A tervek szerint a jövőben a tagországoknak közvetlenül von der Leyen szűkebb kabinetjével kell majd megállapodniuk arról, hogy miként használhatják fel az uniós forrásokat stratégiai célokra.

Bár az elnök hatalmi terjeszkedését számos kritika éri, az éremnek van egy másik oldala is. Legalább ennyien bírálják az Európai Uniót a 27 tagállam egyhangú döntéshozatalától függő, sokszor tehetetlen és lassú működés miatt. A most zajló folyamatok hosszú időre meghatározhatják Európa jövőjét.

A brüsszeli központosítás ellenére sem szabad elfelejteni, hogy a tagállamok aktív együttműködése nélkül a legambiciózusabb stratégiai ötletek sem válhatnak kézzelfogható eredményekké. Ráadásul a jelenlegi globális helyzetben az unión kívüli gazdasági és politikai kitettség sokkal súlyosabban fenyegeti az egyes országok szuverenitását, mint maguk a bizottsági reformok.

Felix DeSouza
17 perce
USE kell hogy Európa bírja a gazdasági versenyt az USA-val, Kínával, és hogy meg tudja védeni magát Oroszországgal szemben.
