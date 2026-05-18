Mesés fizetéssel csábítja Oroszország a külföldi harcosokat: ebből az országból tömegével menekülnek a frontra a szegénység elől

Oroszország magas fizetéssel, egyszeri juttatásokkal és állampolgárság ígéretével toboroz jemeni harcosokat az ukrajnai háborúba. Bár korábban sokan megtévesztés áldozatai lettek, ma már a többség tudatosan vállalja a frontszolgálatot a szegénységből való kitörés reményében - számolt be a Middle East Eye.

A Middle East Eye több forrásból származó információi szerint fiatal jemeni férfiak tömegesen lépnek be az orosz hadseregbe. Ők korábban húszi, kormányhű vagy az Egyesült Arab Emírségek által támogatott milíciákban szolgáltak. A közvetítők állítólag 15 ezer dolláros szerződéskötési bónuszt, havi 5 ezer dolláros zsoldot és orosz állampolgárságot ígérnek a jelentkezőknek. Összehasonlításképpen: egy tapasztalt jemeni katona havi zsoldja mindössze nagyjából 260 dollár.

A Köztársasági Gárda egyik katonája elmondta, hogy 2025 közepén tíz bajtársa is Oroszországba utazott. Valamennyien tisztában voltak azzal, hogy a frontra küldik őket. Mégis úgy vélték, hogy jemeni harctéri tapasztalatukkal bárhol megállják a helyüket. "Amikor meghallottam az ajánlatot, magam is elgondolkodtam rajta. De amikor láttam, hogy a bajtársaim közül szinte senki sem tért vissza, elálltam tőle. Rájöttem, hogy a jutalmat a véremmel fizetném meg" - mondta.

Az elmúlt évben több jemeni harcos kezdett beszámolókat közzétenni a közösségi médiában a valós körülményekről. Sokan arról írtak, hogy a frontra érkezők az egyéves szerződésük lejártáig nem hagyhatják el a harcteret. A körülmények pedig sokkal kegyetlenebbek annál, mint amit a jemeni polgárháborúban megtapasztaltak. Néhányan hónapok óta nem adtak életjelet magukról, ez arra utalhat, hogy elestek a harcokban.

Umm Tavhíd fia a szaúdi határ mentén harcolt, mielőtt az anyja tudta nélkül Oroszországba utazott. Öt hónappal később érkezett a hír, hogy elesett Ukrajnában. A háromgyermekes apa holttestét nem tudták hazahozni. "Az utolsó reményem az volt, hogy legalább a holttestét láthatom, de ez is lehetetlennek bizonyult" - mondta az anya. Egyúttal más családokat is óva intett attól, hogy engedjék elmenni a hozzátartozóikat.

Mahmúd asz-Szabri eredetileg azt mondta a családjának, hogy Dzsibutiban fog dolgozni egy étteremben. A rokonai csak később tudták meg, hogy valójában Oroszországba ment. Legutóbb április elején hallottak felőle. Ekkor közölte, hogy egy erdőben tartózkodik más harcosokkal együtt. Azóta semmit sem tudnak róla. A család szerint nem a pénzéhség, hanem valamilyen manipuláció állhatott a döntése mögött.

Szakértők szerint a korábbi toborzási hullámokban, különösen 2023-ban és 2024 elején, a közvetítők gyakran polgári munkalehetőséget ígértek. Az érintettek sokszor csak Oroszországban szembesültek azzal, hogy katonai szerződést kell aláírniuk. Mára azonban a jelentkezők többsége pontosan tudja, mire vállalkozik. A fő hajtóerőt a jemeni hadsereg rendszertelen zsoldfizetése és az országban uralkodó általános nyomor jelenti. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter márciusban elismerte, hogy külföldiek is harcolnak Ukrajnában. Azt viszont tagadta, hogy bárkit az akarata ellenére soroznának be. Szerinte kizárólag önkéntesekről van szó, akik az orosz jogszabályoknak megfelelően csatlakoztak a hadsereghez. A jemeni kormány egyelőre nem tett nyilvános lépéseket az ügyben. Arról sincs hivatalos adat, hogy pontosan hány jemeni harcol Ukrajnában, mivel a legtöbben nem hivatalos csatornákon keresztül utaznak ki.