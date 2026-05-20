Így verik át az idős magyarokat: muszáj résen lenni, egész megtakarítások úszhatnak el

Vádat emeltek egy budapesti férfi ellen, aki a gyanú szerint közel 200 millió forintot csalt ki egy idős sértettől. Az ügyészség szerint a vádlott éveken át építette ki az áldozat bizalmát, majd hamis iratokkal és megtévesztő magyarázatokkal vette rá a rendszeres pénzátutalásokra. A férfi a pénzt végül szerencsejátékra és egyéb kiadásokra fordította. Az ügyben a Dunakeszi Járási Ügyészség szabadságvesztést és közügyektől eltiltást indítványozott.

A Dunakeszi Járási Ügyészségminősített csalás bűntette és más miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki közel kétszáz millió forintot csalt ki egy idős embertől - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség szerdán.

A közlemény szerint a budapesti férfi közel 10 éve ismert idős áldozatot, aki megbízott benne, ezért elhitte, amikor a férfi - a legtöbbször megszorult anyagi helyzetre hivatkozva - pénzt kért tőle.

A férfi azt is előadta, hogy egy budapesti ingatlant megszerezte, ha az ingatlannal kapcsolatos tartozásokat kifizeti; a sértett megtévesztése érdekében hamis bírósági, adóhatósági, ügyvédi és végrehajtói iratokat készített, amelyekről szóltak, hogy a hatóságoktól több millió forintot fog visszakapni.

Az együttérző és segítő akaró sértetttől 2023 októbere és 2024 februárja között a vádlott összesen 200 millió forintot csalt ki - írták. A csalásból befolyt pénzt a vádlott szerencsejátékokra, számítógépes játékok vásárlására és más kölcsönökre, tartozások visszafizetésére fordította.

A Dunakeszi Járási Ügyészséga letartóztatásban lévő férfit minősített csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével szemben, vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a sértettnek kár megtérítését indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Dunakeszi Járási Ügyészségfog dönteni - áll a közleményben.