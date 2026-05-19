| | | |
üzemanyagtípusok és áraik a benzinkúton
Itt a kormány bejelentése az üzemanyagok adótartalmáról: erre készüljenek az autósok

2026. május 19. 13:07

Az olasz kormány meghosszabbítja az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentését, hogy enyhítse a közel-keleti konfliktus miatt megugrott energiaárak gazdasági hatásait. A kabinet egyúttal tárgyalásokat kezd az elégedetlen, sztrájkra készülő teherfuvarozókkal a további pénzügyi támogatásokról - jelentette a Portfolio.

Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, infrastrukturális és közlekedési miniszter megerősítette, hogy az állam továbbra is fenntartja a május 22-én lejáró adókedvezményt.

Az eredetileg márciusban bevezetett, majd áprilisban egyszer már meghosszabbított intézkedés eddig mintegy egymilliárd eurójába került az országnak. A lépés elkerülhetetlen, mivel Olaszország erősen függ az importált energiától. Emiatt az ország az átlagnál jóval kiszolgáltatottabb a geopolitikai feszültségek okozta ellátási zavaroknak és áringadozásoknak.

Salvini elismerte, hogy az eddigi adómérséklés nem elegendő a teherfuvarozók terheinek enyhítésére. Emiatt az ágazat dolgozói a jövő hétre országos sztrájkot hirdettek. A helyzet rendezése érdekében a kormány egyeztetéseket folytat az érdekképviseletekkel.

A megbeszélések célja egy adó-visszatérítési program újraindítása, amely több száz millió eurós mentőövet jelentene a szektornak. A miniszter a tervezett munkabeszüntetés kapcsán megértően nyilatkozott, és kijelentette, hogy a fuvarozóknak teljesen igazuk van az elégedetlenségükben.
Címlapkép: Getty Images
