2026. május 17. vasárnap Paszkál
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy traktor trágyázza a hatalmas zöld mezőgazdasági területet naplementekor, nyugodt vidéki hangulatot teremtve. Az aranyszínű fény melegséget és mélységet kölcsönöz a buja tájnak.
Világ

Végleg befellegzett a megszokott világrendnek? Az Egyesült Államok lépése mindent a feje tetejére állít

Pénzcentrum
2026. május 17. 18:24

A nemzetközi fejlesztési együttműködés radikális átalakulás előtt áll. A szűkülő állami források, a geopolitikai feszültségek és a rekordméretű humanitárius válságok miatt a hagyományos, donorra és kedvezményezettre épülő segélyezési modell egyre kevésbé működőképes - hangzott el az OECD párizsi konferenciáján. A globális rendszer túlélése azon múlik, hogy a szereplők képesek-e kevesebb pénzből, egyenrangúbb partnerségben, a helyi igényekhez igazodva és mérhetőbb hatással dolgozni - írta a Portfolio.

A nemzetközi fejlesztéspolitika olyan korszakhatárhoz ért, ahol a korábbi segélyalapú logika gyorsan veszít a jelentőségéből. A támogatási döntéseket ma már egyre inkább a donorországok saját költségvetési és geopolitikai érdekei alakítják. Ezt a folyamatot felerősítette az Egyesült Államok korábbi iránymutatása is, amely jelentősen visszavágta a fejlődő országoknak nyújtott támogatásokat. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a kieső állami forrásokat a magántőke nem fogja automatikusan pótolni. Számos afrikai, ázsiai és latin-amerikai projekt ugyanis túlságosan kockázatos a nemzetközi befektetők számára. Sok esetben pedig egyszerűen nincsenek olyan előkészítettségi állapotban, hogy üzleti alapon finanszírozhatók, azaz bankképesek legyenek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hagyományos Észak-Dél viszonyrendszer emiatt már nem tükrözi a valós gazdasági erőviszonyokat. A globális Dél államai egyre nagyobb önállóságot, több partneri lehetőséget és erősebb beleszólást követelnek a saját fejlődésükbe. Eközben Kína és más feltörekvő államok teljesen más együttműködési alternatívákat kínálnak számukra. Len Ishmael, a Policy Centre for the New South kutatója rávilágított arra, hogy a feltörekvő világ egy része lehetőséget lát a korábbi, dominánsan nyugati érdekek köré épült rendszer átalakítására. Ezt az erőeltolódást jól mutatja a G7 országok globális gazdasági súlyának jelentős csökkenése az elmúlt évtizedekben. A fejlődő államok ma már egyre szélesebb kínálatból válogathatnak, így jobb feltételeket harcolhatnak ki maguknak.

Kapcsolódó cikkeink:

A helyzetet tovább súlyosbítja a világban egyszerre jelen lévő többszörös válság, az úgynevezett polikrízis. Stine Håheim norvég fejlesztési államtitkár rámutatott: minden tizedik ember továbbra is mélyszegénységben él. Eközben az eladósodott országoknak alig marad költségvetési mozgásterük az egészségügy vagy az oktatás finanszírozására. A hivatalos fejlesztési támogatások (ODA) drasztikusan csökkennek, pedig a demográfiai és munkaerőpiaci nyomás óriási. A következő évtizedben több mint egymilliárd fiatal lép be a munka világába, ami hatalmas munkahelyteremtési és beruházási igényt generál. Renato Godinho, a brazil G20-elnökséghez kötődő Globális Szövetség az Éhség és a Szegénység Ellen nevű kezdeményezés igazgatója szerint éppen ezért van továbbra is elengedhetetlen szükség a célzott állami forrásokra. A legkiszolgáltatottabb rétegeket ugyanis a piaci alapú magántőke sosem fogja elérni.

Felmerül a kérdés, hogyan lehet az új, fragmentált világrendben fenntartani a fejlesztési együttműködés eredeti céljait. A felszólalók egyetértettek abban, hogy a jó szándék önmagában már kevés, a hatékonyság növelése elengedhetetlen. Mivel a támogatások társadalmi elfogadottsága a donorországokban is csökken, a programok belföldi és külföldi hasznát sokkal világosabban kell kommunikálni a választók felé - emelte ki Cindy Termorshuizen kanadai miniszterhelyettes.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A jelenlegi rendszer sokszor túl bonyolult és donorvezérelt. Ahelyett, hogy a nemzeti intézményeket erősítené, párhuzamos struktúrákat hoz létre. Dima al-Hatíb, az ENSZ Dél-Dél Együttműködési Hivatalának igazgatója hangsúlyozta, hogy nincs egyetlen univerzális recept. Az együttműködéseket mindig a helyi szükségletekhez kell igazítani, a déli országokat pedig aktívan be kell vonni a döntéshozatalba és a tervezésbe is.

Ehhez a donorok részéről is szemléletváltásra van szükség. Ahogy Mariin Ratnik észt államtitkár példája is mutatta, a kisebb szereplők úgy tudnak a leghatékonyabban segíteni, ha nem akarnak mindent lefedni. Ehelyett fókuszáltan, a saját tapasztalataikra - például a digitalizációra vagy az oktatásra - építve kell célzott támogatást nyújtaniuk. A tartós eredményekhez azonban minden esetben helyi politikai akaratra, a bizalom visszaépítésére és valódi partnerségre van szükség. Olyan együttműködésekre, amelyekben az országok nemcsak kapnak, hanem egymástól tanulnak is.
Címlapkép: Getty Images
#szegénység #adósság #gazdaság #válság #munkaerőpiac #afrika #oecd #ensz #demográfia #világ #geopolitika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:55
18:53
18:24
17:57
17:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 17.
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2026. május 16.
Külföldi vendégmunkások lepik el a magyar földeket: ennyit keresnek az idénymunkába – ezt más tényleg nem csinálná meg?
2026. május 17.
Ezeket a nyugati márkákat tiltották ki Orbánék Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2026. május 17.
Kevesen tudják, de a magyar trafikok nyírták ki ezt a népszerű bolttípust: íme a meglepő igazság
2026. május 17.
Elszabadult a kóborkutya-helyzet Magyarországon: már a menhelyek sem bírják a terhelést
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 17. vasárnap
Paszkál
20. hét
Május 17.
A lisztérzékenység világnapja
Május 17.
Az információs társadalom világnapja
Május 17.
A magas vérnyomás világnapja
Május 17.
Homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Megszólalt a magyarországi sorkatonaság visszaállításáról Ruszin-Szendi Romulusz: erre lehet készülni
2
6 napja
Végre meglépték, szigorú tilalom lép életbe Magyarországon: ennek rengeteg állatbarát fog örülni
3
1 hete
Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: újabb állam juthat Ukrajna sorsára, ha az Európai Uniót választja
4
4 napja
Éjszakai bejelentés: Zelenszkij reagált Magyar Péter szavaira, drámai figyelmeztetést adott ki egész Európának
5
4 napja
Visszafelé sült el a miniszterelnök elkeseredett lépése: megindult a lavina, sorra menekülnek a politikusok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kárgyakoriság
mutatószám, amely azt jelzi, hogy egy adott időszakban (általában egy év alatt) a biztosított személyek és tárgyak közül hánynál következett be biztosítási esemény.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 17. 18:55
Ezeket a nyugati márkákat tiltották ki Orbánék Magyarországról: évtizedes a lemaradás
Pénzcentrum  |  2026. május 17. 17:57
Kvíz: El se tudnád képzelni a napjaid mobil és internet nélkül? Lássuk, mennyit tudsz arról, hol kezdődött mindez!
Agrárszektor  |  2026. május 17. 18:02
Visszatér a nyár Magyarországra: nem semmi, milyen időjárás jön itthon
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm