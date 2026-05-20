2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
20 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Repülés, ősz, reggel, város, drón nézet vidék télen település
Gazdaság

Fordul a kocka az önkormányzatoknál? Döntő változás jöhet a magyar települések sorsában

Pénzcentrum
2026. május 20. 17:01

Az önkormányzati rendszer jövője ismét a politikai viták középpontjába került, miközben egyre erősebb az igény a helyi döntéshozatal megerősítésére. A centralizáció évei után sok település forráshiánnyal és szűkülő hatáskörökkel szembesül. Kérdés, hogy egy esetleges új kormány milyen irányba alakítaná át a finanszírozási és feladatrendszert. A tét nemcsak a működés, hanem a helyi közösségek valódi mozgástere is, írja a Portfolio.

Az elmúlt években egyre erősebbé vált az a folyamat, amely az önkormányzatok mozgásterének szűkülését és a döntéshozatal központosítását eredményezte. A kritikusok szerint sok esetben nem a helyi közösségek döntöttek arról, hogy milyen beruházások valósulnak meg egy-egy településen, ami felerősítette a helyi autonómia iránti igényt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A társadalmi és politikai vitákban egyre gyakrabban merül fel, hogy a helyi közösségeknek nagyobb beleszólást kellene kapniuk saját ügyeikbe. Ez nemcsak a fejlesztések irányát, hanem az önkormányzatok finanszírozási és hatásköri rendszerét is érinti.

A jelenlegi rendszerben az önkormányzatok számos alapvető feladatot látnak el, többek között a településüzemeltetést, a helyi utak és közterek fenntartását, az óvodák és szociális ellátások működtetését, valamint a kulturális és városi szolgáltatásokat. A nagyvárosokban ehhez a helyi közlekedés is hozzátartozik. A működéshez szükséges állami normatívák azonban sok esetben nem fedezik a tényleges költségeket.

Kapcsolódó cikkeink:

A forráshiányt tovább súlyosbítja több rendszerbeli elem is, például a szolidaritási hozzájárulás, valamint az, hogy egyes bevételek – mint korábban a gépjárműadó – már nem teljes egészében a helyi költségvetéseket gyarapítják. A települések egy része emiatt még a kötelező feladatait is nehezen tudja finanszírozni.

A fejlesztési források elosztása is visszatérő vita tárgya. Az uniós és állami támogatások mellett korábban több kormányzati program is segítette a települések fejlődését, ugyanakkor a forráselosztás politikai befolyásoltságáról is gyakran megfogalmazódtak kritikák.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A hitelfelvétel ugyan alternatívát jelenthet a beruházások finanszírozására, de a túlzott eladósodás kockázata miatt szigorú állami kontroll mellett működik. A döntések átláthatóságának hiánya azonban ezen a területen is vitákat generál.

A vita középpontjában végső soron az áll, hogy milyen mértékben maradjon központosított a rendszer, és mennyi valódi döntési jog jusson a helyi közösségeknek. A decentralizáció támogatása elméletben széles körű, a gyakorlatban azonban komoly pénzügyi és politikai korlátokba ütközik.

A kérdés így az, hogy egy új politikai irány mennyiben tudna szakítani a központosítás eddigi logikájával, és képes lenne-e erősebb, önállóbb önkormányzati rendszert kialakítani Magyarországon.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #önkormányzat #adósság #magyarország #költségvetés #gazdaság #állami támogatás #finanszírozás #uniós támogatás #politika #önkormányzatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:43
17:33
17:20
17:01
16:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 20. 16:58
Kevesebb mint 24 óra maradt: most érdemes betárazni a legjobb állampapírokból  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 20. 16:08
Elutasította a Közmédia vezérigazgatójának éves beszámolóját a Közszolgálati Testület
Két igen, három nem és öt tartózkodás mellett nem fogadta el a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt....
Bankmonitor  |  2026. május 20. 11:25
Életbiztosítás vagy megtakarítás? A kérdés, amin a családod jövője múlhat
Sokakban felmerül a kérdés: vajon nem lenne egyszerűbb és kifizetődőbb a biztosítási díjat inkább fé...
Holdblog  |  2026. május 20. 10:26
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mo...
iO Charts  |  2026. május 20. 10:01
Top 3 ukrán részvény és egy titkos tipp 2026-ra
Piaci áttekintés Melyik a legjobban agyonvert ukrán részvény? Ki merne most belenyúlni egy ilyen méh...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 20.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
2026. május 19.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
2026. május 20.
Pánikol Európa legerősebb hatalma, kártyavárként omolhat össze a legnagyobb húzóágazata
2026. május 20.
Hatalmas pénzügyi fordulat közeleg Magyarországon: a következő hetekben végleg eldőlhet a forint sorsa?
2026. május 20.
Ide menekülnek a magyarok a pünkösdi hosszú hétvégén: indul a roham, sorra jelentik a teltházat a top szállodák
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 20. szerda
Bernát, Felícia
21. hét
Május 20.
A méhek világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Kiderült, ő lehet Kapitány István egyik legfontosabb embere: az energiaügyekért fog felelni
2
1 hete
Kimondták az ítéletet Brüsszelben: esélyük sem lesz az európai milliárdokra a szabályszegőknek
3
1 hete
Súlyos kijelentést tett a Tisza szociális minisztere: a közmunkaprogram egyelőre kudarc!
4
3 napja
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
5
1 napja
Teljesíti Magyar Péter követelését Sulyok Tamás: célt ért a miniszterelnök felszólítása
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatfelár
Az adósminősítéstől függően fizetendő többletkamat. Aki kockázatosabb adós magasabb kamatot fizet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 20. 17:33
Elképesztő profitrobbanás Zsozeatya cégében: ennyit vett ki vállalkozásából a magyar YouTube sztárja
Pénzcentrum  |  2026. május 20. 16:19
Fájó lépéseket sürget a volt jegybankelnök: hozzá kéne nyúlni a 13. havi nyugdíjhoz, az szja-kedvezmények többségét el kéne törölni
Agrárszektor  |  2026. május 20. 17:29
Külföldön tarol 2 magyar élelmiszer: bekerültek a világ elitjébe
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!