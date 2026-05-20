Fordul a kocka az önkormányzatoknál? Döntő változás jöhet a magyar települések sorsában

Az önkormányzati rendszer jövője ismét a politikai viták középpontjába került, miközben egyre erősebb az igény a helyi döntéshozatal megerősítésére. A centralizáció évei után sok település forráshiánnyal és szűkülő hatáskörökkel szembesül. Kérdés, hogy egy esetleges új kormány milyen irányba alakítaná át a finanszírozási és feladatrendszert. A tét nemcsak a működés, hanem a helyi közösségek valódi mozgástere is, írja a Portfolio.

Az elmúlt években egyre erősebbé vált az a folyamat, amely az önkormányzatok mozgásterének szűkülését és a döntéshozatal központosítását eredményezte. A kritikusok szerint sok esetben nem a helyi közösségek döntöttek arról, hogy milyen beruházások valósulnak meg egy-egy településen, ami felerősítette a helyi autonómia iránti igényt.

A társadalmi és politikai vitákban egyre gyakrabban merül fel, hogy a helyi közösségeknek nagyobb beleszólást kellene kapniuk saját ügyeikbe. Ez nemcsak a fejlesztések irányát, hanem az önkormányzatok finanszírozási és hatásköri rendszerét is érinti.

A jelenlegi rendszerben az önkormányzatok számos alapvető feladatot látnak el, többek között a településüzemeltetést, a helyi utak és közterek fenntartását, az óvodák és szociális ellátások működtetését, valamint a kulturális és városi szolgáltatásokat. A nagyvárosokban ehhez a helyi közlekedés is hozzátartozik. A működéshez szükséges állami normatívák azonban sok esetben nem fedezik a tényleges költségeket.

A forráshiányt tovább súlyosbítja több rendszerbeli elem is, például a szolidaritási hozzájárulás, valamint az, hogy egyes bevételek – mint korábban a gépjárműadó – már nem teljes egészében a helyi költségvetéseket gyarapítják. A települések egy része emiatt még a kötelező feladatait is nehezen tudja finanszírozni.

A fejlesztési források elosztása is visszatérő vita tárgya. Az uniós és állami támogatások mellett korábban több kormányzati program is segítette a települések fejlődését, ugyanakkor a forráselosztás politikai befolyásoltságáról is gyakran megfogalmazódtak kritikák.

A hitelfelvétel ugyan alternatívát jelenthet a beruházások finanszírozására, de a túlzott eladósodás kockázata miatt szigorú állami kontroll mellett működik. A döntések átláthatóságának hiánya azonban ezen a területen is vitákat generál.

A vita középpontjában végső soron az áll, hogy milyen mértékben maradjon központosított a rendszer, és mennyi valódi döntési jog jusson a helyi közösségeknek. A decentralizáció támogatása elméletben széles körű, a gyakorlatban azonban komoly pénzügyi és politikai korlátokba ütközik.

A kérdés így az, hogy egy új politikai irány mennyiben tudna szakítani a központosítás eddigi logikájával, és képes lenne-e erősebb, önállóbb önkormányzati rendszert kialakítani Magyarországon.