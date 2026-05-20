Sanghaj, Kína - 2023. július 9.: BYD autósbolt. Kínai elektromos autógyár
Gazdaság

Most érkezett: nyomozás indult a szegedi BYD-gyár ügyében, ezt vizsgálja a rendőrség

Pénzcentrum/MTI
2026. május 20. 14:16

Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást indított a rendőrség a szegedi BYD-gyár beruházásával összefüggésben. A hatóságok szerint a beruházási területről kitermelt, szennyezett földdel kapcsolatban merültek fel problémák. Az ügyben szakértők bevonásával folyik az eljárás, miközben a kínai autógyártó hangsúlyozta: együttműködik a hatóságokkal. A történtekre az illetékes miniszter is reagált.

Nyomozást indított a rendőrség környezetkárosítás gyanúja miatt a szegedi BYD-beruházás ügyében, miután a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal feljelentést tett az ügyben.

A hatóság tájékoztatása szerint a BYD Auto Hungary Kft. nem teljesítette maradéktalanul a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeket. A gyanú szerint a beruházási területről kitermelt, határérték feletti alkil-benzol tartalmú földet több külső helyszínen rakhatták le.

Az ügyben a Szegedi Rendőrkapitányság rendelt el nyomozást környezetkárosítás bűntettének gyanúja miatt. A vizsgálat szakértők bevonásával zajlik.

A kormányhivatal közlése szerint a BYD-gyár kivitelezésének kezdete óta több ellenőrzést is lefolytattak a beruházással kapcsolatban. Az idei év első negyedévében külön eljárás indult a környezetvédelmi szabályok betartásának vizsgálatára.

A témában megszólalt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is, aki közösségi oldalán arról írt: tudomására jutott, hogy a vállalat súlyosan megszeghette a környezetvédelmi előírásokat. A miniszter felszólította a céget, hogy azonnal hagyjon fel minden környezetkárosító tevékenységgel, és teljesítse a hatósági kötelezettségeket.

A BYD Magyarország reagálásában közölte: a folyamatban lévő vizsgálatokat nem kommentálják, ugyanakkor együttműködnek a hatóságokkal. A vállalat hangsúlyozta, hogy kiemelten fontosnak tartja a környezetvédelmi szempontokat a gyár építése és működtetése során, valamint egyeztetést kezdeményezett az illetékes minisztériummal.
