Marlon Jones, a Vanderbilt egyetem draftolatlan cornerbackje 2024-ben daganatos betegség miatt kényszerült kihagyni egy teljes szezont.
A legrosszabbra készül a közel-keleti állam: a romok alól húzták elő a fegyvereket, hiába volt minden korábbi csapás
A perzsa állam a fegyverszünet alatt sem tétlenkedett, a föld alól is előszedtek újabb rakétákat és drónokat- ezt állítja legalábbis az amerikai hírszerzés.
Az elmúlt hetek tűzszünetét kihasználva Irán kiszabadította a romok alól a föld alá rejtett rakétáit és drónjait. Ezzel a harcok esetleges kiújulására készülnek. Amerikai hírszerzési információk szerint a korábbi légicsapások nem okoztak érdemi kárt az iráni fegyverzetben
A The New York Times egy név nélkül nyilatkozó amerikai katonai tisztségviselőre hivatkozva számolt be a fejleményekről. A lap szerint az április 8-án életbe lépett fegyvernyugvás óta az iráni erők nagy erőkkel dolgoznak a harckészültségük visszaállításán.
A lebombázott ballisztikus rakéták indítóállásainak helyreállítása mellett mobil rakétaindítókat csoportosítottak át. Ezenkívül a korábbi veszteségek ellenére módosították a harcászati eljárásaikat is, hogy felkészüljenek egy újabb összecsapásra.
A tisztviselő rávilágított arra, hogy az iráni rakétalétesítmények elleni korábbi amerikai támadások messze nem voltak olyan eredményesek, mint ahogyan azt korábban hitték. A találatok ugyanis csupán a létesítmények bejáratait rongálták meg. A tényleges indítóberendezéseket mélyen a föld alatti alagútrendszerekben helyezték el. Ennek köszönhetően a fegyverek teljes védelmet élveztek a bombázásokkal szemben, így teljesen sértetlenek maradtak.
