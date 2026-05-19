2026. május 19. kedd Ivó, Milán
17 °C Budapest
A ballisztikus rakéták nukleáris robbanófejei nukleáris csapás céljából felfelé irányulnak. katonai fegyverek. a fegyverrel való fenyegetés.
Világ

A legrosszabbra készül a közel-keleti állam: a romok alól húzták elő a fegyvereket, hiába volt minden korábbi csapás

Pénzcentrum
2026. május 19. 17:14

A perzsa állam a fegyverszünet alatt sem tétlenkedett, a föld alól is előszedtek újabb rakétákat és drónokat- ezt állítja legalábbis az amerikai hírszerzés.

Az elmúlt hetek tűzszünetét kihasználva Irán kiszabadította a romok alól a föld alá rejtett rakétáit és drónjait. Ezzel a harcok esetleges kiújulására készülnek. Amerikai hírszerzési információk szerint a korábbi légicsapások nem okoztak érdemi kárt az iráni fegyverzetben

A The New York Times egy név nélkül nyilatkozó amerikai katonai tisztségviselőre hivatkozva számolt be a fejleményekről. A lap szerint az április 8-án életbe lépett fegyvernyugvás óta az iráni erők nagy erőkkel dolgoznak a harckészültségük visszaállításán.

A lebombázott ballisztikus rakéták indítóállásainak helyreállítása mellett mobil rakétaindítókat csoportosítottak át. Ezenkívül a korábbi veszteségek ellenére módosították a harcászati eljárásaikat is, hogy felkészüljenek egy újabb összecsapásra.

A tisztviselő rávilágított arra, hogy az iráni rakétalétesítmények elleni korábbi amerikai támadások messze nem voltak olyan eredményesek, mint ahogyan azt korábban hitték. A találatok ugyanis csupán a létesítmények bejáratait rongálták meg. A tényleges indítóberendezéseket mélyen a föld alatti alagútrendszerekben helyezték el. Ennek köszönhetően a fegyverek teljes védelmet élveztek a bombázásokkal szemben, így teljesen sértetlenek maradtak.
#világ #usa #drón #donald trump #irán #háború #kőolaj #rakéta #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #tűzszünet

1 HOZZÁSZÓLÁS
Felix DeSouza
50 perce
A nagyképű bunkó erőszakos republikánuszok ezt piszkosul benézték, hehe. És közben Biden-t háborúpártizták ezek a primitív agresszív agyhalottak.
